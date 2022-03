Analytik Vrabel: Blokování dezinformačních webů je správná cesta. Zakázáno by jich mělo být ještě 22

Rusko-ukrajinský střet se nevede jen fyzickou ofenzivou, ale zásadní roli v něm hrají i informační útoky. Jaké jsou hlavní nástroje takzvané hybridní války? Je správné dál omezovat dezinformační weby a aktivity? A máme se připravit na vlnu odvetných kyberútoků? Hostem Tomáše Pancíře ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byl datový analytik František Vrabel. dvacet minut radiožurnálu Praha 20:45 1. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Tuzemské internetové sdružení CZ.NIC v pátek zablokovalo osm dezinformačních webů. Pomohlo to? Už jste říkal, že částečně ano, ale na druhou stranu neukazuje se, že lidé a šiřitelé dezinformací hledají jiné cestičky? (Rozhovor vznikl ještě před tím, než operátoři oznámili, že zablokovali šest dezinformačních webů, pozn. red.)

Ano, bohužel je hledají a nalézají je. Těch osm dezinformačních webů, které CZ.NIC znepřístupnilo a které operovaly z české domény, bohužel nebyly ti hlavní rozsévači dezinformací.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s datovým analytikem Františkem Vrabelem

Pardon, to znamená, že hlavní servery jsou stále přístupné?

Většina z nich je stále přístupná, respektive ten zdaleka největší, který funguje jako agregát dezinformačních zpráv, je stále přístupný.

Je to tím, že server není v České republice a CZ.NIC do toho nemá pravomoc zasáhnout?

Nerad bych zabíhal do detailů, ale operuje z jiné domény, než je naše doména. Tento a další weby, dohromady jich je 22, byly na seznamu webů, které doporučovalo Národní centrum pro kybernetickou obranu zablokovat, požádalo operátory, aby svým uživatelům znemožnili přístup na tyto stránky. Vidíme ale v praxi, že zdaleka ne všichni operátoři tuto žádost vyslyšeli.

Prezident Zelenskyj podepsal žádost o přijetí Ukrajiny do Evropské unie. Dokument už je na cestě do Bruselu Číst článek

Projevuje se to tím způsobem, že hlavní zdroje jsou stále k dispozici. Zdroje, které byly zablokovány na české doméně, tak dezinformační scénu to nijak zvlášť neoslabilo, protože se přebírají zvýšenou měrou příspěvky ze Slovenska. Ty jsou stejně toxické, stejně nebezpečné, ve stejném rozsahu pracující pro ruskou zločinnou vládu. Vlastně se toho moc nestalo.

Může v tomto směru něco udělat vláda nebo jiný český orgán?

Podle mého názoru může a to, že by nařídilo těm provozovatelům, aby tyto stránky zablokovali.

Kolika dalším provozovatelům stránek by mělo být zakázáno šíření?

Kromě těch osmi dalším dvaadvaceti.

Bylo by vhodné v této situaci měnit legislativu?

Já si myslím, že ano, protože stále panuje nejistota ze strany orgánů činných v trestním řízení, co mohou stíhat v rámci dezinformací a co nemohou.

To znamená, že vy byste byl pro nějakou úpravu trestního zákona?

Přesně tak. To by pomohlo zredukovat počet nenávistných dezinformací. Rád bych zde zdůraznil, že nenávistný projev je základní charakteristikou dezinformací. Není to jen o tom, že by někdo řekl, že nesouhlasí s Evropskou unií. Tvrdé dezinformace, o které především jde, jsou postaveny na nenávistném základě.

Sám jste říkal, že zablokovány nebyly zdaleka všechny servery. Je správné rozhodnutí je blokovat?

Myslím si, že v tak vypjatý moment to správná cesta je. Není to jen jedna lež za druhou, ale je to absolutní nenávist, která otravuje naši českou demokratickou společnost.

Poslechněte si celý rozhovor v přiloženém audio či videozáznamu.