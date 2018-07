Brno zkouší Free WC. Turisté si zdarma ‚odskočí‘, restauratéři dostanou od města peníze

V centru Brna funguje od tohoto týdne pět nových veřejných toalet zdarma. Místo města je provozují restauratéři nebo kavárníci. Radnice Brna-středu jim pak na provoz přispívá. Podnikatelé dostanou deset tisíc korun na rok, pokud si na dveře umístí samolepku s nápisem Free WC. Do výzvy úřadu se ale přihlásilo jen pět soukromníků z širšího centra města. Podnikatelé z historického jádra tvrdí, že se jim dotace nevyplatí. Brno 19:52 24. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Free WC v Brně. Turisté si mohou v několika podnicích zdarma odskočit, majitelé za to dostanou od města peníze | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

„Kdybychom nenašli záchody zdarma, tak si půjdeme koupit kávu někam do kavárny, abychom si tam mohli odskočit,“ říká Radiožurnálu v centru Brna jeden ze zahraničních turistů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Free WC: turisté si zdarma odskočí, restauratéři dostanou od města peníze, zkouší Brno. Natáčel Tomáš Kremr

Snaha radnice Brna-střed turistům hledání toalet v historickém jádru města příliš neusnadní. Pět podniků, které o dotaci požádaly a dostaly ji, leží v širším centru jihomoravské metropole.

Třeba v Jaselské ulici, kde samolepku Free WC zrovna lepí na skelněné dveře kavárny Veronika Kosíková. „Docela často nám sem chodí lidé, kteří tady zaparkují. Tak jsme si řekli, že se do toho programu zkusíme zapojit, protože by nám to minimálně proplatilo náklady za čisticí prostředky,“ vysvětluje.

O příspěvek si požádala také majitelka kavárny na Kolišti Adéla Blažková. Její podnik je specifický v tom, že záchody jsou přístupné z chodby ještě před vstupem do kavárny.

„Každý druhý, který tady zaparkuje nebo jde kolem, tak toalety využije. Nikdy mi to nikdo neproplatil, takže když ta možnost je, tak nějaký příspěvek mi může akorát pomoci,“ podotýká Blažková.

Je to málo peněz, zní od restauratérů z centra

Restauratéři v centru města ale výzvu radnice ignorovali. Příspěvek se jim podle jejich slov nevyplatí. „Zaprvé je to hodně málo peněz a za druhé, i kdyby to bylo podstatně víc, tak bych to nepřijal, protože to ohrozí samotnou existenci mé restaurace,“ říká podnikatel Pavel Podsedník.

Nočník, lodička i kosočtverec. Podívejte se na fotosbírku záchodových panenek Číst článek

Brno-střed provozuje v centru šest veřejných záchodů. Za jejich údržbu ročně platí 2,5 milionu korun. Výzvu na rozšíření této sítě úřad kvůli nízkému zájmu letos na jaře prodlužoval a na podzim ji zřejmě zopakuje.

Pro podnikatele vyčlenili radní z rozpočtu městské části necelého půl milionu korun. Z celého balíku ale využijí jen zlomek peněz.

„Vzhledem k tomu, že to byla první výzva, tak jsme spokojeni i s tímto výsledkem. I když jsme trochu doufali, že se ozvou i restauratéři z centra,“ mluvčí Brna-středu Kateřina Dobešová.

Kde je nálepka FREE WC, tam můžou turisté zdarma. Nově je tak označených pět podniků v širším centru Brna, kterým na provoz veřejných toalet přispívá Brno-střed. Zájem restauratérů byl nízký. Ti z historického jádra se ani nepřihlásili. Dotace 10 tisíc na rok je pro ně prý nízká. pic.twitter.com/3oresfBzhW — Tomáš Kremr (@kremrt) 24. července 2018