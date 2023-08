Myslím že nám nebyla řečena úplná pravda, říká Vystrčil o kandidátovi na Ústavního soudce Fremrovi

Prezident Petr Pavel ve středu potřetí zamíří do horní komory parlamentu, kde se má hlasovat o třech kandidátech na nové ústavní soudce, které nominoval. Jedním z nich je i místopředseda Vrchního soudu v Praze Robert Fremr, jehož jméno vzbuzuje v posledních dnech kontroverze. „V případě ústavního soudce ty pochybnosti nejsou dobrá zpráva,“ říká předseda Senátu Miloš Vystrčil. Praha 8:35 2. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Vystrčil má pochybnosti o kandidátovi na Ústavního soudce Fremrovi | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak vnímáte minulost Roberta Fremra před rokem 1989? Podle serveru Hlídací pes se měl jako soudce podílet na procesu, který zmanipulovala StB. Jedná se o případ, ve kterém tedy šlo o poškození náhrobků sovětských vojáků třemi mladíky. Fremr uvádí, že o žádné manipulaci s důkazy nevěděl a chce se očistit. Jak to na vás působí?

Ten případ je poměrně komplikovaný. Měli jsme možnost slyšet doktora Fremra mluvit o své profesní minulosti a z toho co jsem slyšel, jsem nabyl dojmu, že nám nebyla řečena úplná pravda nebo, že některé věci byly různým způsobem zkresleny.

Například nám tvrdil, že obhájcem jednoho z obviněných, Alexandra Ereta, byl Otakar Motejl. Pak se ukázalo, že to není pravda. Rovněž jsme slyšeli, že případ byl zcela běžným a nebyla mu dávána velká mediální pozornost.

A teď se ukazuje i podle záběrů z té doby, že tomu bylo jinak. Jsou tady pochybnosti a je otázkou, jak se mohl v té době Robert Fremr jinak chovat nebo jinak rozhodovat.

Myslím, že v případě ústavního soudce to není dobrá zpráva, protože ústavní soudce se stává součástí skupiny, která při tom svém rozhodování stojí úplně nade všemi.

To, o čem teď mluvíte, to následovalo až poté, co Fremr senátorům poslal otevřený dopis, kde se snažil vysvětlit okolnosti tohoto případu, nebo to bylo ještě předtím?

Soudce Fremr vystupoval jednak na ústavně-právním výboru a výboru pro lidská práva. Bohužel dle mého názoru tyto výbory zasedly velmi brzy poté, co jsme dostali informace o panu Fremrovi od pana prezidenta.

Myslím si, že měla ta zasedání počkat, až uplyne nějaká doba, aby bylo možné sehnat si vlastní podklady k jeho činnosti.

To, o čem jsem mluvil já, říkal pan Fremr na setkání se senátorským klubem ODS a TOP 09. Poté jsem měl možnost získat další podklady a mluvit hned s několika odborníky a ověřit si některé ty skutečnosti, které říkal i přímo ve spisu.

Tak se ukazuje, že některé ty věci, které říkal jsou jinak, než jsme slyšeli například na senátorském klubu ODS a TOP 09.

Prezident Pavel chce v pátek jmenovat také nového předsedu Ústavního soudu. Řekněte, koho byste rád viděl místo současného předsedy Pavla Rychetského, kterému končí mandát?

To je, to je pravomoc pana prezidenta Pavla, do toho já nebudu jakýmkoli způsobem zasahovat. Je to pravomoc, která je mu dána ústavou a já v této v této věci se zdržím komentáře.