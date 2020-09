Důl Frenštát čeká po víc než 30 letech likvidace. Těžba černého uhlí v něm nikdy ani nezačala

„Každý rok to bylo na spadnutí, že už se o zruší definitivně, ale pořád se k tomu vrací. Snad už to dopadne dobře,“ říká pro Český rozhlas Ostravu Bohumír Polanský.

Pochází z Frenštátu a ve stejnojmenném dole po jeho založení také pracoval. Jak ale říká, těžba do oblasti Beskyd rozhodně nepatří. „Je to chráněná krajinná oblast. Tohle se dříve postavilo, ale v současné době už by to nešlo,“ dodává.

Důl nedaleko obce Trojanovice na Frenštátsku vznikl koncem osmdesátých let. V místě se mělo vytěžit mohutné ložisko černého uhlí. Pod zemí ho je asi 1,5 miliardy tun. Reálně ale těžba v dole nikdy nezačala. A teď už je jasné, že ani nezačne.

„Co se týká dolu Frenštát, tak jsme se sešli na úrovní parlamentu, ministerstev a společnosti OKD. Už to byl třetí kulatý stůl na tohle téma. A součástí jednání byla nově i společnost Diamo,“ vysvětluje nezávislý starosta Trojanovic Jiří Novotný.

Právě státní podnik, který likviduje například i doly na Karvinsku, by měl důl od OKD příští rok převzít. „A společnost Diamo už by měla mít v rozpočtu peníze na likvidaci tohoto dolu,“ upřesňuje Novotný.

Podle mluvčí OKD Nadi Chattové už společnost podala záměr k likvidaci dolu a aktualizovala k ní projektovou dokumentaci.

„Čímž byl zahájen proces EIA. Jeho závěrem bude závazné stanovisko ministerstva životního prostředí o hodnocení vlivu tohoto záměru právě na životní prostředí. Znamená to první legislativní krok, který podmiňuje další správní rozhodnutí, která mohou vést k likvidaci dolu jako takového,“ doplňuje.

Na tu už netrpělivě čekají zejména lidé z okolí dolu. Jako třeba ti, kteří jsou už téměř 20 let součástí sdružení Naše Beskydy.

„Naše sdružení vzniklo za účelem likvidace dolu, takže se těšíme, že ve chvíli, kdy věže půjdou dolů, tak se budeme moci rozpustit,“ potvrzuje jeho místopředseda Marian Žárský.

Na to si ale budou muset ještě chvíli počkat. Práce na likvidaci důlního díla totiž společnost OKD odhaduje na šest let. Náklady pak dosáhnou téměř 200 milionů korun.