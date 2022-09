Petráš z Univerzity obrany: Je vývoj na frontě zásluha schopností Ukrajinců nebo neschopnosti Rusů?

Ukrajinská protiofenzíva pokračuje. Armáda podle svých slov vytlačila ruské síly z několika dalších obcí v charkovské, doněcké a luhanské oblasti na východě země. Tamní dosazení lídři se teď snaží urychlit referenda o připojení k Ruské federaci. Na osvobozeném území v lese u města Izjum na severovýchodě Ukrajiny pokračuje odkrývání hrobů obětí ruské invaze. Exhumovaných bylo zatím přes 170 těl. Je to ale jen část ostatků, které se tam nacházejí. Praha 20:00 20. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruská armáda operuje v Chersonské oblasti | Zdroj: Profimeda

„Ten les je u starého hřbitova. Vedle bylo ruské ležení. Měli tam spoustu vojenské techniky zakopané v písku a svá stanoviště a bunkry. Takže vlastně žili vedle těch mrtvol, které tam byly pohřbené poměrně mělce, v hloubce asi 70 cm,“ popisuje zvláštní zpravodaj Martin Dorazín, který byl na místě.

Pohyb je na místě možný pouze po vyznačených trasách. „Individuálně tam Ukrajinci nikoho příliš nepouštějí, z pochopitelných důvodů, aby jim tam lidé pořád nechodili a nerušili při práci forenzní experty.“

„Je tam nedýchatelno. Museli jsme mít roušky. Je to něco otřesného. Doteď cítím ten pach rozkládajících se těl,“ uvádí Dorazín.

Nyní tam přicházejí lidé, kteří pohřešují své příbuzné a sousedy. „Potkali jsme tam několik žen, které hledaly hroby svých manželů, oni je tam zapisují do seznamu, vyslechnou je a prohlédnou si doklady, které přinesly.“

„Musí potom odevzdat laboratoři, která tam taky namístě je, vzorky DNA a na základě toho se budou těla identifikovat. A nakonec jim vypráví nějaký důstojný pohřeb,“ dodává zpravodaj.

Protiofenzíva a přeskupení sil

Ruská armáda podle britské rozvědky přemístila část svých ponorek z krymského přístavu Sevastopol na jih Ruska.

„Ruské armádě vzhledem k ukrajinské protiofenzívě nezbývá nic jiného než přeskupit síly a snažit se nějakým způsobem narušit slabé místo ukrajinské armády,“ hodnotí situaci plukovník generálního štábu v záloze Zdeněk Petráš z Univerzity obrany v Brně.

„Musí se pokusit o to, aby ústup, který v současné době provádí ze svých pozic na okupovaném území, byl nějakým způsobem zastaven a dynamika konfliktu, který nyní nabývá na intenzitě, se snížila ve prospěch ruské armády.“

Podle nedávných zpráv Rusové ostřelovali druhou největší jadernou elektrárnu na Ukrajině v Mykolajivské oblasti. „V žádném případě by nemělo jít o to, že by se ruská strana snažila nějak úmyslně způsobit jadernou havárii nebo radiaci v této oblasti. Nenazval bych to ale ani aktem zoufalství.“

„Spíše jde o snahu otupit operační intenzitu, která na ukrajinské straně nyní je. A toho se dá docílit jedině tím, že se přeskupí síly. Především mechanizované jednotky se nasadí do lokálních střetů, které nyní probíhají jak v severovýchodní části, tak částečně i v té jižní. A tyto incidenty, ke kterým dochází – například zmíněné ostřelování –, můžou být v kontextu této činnosti,“ vysvětluje Petráš.

„Při pohledu na to, co se v současné době děje v jednotlivých částech fronty, je otázka, zdali to, k čemu dochází, je zásluhou schopností, které má ukrajinská armáda, či nedostatečných schopností, které má ruská armáda, nebo kombinací obojího,“ říká.

Poslechněte si celé Téma dne v audiozáznamu. Moderuje Karolína Němcová.