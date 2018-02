Řidič projel s autobusem těsně před vlakem. Policie má videozáznam z městské kamery

Událost, která se stala v neděli, zachytil městský kamerový systém. „Policisté na základě poskytnutého videozáznamu zahájili úkony trestního řízení pro přečin poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti, ze kterého je podezřelý 57letý řidič linkového autobusu,“ řekla ostravské redakci Českého rozhlasu policejní mluvčí Gabriela Holčáková.

Zástupci města záznam už poskytli policii. „V neděli po poledni řidič ČSAD ohrozil životy cestujících. Chybělo málo a neštěstí by bylo na světě. Zodpovědnost je vždycky na řidiči, červená je červená a pro všechny znamená stop. Nicméně budu muset svolat schůzku s vedením ČSAD, aby promluvilo některým šoférům do duše. Řidič tohoto autobusu by měl letět na hodinu,“ uvedl na facebookovém profilu primátor města Michal Pobucký z ČSSD.

Řidič podle záznamu vjel na železniční přejezd v neděli krátce po poledni v době, kdy bylo v provozu světelné a zvukové výstražné zařízení. Řidič autobusu cestoval sám. Ve vlaku bylo až 100 cestujících, nikdo však nebyl zraněn.