Na Frýdecko-Místecku objevili 200 palet nebezpečného odpadu. Primátor svolal krizový štáb

Ve Starém Městě na Frýdecko-Místecku byl odhalen sklad nebezpečného odpadu. Polská firma do něj zřejmě navezla směsi odpadních hořlavých látek. Řekla to mluvčí magistrátu Jana Matějíková. Místo hlídá policie. Do objektu někdo zhruba na dvou stovkách palet navezl barely, jejich celkový objem by mohl být až 500 tisíc litrů. Primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký (ČSSD) kvůli tomu svolal krizový štáb.

