Bakterií kontaminovaná lahvička s anestetikem. Vyšetřování naznačilo příčinu otrav krve ve Frýdlantu

Za otravou pacientů z frýdlantské nemocnice je zřejmě bakterie, která se dostala do anestetika Propofol. Českému rozhlasu to na základě předběžných laboratorních testů řekl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Podle něj jsou ale potřeba další testy, aby se definitivně prokázalo, že otravu způsobil tento mikroorganismus. Praha 13:36 4. 12. 2018 (Aktualizováno: 14:19 4. 12. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula | Foto: Adam Kebrt

Bakterie podle Prymuly nezpůsobuje septické stavy často, ale je to pravděpodobné. „Na druhou stranu z toho neděláme žádné závěry, protože máme informace že i v jedné z hemokultur byla zachycena nějaká bakteriální kontaminace, ale ještě to není vyšetřeno. Dokud nebudeme vědět, že byla na obou stranách stejná bakterie, tak nemá cenu spekulovat, že to bylo skutečně vyvoláno touto bakterií,“ řekl Prymula.

Stav většiny pacientů z frýdlantské nemocnice se zlepšuje, příčina otravy stále není známa Číst článek

Právě Propofol se podle něj nemá podávat opakovaně, protože je to látka, kde se při kontaminaci bakterie rychle množí. Lahvička byla podle něj zřejmě kontaminována při opakovaném použití.

Příznaky otravy krve mělo devět z 16 pacientů, mužů a žen různého věku, kteří v minulém týdnu od pondělí do středy podstoupili operaci v soukromé Nemocnici Frýdlant ze skupiny EUC. Šlo o různé operace – kolene, žlučníku či gynekologické. Operace prováděly různé týmy chirurgického a gynekologického oddělení, různí anesteziologové i různé sestry.

Osm pacientů bylo hospitalizováno na ARO a JIP v Liberci, jeden v Jablonci nad Nisou, protože potřebovali intenzivní péči. Jejich stav se zlepšuje, u dvou se ale objevila dechová nedostatečnost.