‚Po pěti hodinách jsem se teprve zvedl a mohl chodit.‘ Pacient z Frýdlantu popsal příznaky otravy

Devět lidí ve čtvrtek skončilo v liberecké nemocnici s otravou krve. Osm z nich museli ve vážném stavu hospitalizovat a nasadit jim silná antibiotika. Všichni pacienti před několika dny prodělali operaci v nedaleké soukromé nemocnici ve Frýdlantu. Českému rozhlasu Liberec popsal své obtíže jeden z postižených Karel Šípek. Liberec 19:05 29. listopadu 2018

„Měl jsem nějakých 15 minut zimnici, musel jsem dostávat kapačky a injekce. Tlak se mi snížil na hodně slabých 50/80, takže zase další kapačka na tlak," řekl Karel Šípek Českému rozhlasu.

Po chvíli se zdálo, že problémy ustupují, ale bylo to jen na chvíli. „Pak jsem vstal, vrátilo se to a bylo to ještě horší. Tak nějak po pěti hodinách jsem se teprve mohl zvednout a chodit.“

Krajská nemocnice v Liberci přijala ve středu a ve čtvrtek devět pacientů s otravou krve, kteří v předchozích dnech podstoupili operace v soukromé nemocnici ve Frýdlantu. Pravděpodobnou příčinou otravy je podle ministerstva zdravotnictví kontaminace či závadné složení anestetika.

Frýdlantská nemocnice, které hrozí postih, podala trestné oznámení na neznámého pachatele za poškození zdraví pacientů.