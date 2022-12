Česká stopa zkrachovalé burzy FTX: nadace krále kryptoměn poslala přes sto milionů na nákup zámku

Nadace FTX Foundation zkrachovalé kryptoburzy FTX poslala letos v červenci do Česka více než stomilionový grant na nákup zámku.

Podle odborníků, které Radiožurnál oslovil, už v té době bylo klíčovým lidem z firmy FTX jasné, že její fungování není udržitelné, a právě přes spřízněné organizace z ní mohli vyvádět peníze. I proto by nakoupené majetky podle expertů mohly posloužit k náhradě škody.

Autorkou projektu, na který nadace grant poskytla, je Irena Kotíková. Ta podle svých slov neví, co se bude dít dál. „Čekáme, jak dopadnou různá právní řízení ve Spojených státech,“ říká.

„Jsem přesvědčen, že tyto zámky a další majetek mohly být nakoupeny jen díky tomu, že byl na klientech prováděn podvod," říká ekonom Štěpán Křeček | Foto: ČTK, Jan Rychetský | Zdroj: Profimedia

Žlutá fasáda, uzavřené nádvoří a okolo velký park s bazénem nebo discgolfovým hřištěm. Taková je současná podoba zámku v Hostačově, malé vesničce na Havlíčkobrodsku. Pod značkou Chateau Hostačov v ní majitel Vojtěch Haša provozoval luxusní hotel, kde se pořádaly svatby nebo třeba firemní večírky.

Jenže pak přišel covid a hlavně kvůli němu se Haša rozhodl zámek ze 16. století prodat.

Koupila ho Irena Kotíková, která na něj ve druhé polovině letošního července, tedy čtyři měsíce před krachem kryptoburzy FTX, dostala přes sto milionů korun od nadace FTX Foundation. Tvrdí, že si u ní zažádala o grant na mezinárodní vzdělávací centrum, které má vzniknout právě na zámku.

„Dostali jsme asi 107 milionů korun. Zhruba 80 milionů šlo na pořízení společnosti Hostačovský zámek, která nemovitost vlastní. Těch zbylých 27 půjde na investice nebo provoz do budoucna,“ přibližuje pro Radiožurnál nová jednatelka zámku Kotíková, na co miliony využije.

Peníze do nadace FTX proudily přímo z padlé burzy nebo také od jejího zakladatele Sama Bankmana-Frieda a dalších klíčových zaměstnanců. Podle odborníků jim muselo být už v době poskytování dotace na hostačovský zámek jasné, že je model fungování třetí největší kryptoburzy na světě neudržitelný.

„Jen z veřejných dokumentů a zpráv je zřejmé, že se mohlo jednat o podvod a že to bylo jasné dlouho před krachem,“ říká expert na praní špinavých peněz Kamil Kouba.

Sam Bankman-Fried | Zdroj: Profimedia

Nový šéf FTX John Ray, který má firmu provést konkurzním řízením, k fungování kryptoburzy uvedl, že se firemní prostředky používaly na nákup osobních věcí, a dokonce i domů pro zaměstnance. A podle ekonoma a odborníka na kryptoměny Štěpána Křečka mohly peníze mizet právě i přes satelitní organizace, jako je nadace FTX Foundation.

„Určitě se dělo to, že se FTX snažila vyvádět klientské peníze do jiných subjektů. Na to máme čím dál více důkazů,“ přibližuje Křeček.

Podle Kotíkové se ale reputace burzy před bankrotem jevila dobře. „Spousta lidí, známých osobností třeba i ve světě kryptoměn, k ní přistupovala velmi seriózně. Nebylo úplně v našich silách zkoumat finanční toky nebo dělat audit. Nebylo moc jak toto předem vědět, spíš se takhle všichni vyjadřují až zpětně.“

‚Zlepšit budoucnost lidstva‘

Oficiálně je příjemcem grantu od FTX Foundation tuzemský spolek European Summer Program on Rationality. Jeho předseda Jan Kulveit se věnuje výzkumu rizik a v minulosti působil například v Mezioborové skupině pro epidemické situace, která měla pomáhat se zvládáním covidové pandemie.

„Záměr byl dost podobný s našimi cíli, kterými je vzdělání v oblasti racionálního uvažování. Z naší hlavní činností, což jsou programy pro talentované mladé lidi z celého světa, máme dost zkušeností s hledáním objektů ze strany ‚uživatele‘ a často je pro nás těžké najít objekt, který by nám vyhovoval,“ vysvětluje Kulveit, proč se rozhodl do projektu zapojit. Roli prý hrál i čas: „Náš spolek má zkušenosti s granty ze zahraničí a mohl projekt zastřešit docela rychle.“

Autorka projektu Kotíková podle svých slov chce, aby do hostačovského zámku „jezdili lidé z celého světa pracovat na problémech globálních rizik, kritického myšlení“, což podle ní odpovídá představě nadace Bankmana-Frieda. Proto si ji podle svých slov i vybrala.

„Můj projekt dobře naplňuje jejich vizi a to, co mají vytyčené jako cíle v nadaci – podporovat ambiciózní projekty, které se snaží zlepšit budoucnost lidstva,“ popisuje Kotíková. Ta v minulosti předsedala tuzemskému spolku efektivního altruismu. Celosvětovou odnož tohoto hnutí, které si klade za cíl pozitivně ovlivnit svět za pomoci „racionálního přístupu a vědeckých metod“, uvádí nadace FTX Foundation mezi partnery na webové stránce.

Ke grantu se prý Kotíková dostala na první pokus. „Striktně vzato jsem žádost nepodávala já sama, ale člověk, který mě doporučil. Nadace měla kolem sto lidí, kteří vyhledávali a doporučovali projekty k profinancování. Mě doporučil člověk, kterého jsem znala v rámci jiných projektů. Dokonce mě oslovil s tím, že ho zaujala moje vize a měl by možnost ji financovat,“ tvrdí Kotíková. Jméno člověka, který ji doporučil, zveřejňovat nechce. „Není to veřejná informace a bylo by vhodné, aby to tak zůstalo.“

Zatím prý nemá strach, že by se mohl pád kryptoburzy FTX dotknout i jejího projektu. „Je to samozřejmě nepříjemné. I to, že nadace, přestože je samostatný právní subjekt, se stejně jmenuje a i její prostředky pocházely ze zisku burzy FTX. V současné době ale nevíme, jaké by měly být další kroky. Čekáme, jak dopadnou různá právní řízení ve Spojených státech,“ říká Kotíková.

Nákup díky podvodu?

Možný scénář toho, co se bude dít dál, nastiňuje expert na kryptoměny Křeček. Podle něj by se s ohledem na původ peněz měly i takové majetky využít k odškodnění podvedených lidí.

„Aby došlo k minimalizaci ztrát klientů, tak se domnívám, že by měly být spřízněné organizace posuzovány v tom příběhu jako součást FTX,“ míní Křeček, hlavní ekonom poradenské firmy BH Securities.

„Jsem přesvědčen, že tyto zámky a další majetek mohly být nakoupeny jen díky tomu, že byl na klientech prováděn podvod, a proto se domnívám, že by měl být tento majetek vrácen klientům a jeho prostřednictvím by měli být odškodňováni,“ dodává s tím, že nová fakta můžou zpochybnit „původ peněz i u transakcí, které prošly procesem proti praní špinavých peněz“.

S tím souhlasí také expert Kouba. „Pokud bude mít případ krachu burzy přesah do trestněprávní roviny, a domnívám se, že se tak s největší pravděpodobností stane, pak bude namístě zkoumat, zda dotační programy nesloužily k tunelování burzy. Pokud by se něco takového podařilo prokázat, pak samozřejmě i peníze z nadace s velkou mírou pravděpodobnosti budou výnosem z trestné činnosti a jako takové by měly být zajištěny pro potřeby náhrady škody pro poškozené,“ hodnotí situaci odborník na finanční kriminalitu.

Peníze když tak vrátíme

Smlouvu na poskytnutí grantu, do které měl Radiožurnál možnost nahlédnout, za nadaci FTX podepisoval Nick Beckstead. Ten na svou funkci rezignoval krátce poté, co kryptoburza vyhlásila ve Spojených státech bankrot.

Kromě něj měla na nadaci dohlížet rada složená z Bankman-Friedových nejbližších spolupracovníků: Caroline Ellisonové, výkonné ředitelky Alameda Research, což je sesterská společnost FTX, technického ředitele FTX Garyho Wanga a šéfa inženýrů Nishada Singha.

S dotazy Radiožurnál firmu oslovil skrze oficiální kanály, do vydání reportáže však nepřišla reakce.

Zatím není jasné, kolik lidé, kteří mají na burze finanční prostředky, dostanou na konci konkurzního řízení zpět. Autorka českého projektu Kotíková tvrdí, že případným žádostem o vrácení peněz vyhoví, prý sežene nové investory. Nemyslí si ale, že by takový požadavek přišel v dohledné době.

„Musí se získat důkazy a vůbec zjistit, které peníze tam tekly. Kdyby došlo na to, že by bylo nutné peníze vrátit, tak s tím budeme počítat. Ale doufám, že se nám pak na projekt podaří získat prostředky z jiných zdrojů, abychom mohli vrátit grant z FTX a aby se nás to finančně nedotklo a měli jsme prostředky na další fungování.“

Podvod od začátku?

Kryptoburza FTX vyhlásila bankrot 11. listopadu. Znepokojení klienti totiž během tří dnů stáhli z platformy šest miliard dolarů a konkurenční kryptoměnová burza Binance upustila od návrhu, že burze FTX pomůže z problémů.

Zakladatel FTX Bankman-Fried minulý týden ve čtvrtek poprvé veřejně promluvil, když se prostřednictvím videopřenosu připojil na akci, kterou pořádal list The New York Times. „Udělal jsem spoustu chyb,“ přiznal.

Poznamenal také, že se měl více zaměřit na řízení rizik, ochranu zákazníků a vazby mezi FTX a sesterskou firmou Alameda. „Dal bych cokoli, abych mohl některé věci udělat znovu a jinak. Nikdy jsem se nepokusil nikoho podvést,“ tvrdil.

Podle ekonoma Křečka ale současná situace ukazuje, že kryptoburza FTX mohla být podvod od samotného začátku. „Cílem bylo nalákat co nejvíc klientů, aby na burzu dali co nejvíc peněz. Na základě toho měla tak nízké poplatky, že válcovala veškerou konkurenci, a ve chvíli, kdy už měla dostatek klientských peněz pod svými křídly, tak se rozhodli, že vyhlásí bankrot a ty klientské peníze stopí,“ popisuje Křeček.