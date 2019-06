Léta chátrala, nyní se opravená funkcionalistická pasáž Jalta v Brně otevřela veřejnosti

Pasáž umožní průchod z Dominikánského náměstí do Panenské a Veselé ulice. V domě z 20. let minulého století jsou nově kanceláře, obchody, restaurace a v podzemí kinokabaret. Dřív tam býval Tuzex, Obrodné hnutí mladých žen (YWCA) nebo Městský národní výbor.

Reportér Českého rozhlasu Brno do budovy nahlédl ještě před jejím otevřením, kdy dělníci finišovali s opravami. Mezi lidmi, kteří se chtěli do Jalty podívat, byl i architekt Michal Sedláček.

„Teď jsem tady poprvé asi po 30 letech, takže vyvolává to vzpomínky na Tuzex a podobně. Je to určitě jedna z nejvýznamnějších brněnských funkcionalistických památek – já bych to dal do top desítky,“ řekl Sedláček.

Šestipatrová nárožní budova, kterou v roce 1929 nechal postavit architekt Jaroslav Polívka, má šedou břízolitovou omítku. Nad a pod okny čtvrtého podlaží je v kontrastu umístěný velký červený bezpatkový nápis Palác Jalta.

Do přízemí pasáže proniká sluneční světlo velkou skleněnou obloukovou střechou. Tabule skla drží pozinkovaná žebrovaná konstrukce. Původní materiál většinou použít nešel, vysvětluje Jaroslav Šťavíček ze stavební firmy.

‚Vypadalo to jak po boji‘

„Vevnitř to vypadalo jak po boji, byly ucpané rýny holuby a tím pádem zatékalo, třeba i přes dvě, přes tři patra. Prakticky se z toho vybouraly všechny příčky a udělala se statika, nové statické zajištění, aby se ten objekt dal znovu používat,“ dodává.

V podzemí bude otevřený kinokabaret, který tam dřív fungoval, vstup do něj je lemovaný červenozlatou tapetou jako z 20. let, dole nad hledištěm je umístěný i balkón pro diváky naopak nahoře v 6. patře budovy je výhled na město a střechu magistrátu.

„Každá ta nemovitost má nějakou historii a já si myslím, že ta historie je potřeba vrátit. Záměrem bylo oživit právě tuto nemovitost. Byla opuštěná snad 13 let, nikdo se o ni nestaral,“ říká majitel domu Richard Saliba.

Saliba koupil dům od Brna v roce 2016 za asi 110 milionů korun. Do oprav vložil víc než jednou tolik. Při opravách dělníci narazili na jeden zvláštní pokoj, údajně šlo o výslechovou místnost Státní bezpečnosti.

Jaltu v roce 2006 koupilo Brno a chtělo do ní sestěhovat úředníky z detašovaných pracovišť magistrátu. Někteří politici tehdy kritizovali, že radní za dům nabídli tehdejšímu majiteli hodnotnější pozemky a nemovitosti a že zastupitelé tehdy obchod schválili v tajném hlasování. Soudy se ale prokázáním či vyvrácením údajné korupce nikdy nezabývaly.

Vedení Brna posléze oznámilo, že stěhování úředníků ruší, přestože rekonstrukce domu by kvůli špatnému statickému stavu byla příliš nákladná a budova od té doby chátrala. Teď znovu ožívá.