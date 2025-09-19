Funus, hlupák Hlinka a nevzdělaní lidé. Co ukrývala tajemná obálka se vzkazem prezidenta Masaryka?
Tajemná obálka se vzkazem prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka obsahovala tři listy, tedy pět stran převážně v angličtině. Záznam nicméně zřejmě není z roku 1937, ale podle prvních odhadů může být z léta 1934. Co Masarykův vzkaz ukrýval?
„Jsem nemocný, vážně nemocný, je to konec, ale neobávám se. Budete pokračovat v práci. Víte jak, ale musíte být opatrní. Pozor. Ale víte, jak se chovat. A nemusím vám říkat nic více. Jsem neschopný, skutečně zcela neschopný,“ četla historička Dagmar Hájková ze záznamu slov Tomáše Garrigua Masaryka, jak ho napsal jeho syn Jan Masaryk, někdejší ministr zahraničí.
Právě Hájková spolu s ředitelem Národního archivu Milanem Vojáčkem byli prvními, kdo obsah obálky viděl. Záznam byl převážně v angličtině a rukopis byl dost obtížně čitelný.
O hlupácích
Slovo hlupák se pak objevuje u kněze a politika Andreje Hlinky z fašistické Hlinkovy slovenské ľudové strany. Masaryk ho označil za hlupáka, který udělal chybu s Maďary. Ale zároveň Jan Masaryk zaznamenal: „Musíme mu odpustit.“
‚Jsem nemocný, je konec, ale neobávám se.‘ V tajemné obálce bylo 5 stran převážně v angličtině
Číst článek
Vzkaz podle Hájkové obsahoval i záznam o Němcích, a to, že by s námi měli zůstat. „Dejte jim, co si zaslouží, ale ne více,“ přečetla historička.
„Celá filozofie naší politiky, Češi jsou praktičtí pracující. Němci mají jistou poctivost, ale ukradnou ještě více,“ přečetla Hájková.
„Jestliže jsou lidé nevzdělaní a hloupí, nemůžete toho moc udělat,“ stojí také ve vzkazu. „Lidé jsou rádi hloupí. Ale nedělejte jim to jednoduché. Hádejte se a hádejte se s nimi.“
Masarykův funus
T. G. Masaryk také zmínil, jak by se měl uspořádat jeho pohřeb. „Musíte udělat velký funus.“ „To slovo funus je napsáno v češtině,“ poznamenala Hájková.
„První prezident a všechny ty hlouposti. Proč kolem toho dělat nějaké velké šarády? Protože jsem byl stejně hloupý jako ti ostatní. Ale ať udělají funus,“ přečetla ze vzkazu.
„Lidé se bojí smrti, ale to není nic, čeho byste se měli bát. Jenom si musíte koupit nové šaty, to je všechno. A hlavně funus,“ doplnila Hájková ze vzkazu.
Výsledky do měsíce
Národní archiv dostal obálku v roce 2005 od Antonína Suma, který byl jedním z osobních tajemníků ministra zahraničí Jana Masaryka.
Obálka i s obsahem se nyní vrátí do Národního archivu, kde experti dopis znovu prověří a oficiálně potvrdí jeho pravost. Objasní také kontext dokumentu, řekl ředitel Národního archivu Milan Vojáček.
Výsledky další analýzy by mohly být do měsíce. „Nechceme to uspěchat, ještě se na to budou muset podívat naši restaurátoři,“ vysvětlil.
Podrobnosti o obálce, zajímavosti ze života Tomáše Garrigua Masaryka a jeho rodiny, dosud nikdy nezveřejněné fotky či tipy známých osobností i veřejnosti, co se v obálce skrývá, nebo co by si přáli, aby vzkaz obsahoval, najdete pohromadě na webu tajemnaobalka.cz.