Zákaz trestání dětí? Proto hned nemusíme měnit zákony, míní senátor Čunek

Téměř 58 procent rodičů, podle nového vědeckého výzkumu, své děti občas fyzicky trestá, třetina z nich to považuje za běžnou součást výchovy. „Facka nebo pohlavek patří do běžného života, ale nesmí to být týrání," míní senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL). „Může se stát, že rodičům ujedou nervy, ale neměla by to být norma. Společnost by se měla jasně vyjádřit, že násilí do vztahů nepatří," říká náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák (STAN). Pro a proti

Úřady ročně z rodin odeberou 30 tisíc dětí právě proto, že vyrůstají v prostředí, které je násilné, nebo jejich rodiče se o ně nejsou schopni postarat (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Ministerstvo spravedlnosti připravuje novelu občanského zákoníku, která by fyzické i psychické tresty na dětech měla za nepřípustné. Podle některých kritiků by to ale vedlo ke zbytečné kriminalizaci rodičů. S tím náměstek Dvořák nesouhlasí.

„Záměrem novely je vložit jednu drobnou větu do občanského zákoníku. Nechceme rodiče trestat, ale v zákoně vyjádřit normu. Ta říká to, co je ve funkční rodině běžné, a sice to, že děti by měly být vychovávány v prostředí, které je prosto násilí a duševních útrap. To je náš záměr,“ vysvětluje s tím, že rodičům žádná sankce nehrozí.

Podle senátora Čunka ale není kvůli tomu potřeba měnit občanský zákoník. Připomíná, že minulý týden Senát schvaloval vyřazení několika stovek nadbytečných a nepoužívaných norem z českého právního řádu.

„A teď tam máme dát jednu větu, která je nějakým výchovně morálním apelem a patří úplně někam jinam. Pokud se dá do zákona, už to signalizuje, že tady někdo něco porušil,“ tvrdí senátor.

„Výchovný apel by měl být vyjádřen jinak: Měl by být součástí rodinné nebo občanské výchovy a podobně. Zcela jistě ne v zákoně. To je už pak jen krok k tomu, aby přišel někdo s ,inovativním plánem‘, který směřuje proti přirozenosti života,“ naznačuje senátor a starosta Vsetína.

Dvořák zdůrazňuje, že občanský zákoník už dnes obsahuje celou řadu podobných deklarací, zvlášť v části týkající se rodinného práva.

„Jedná se o základní pravidla. Například, že si manželé mají být věrní, mají se v manželství vzájemně podporovat a děti dbát svých rodičů. To už je dnes součástí našeho práva, součástí vyjádření hodnot naší společnosti. A je to běžné i v jiných zemích,“ podotýká náměstek.

„Mimochodem úprava nepřípustnosti trestání dětí je součástí právního řádu ve více než 60 zemích světa, včetně Německa, Polska nebo Maďarska,“ připomíná.

‚Nadbytečný zákon‘

Podle Čunka je výchova dítěte komplexní záležitost. Považuje prý proto za závadné, když se společnost vrhne jediným směrem.

„Každá chvíle ve výchově je originální, ale především je uvozena tím, že rodič miluje své dítě, které je zas vázáno láskou na rodiče. Všichni vědí, že se fyzický trest nepoužívá jako nějaký standard ve výchově, ale dát to do zákona? To je nadbytečné, tedy, pokud tam nemá být trest,“ myslí si lidovecký senátor.

Náměstek ministra poukazuje na to, že úřady ročně z rodin odeberou 30 tisíc dětí právě proto, že vyrůstají v prostředí, které je násilné, nebo jejich rodiče se o ně nejsou schopni postarat.

„Myslím si, že je to alarmující číslo, protože děti by měly vyrůstat v rodinách a v milujícím prostředí. Vedle řady dalších opatření, které by stát měl dělat, aby byly děti v bezpečí a aby se jejich rodiče o ně řádně starali, je i to jeden z kroků, jak předcházet eskalaci násilí v rodině,“ konstatuje.

„Je potřeba k rodičům, kteří si myslí, že to, co dělají, dělají ve prospěch dítěte, nebo že trest, který používají, je přiměřený a má nějaký pozitivní účinek, dát najevo normou, že to není správná cesta,“ uzavírá náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák z hnutí STAN.

