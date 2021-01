Havlíček: Zatím nemáme informace, proč systém na žádosti o podporu nefungoval. Nikdo o peníze nepřijde

Déle než 24 hodin nefungoval systém pro fungování žádostí na podporu pro podnikatele zasažené protiepidemickými opatřeními. S problémy se potýkal od pondělí. Registrace někdy trvala i několik hodin. Problém byl podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčeka (za ANO) u dodavatelské společnosti. „Byli jsme trošku rukojmími, nemohli jsme dělat nic jiného, než tlačit na firmu,” řekl Radiožurnálu. Portál se podařilo zprovoznit v sobotu v 8.00. Rozhovor Praha 14:32 23. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Havlíček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak to vypadá v tuto chvíli? Funguje systém a bez zasekávání?

V tuto chvíli (v sobotu v poledne pozn. red.) funguje. Ale už si dávám pozor i na to, co řeknu. Protože jste měla pravdu v tom, že i během týdne to bylo střídavě oblačné. Systém od externího dodavatele, který podobné systémy dodává i ostatním rezortům, tak bohužel začal haprovat. Bylo to v pomalejší v průběhu týdne.

I tak se podařilo udělat rekordní množství žádostí, kolem šesti tisíc v rámci nového programu. Systém se zkolaboval u dvou programů, ne třech. Ve čtvrtek o půlnoci se zastavil a v pátek už v dopoledních hodinách byl opravený. Měli jsme obavu a tak se to stále testovalo, definitivně jsme ho tedy pustili po několikerém vyzkoušení v sobotu ráno.

Systém funguje dobře. V tuto chvíli je tam tisíc návštěvníků, kteří vyplňují žádosti.

Vyzkoušel jste si, jak dlouho by podání žádosti v programu Covid Gastro mělo v tuto chvíli fungovat?

Pokud má všechny potřebné údaje a systém funguje rychle, což se teď děje, tak je to otázka několika desítek minut. Spíše nižších. Samozřejmě záleží na tom, kolik vyplňuje provozoven. A záleží také na tom, co bude vyplňovat, tedy například kolik má zaměstnanců. Ale samozřejmě nemůže to vyplňovat hodiny, což se bohužel v pondělí nebo v úterý dělo.

Informační systém pro podávání žádostí v kontextu s covid kompenzacemi plně v provozu. Stejně tak informační podpora #MPO včetně linky 1212. Nikdo o podporu nepřijde, termín prodloužen. — MPO ČR (@mpo_tweetuje) January 23, 2021

Ano, běžně šest až osm hodin...

Nebylo to úplně běžně, šlo to i rychleji. Ale byli i klienti, u kterých to trvalo několik hodin.

‚Vše kontrolujeme’

Jak se teď podnikatel dozví, jestli žádost podaná před úplným výpadkem, je registrovaná nebo ztracená?

Raději u žádostí, které byly v posledních hodinách, upozorňujeme všechny klienty.

Promiňte, říkal jste „v posledních hodinách”, to znamená od čtvrtečního rána?

Ano. Raději se ti, kteří se ve čtvrtek dopoledne zaregistrovali, překontrolovávají. Pokud by jim tam cokoli chybělo, tak jsou dvě varianty. Zaprvé jsme část toho - protože jak jsem říkal, byl to externí dodavatel - ještě archivovali v rámci ministerstva průmyslu a obchodu a teď všechny soubory exportujeme.

Pokud bys nastala situace, že tam něco chybí, tak by to musel vyplnit ještě jednou, ale nasadili jsme na to třicet lidí na infolinky a dalších osm na e-maily a ti každého navedou.

Má tedy podnikatel kontaktovat infolinku, nebo má čekat, jestli mu někdo zavolá, že tam něco chybí?

Žádosti jsou všechny elektronické, to znamená, že pokud si podnikatelé vše ukládali, tak je to v pořádku. Ale pokud něco neuložili a je to rozpracované, tak zjistí, že jim tam něco chybí a okamžitě se ozvou. Tam se jedná jen o ty, kteří neodeslali žádost nebo ji neuložili. Všem jsme to vyznačili na serveru ministerstva průmyslu, aby si to zkontrolovali. A jsou tam připravení lidé, kteří jim pomohou, pracují nonstop celý víkend.

S vyřizováním žádostí v systému pro covid kompenzace dnes žadatelům pomáhá 30 operátorů na telefonních linkách ministerstva a 8 na e-mailech. Programy jsou nárokové, takže není třeba spěchat. Uzavřené provozovny mohou žádat do 1.3. Program Covid - Nájemné jsme prodloužili do 4.2. — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) January 23, 2021

Proč? ‚Jsou indicie’

V čem byl problém? Proč systém po spuštění programu Covid - Gastro začal fungovat špatně a nakonec spadl úplně?

Zjišťuje se to. Je to systém, který kompletně zpravuje externí dodavatel. Je to dobrá firma, není to společnost, která by najednou někde vznikla. Dodává systémy i ostatním rezortům...

Máte už bližší informace, proč to tak bylo?

Zatím nemáme. Zjišťuje to i firma. Jsou indicie, ale nechci to zatím komentovat. Ve finále je důležitější pro podnikatele, aby vše bylo v pořádku, než to, co bylo technickou příčinou. Ale samozřejmě to bude ve finále řešeno. Teď jsme potřebovali, aby se systém nastavil a aby fungoval.

Jede to dobře a důležité je sdělit, že nikdo nemusí v tuto chvíli obavu, že přijde o nějaké peníze nebo zdroje. Systém je nárokový. Není to o tom, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Prodloužili jsme všechny lhůty. Covid - Gastro - Uzavřené provozovny je do 1. března a druhý program Covid - Nájemné II dojíždí žádosti a prodloužili jsme je do 4. února. Všechno je třeba dělat v klidu, nikdo o peníze nepřijde.

Bude tedy podpora pro každého, kdo se přihlásí a splní podmínky programů? Nezáleží, kdo se přihlásí dřív?

Jednoznačně. Je to nárokový program. To znamená, že pokud podnikatel bude mít v pořádku žádost, tak dostane všechny zdroje. A program Uzavřené provozovny je nový a mám radost, že je o něj zájem. Máme obrovské reakce od podnikatelů, že je to program, který může plošně velmi pomoci, takže věřím, že teď to bude fungovat dobře. Omlouváme se všem, kteří to vyplňovali déle. Nemá se to stávat, ale důležité je, že to funguje.

‚Firma to nepohlídala’

Podnikatelé na problémy upozorňovali od pondělí. Z ministerstva ale slyšeli, že to jede slušně a že je to jen přechodné. Proč jste nereagovali pružněji? Dostával jste pravdivé informace od provozovatele systému?

Samozřejmě je to vždycky diskuze, vždycky to chvílemi jelo.

MPO prosí žadatele, kteří podávali žádost během čtvrtka 21. ledna 2021, o kontrolu žádostí.

Jde o čas mezi poslední zálohou v 21. 1. 2021 01:00 do výpadku od 21.1.2021 15:00.https://t.co/7LG6pAZdNe — Hlídač Státu (@HlidacStatu) January 23, 2021

Ale nejelo to standardně. Nebylo to v pořádku, to je jasné.

Ano, to je. Ale pokud to jelo pomalu a najednou se to rozjelo, tak už bylo třeba pondělí odpoledne. A v tu chvíli jsem měl informaci, že systém jede v pořádku, takže jsem i řekl, že systém funguje slušně. Bohužel v úterý se to zase zpomalilo. Nicméně celou středu už to jelo velmi dobře.

A ve čtvrtek to spadlo.

Přesně tak. Ačkoli máme vliv na tu společnost, tak si uvědomte, že systém je ve stadiu, kdy chodí statisíce až miliony žádostí týdně, což je o řády více než normálně. Systém je obecně velmi vytížený. Nechci říct, že si to ta firma nepohlídala, hledá se důvod, protože pravděpodobně to bylo externím dalším dodavatelem té společnosti, ale nechci teď spekulovat.

V dané chvíli jsme byli trošku rukojmími, nemohli jsme dělat nic jiného, než tlačit na firmu a současně jsme potřebovali, aby se to rozjelo. Teď samozřejmě hledáme i další varianty a řešení, abychom to měli zálohované a jeli v paralelním režimu.

Polovina je vyhodnocená

Pokud přijímáte žádosti jen elektronicky a už nelze žádost podat jinak, tak je jasné, že systém bude čelit velkému náporu. A vy přece, kolik podnikatelů bude chtít dotace čerpat. Nebylo potřeba s těmi návaly počítat?

To máte pravdu. Požadavek byl naprosto jasný. Čísla jsme predikovali a myslím, že správně. A bylo pochopitelně na dodavateli, aby si to dostatečně zabezpečil. Nechceme v tuto chvíli jen hledat viníka, i ta firma se teď korektně snaží, aby se vše napravilo a aby vše jelo.

Důležité je, aby podnikatelé měli čas vkládat žádosti. A v následujících dnech řešme, kde byla příčina. Ministerstvo průmyslu je celý víkend na nohou, kontroluji si to, de facto po pěti až deseti minutách mi chodí všechny čísla, takže věřím, že všechno bude fungovat.

Jedna věc je se zaregistrovat do systému a druhá dostat peníze. Podnikatelé se možná snaží zaregistrovat co nejdříve, aby se i žádost vyřídila brzy a peníze přišly. Mnoho z nich už je na dně. Pokud se teď zaregistrují, tak do kdy by je mohli dostat?

Máme už polovinu z žádostí vyhodnocených. Třeba z programu Covid - Uzavřené provozovny, kde za týden přišlo přibližně šest tisíc rozpracovaných žádostí.

Asi by jich přišlo víc, kdyby bylo možné se do systému standardně hlásit.

Ne, to ne, to sledujeme. Spíš jim to trvalo déle. Možná by jich přišlo o něco více, ale nebyl by to dvojnásobek.

Přibližně polovina z nich ji dotáhla do konce. Podnikatelé si to totiž otevřou a pak to dotahují. Řádově čtyři tisíce jich dotáhli a v tuto chvíli je to otázka potvrzení Evropské komise. Čekáme na notifikaci a začínáme vyplácet. To, co jsme řekli, že se začne vyplácet do konce ledna, bude.

Jen podotýkám, že systém je nastaven tak, že se to počítá do 10. ledna, takže zjednodušeně řečeno je 10. leden dnem, kdy se může naposledy čerpat a do konce ledna budou mít podnikatelé peníze. Tedy čtrnáct dní až tři týdny od uzavření časového harmonogramu jsou peníze na účtě.