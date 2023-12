V gastru chybí zaměstnanci, provozy problém řeší spoluprací s učilišti a výpomocí rodinných příslušníků

Pracovníků v gastroprovozu po covidu ubylo a sehnat dnes na horách kvalitní zaměstnance nebo sezonní brigádníky není vůbec jednoduché. Potvrdí to téměř všichni provozovatelé restaurací nebo hotelů. Najdou se ale i výjimky, které s tímto problém nemají. Plzeň 23:11 19. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cukrářka Naďa a učnice Gabriela Londová | Foto: Jitka Englová | Zdroj: Český rozhlas

V hotelu Orea Resort Horizont na Železnorudsku dlouhodobě spolupracují s odbornými školami a berou učně na praxi. A i když je to práce navíc, hotelu se vyplácí. Rychle se totiž pozná, kdo se k práci má, a stálo by za to si ho udržet.

„Kde jinde hledat nové talenty v gastronomii než na samotných učilištích? Na spolupráci s odbornými školami, a to především ze Sušice, Horažďovic a Klatov, se soustředíme. Zhruba deset procent ze všech učňů, kteří k nám přijdou, se uchytí. Nastoupí potom na letní brigády do kuchyně i na plac. A řada z nich se nakonec stane zaměstnanci na plný úvazek,“ říká ředitel hotelu Milan Vyskočil.

„Předtím jsem měla praxe v Plzni a tady je to úplně jiné. Je tu skvělé zázemí, skvělí lidé. V práci tady do budoucna doufám,“ popisuje jedna z praktikantek.

Pracovníky se podařilo zajistit i v areálu na Špičáku, kde je ve všech gastro provozech v sezóně o víkendu potřeba i dvacet lidí. Jednoduché to ale nebylo, jak prozrazuje provozovatel Otakar Stráský.

„Obecně po pandemii koronaviru zmizelo z gastronomie 75 tisíc lidí. Navíc dostat zaměstnance v dnešní době na hory je o to větší problém, musíte jim zajistit ubytování a zaplatit výrazně víc, než je průměr v oboru,“ vypráví Stráský.

Zajištění personálu považují i další oslovení za jeden z nejtěžších úkolů. Aby neomezovali služby, sázejí někde třeba na pomoc rodinných příslušníků a také na přesčasy stávajících zaměstnanců.