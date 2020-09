Gastronomie se stále potýká s dopady první vlny koronaviru, třetina restaurací zvažuje uzavření

Ode dneška začíná platit přísnější omezení provozní doby restaurací. Ty se přitom s dopady pandemie koronaviru potýkají už půl roku a třetina z nich zvažuje své uzavření. Vyplývá to z průzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků a společnosti Storyous. A podobně jsou na tom taky hotely, hlavně ty ve velkých městech. Praha 12:37 24. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O úplném uzavření přemýšlí podle průzkumu společnosti Storyous a Asociace malých a středních podniků a živnostníků každý třetí. (Ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Loni touto dobou byly pokoje hotelu Casa Marcello v centru Prahy plné z 90 procent. Teď se hotel stará o jediného hosta a ceny za ubytování snížil na polovinu. Turismus se totiž kvůli koronakrizi téměř zastavil. A lepší vyhlídky hotel nemá ani na podzim, říká jeho ředitelka Vendula Gajová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Barbory Kladivové o stavu gastronomie

„V podstatě po té první vlně se to trošku rozjelo, přes to léto jsme byli na nějakých 35-40 procentech, i září bylo pěkně rozběhnuté, ale potom co centrum Prahy bylo označeno za červenou zónu, tak jsme obdrželi storna na víc než 60 procent rezervací na září, protože to byly rezervace od hostů z Německa a Rakouska.“

A tak se hotel snaží nejen nalákat české cestovatele - ale třeba se zapojit i do krátkodobých pronájmů pokojů. Stejné problémy ale mají i další hotely v Praze. Podle Asociace hotelů a restaurací alespoň o dočasném uzavření uvažuje necelá polovina z nich, říká prezident, Václav Stárek.

„Ta situace se samozřejmě liší regionálně, protože například ve velkých městech jsou na tom hotely momentálně hodně špatně, není kongresová turistika, firmy nepořádají žádné akce, nejezdí k nám žádní turisté. Takže když se to zkombinuje s určitými obavami, tak jsou ta zařízení nejohroženější.“

Krize v gastronomii

A podobně jsou na tom i restaurace, bary nebo hospody. O úplném uzavření přemýšlí podle průzkumu společnosti Storyous a Asociace malých a středních podniků a živnostníků každý třetí. 80 procent majitelů má vážné obavy o svůj byznys. Třeba i kvůli tomu, že v průměru jejich tržby klesly o 60 procent a gastronomické provozy tak často jedou na provozní nulu. A obavy zesiluje i druhá vlna pandemie, říká Igor Třeslín, ředitel společnosti Storyous, která se zaměřuje na pokladní systémy.

Restaurace a bary budou muset od čtvrtka zavřít už ve 22.00. Podle Prymuly bude opatření platit dva týdny Číst článek

„Ti provozovatelé si opravdu nemůžou dovolit, aby se ty podniky opět uzavřely. Stát jim to nijak nevykompenzoval. Jediné co bylo, že zrušili do konce roku EET. Většina těch majitelů a provozovatelů už dneska nemá žádné rezervy, to co měli, vytáhli, ale pokud se ty provozy zásadně omezí, tak budeme mít velký problém.“

Některé restaurace tak o své hosty bojují ze všech sil a zároveň se snaží ochránit svoje zaměstnance před případnou nákazou. Třeba pomocí QR kódů na stolech, díky kterým si můžou objednat, aniž by přišli do kontaktu s obsluhou nebo sahali na jídelní lístky, které měly před nimi v rukách desítky lidí, vysvětluje Jak Kosek ze společnosti Storyous.

„Já jsem teď přišel do restaurace, usadil jsem se a vidím na stole QR kód. Vytáhnul jsem mobil a nasměruju foťák na ten QR kód. Otevře se mi meníčko a já si pak vyberu, objednám a buď zaplatím rovnou, nebo si nechám otevřený účet.“

Zatím tuto technologii využívá asi 200 restaurací v Česku. V zahraničí jsou ale podobné aplikace v pohostinstvích kvůli koronaviru zabydlenější. Třeba ve Španělsku online menu využívá 95 procent restaurací. Podle Asociace hotelů a restaurací ale tuzemské hospody posilují i komunikaci na sociálních sítích a vylepšují rozvozy jídel.