Poslankyně: ‚Nenechám se manipulovat otázkami.‘ Tvrdila, že za nesnášenlivostí vůči LGBT mohou média

Za výroky o migrantech, které přivovnávala k ‚invazivnímu druhů rostlin a zvířat', byla Karla Maříková (SPD) stíhaná policií. Nyní tvrdí, že za nesnášenlivostí vůči menšině mohou neziskové organizace a některá média, která lidem vnucují homosexualitu jako normu. Když server iROZHLAS.cz zjišťoval, jaké má jednačtyřicetiletá poslankyně pro tvrzení důkazy nebo argumenty, ukončila předčasně telefonický rozhovor. Praha 19:00 3. listopadu 2022

Serveru iDNES.cz jste napsala, že útok v Bratislavě byl „ojedinělý případ“. Co říkáte na to, že se dle výzkumu ombudsmana z roku 2019 55 procent gayů, leseb nebo trans osob setkalo s vyhrožováním, zastrašováním i fyzickými útoky?

Nemám před sebou to vyjádření, abych si tady všechna konkrétní vyjádření doslova pamatovala. Nevnímám, že by tady byla nějaká vražda, jako to bylo v tomhle případu. Já nevím, jestli vy vnímáte, že je nějaký vyšší počet vražd, že by se vraždili gayové nebo homosexuálové, já nevím, jestli vy to tak vnímáte, paní redaktorko. To, za čím si stojím, je, že takový problém, aby útoky na gaye a lesby tady ve společnosti byly, tak nebyly do té doby, než média a politické organizace, já nepoužiju to správně slovo, ale začaly je propagovat a určitým způsobem protežovat. Do té doby vnímám, že je společnost brala normálně a jako součást svého života a ať si každý dělá co chce, ale od té doby vnímám, že to lidé vnímají, jako že je jim to vnucováno, a díky tomu ve společnosti vzniká tření.

Karla Maříková Narozena 19. března 1981. Zdravotní sestra, krajská zastupitelka (od října 2016). Vystudovala střední zdravotnickou školu v Karlových Varech. Pracovala mimo jiné jako farmaceutická reprezentantka a zdravotní sestra; od roku 2012 působí v Léčebných lázních Jáchymov. Rodačka z Ostrova na Karlovarsku je předsedkyní krajské organizace SPD.V roce 2017 byla zvolena za SPD do Poslanecké sněmovny.

Vždyť homosexuální projevy byly po dlouhá století trestným činem, homosexuální lidé byli historicky trestaní nucenou prací, nebo i smrtí. Během druhé světové války byla homosexualita vyhledáváným terčem nacistů...

Kam tím směřujete?

Říkala jste, že do té doby, než na to začala média a neziskové organizace poukazovat, tak to nebyl problém. Já udávám případy toho, že to problém byl.

Já říkám, že v té novodobé historii, já tady nebudu mluvit tom, co bylo před sto lety. Já říkám, že v té novodobé historii, v té mé generaci to problém nebyl. Od té doby, co politické neziskové organizace a některá média, co se tady snaží dělat, tak naopak tu společnost štěpí.

To znamená, že za to, že se tu 55 procent, gayů, leseb nebo trans osob, kteří zažili vyhrožování, zastrašování i fyzické útoky, cítí ohroženě, můžou neziskové organizace?

Tak můžou za to některá média a některé politické neziskové organizace a média tím, že štěpí společnost.

Jak konkrétně to podle vás dělají?

Tím, že jak bych to řekla.. Abych to řekla.. Propagují to jako normu a vnucují to lidem.

Můžete být konkrétní?

Heleďte já nevím, kam tím směrujete, já jsem k Českému Rozhlasu byla vždy slušná, ale tohle, co vy děláte, je manipulativní. Já se tu nenechám zatlačit do kouta, já jsem se tu slušně vyjádřila, ale aby tu se mnou někdo manipuloval otázkami, na to nemám náladu.

Pouze se vás snažím doptat na to, co jste napsala serveru iDNES.cz?

Já jsem vám odpověděla, tím ten rozhovor dokončuji. Ano, vnímám to tak, že když by politické neziskové organizace a některá média nevnucovaly lidem jako normu, tak by to tření ve společnosti nebylo. To je všechno, co vám k tomu můžu říct.

Poslankyně SPD Karla Maříková poté položila telefon. Na následující dotazy redakce serveru iROZHLAS.cz odpovědi nedostala:



Říkáte, že jste nezaznamenala společenské problémy týkající se gay komunity. Přitom podle dat Evropské agentury pro lidská práva patří LGBT lidé k jedné z nejohroženějších skupin z důvodu své identity. Jak tohle rámujete, když ne jako společenský problém?



V Česku stále není uzákoněné manželství pro gay páry. To znamená, že gay lidé nemohou po svých partnerech dědit, nemohou adoptovat děti, nemohou se právně vypořádat s majetkem v případě rozpadu vztahu, nemají nárok na různé dávky (důchod, nemocenské atd.). Jak vnímate to, že pokud se nezmění zákon a gay párům nebude umožněno uzavřít sňatek, tak budou gay lidé takto nadále diskriminováni?



Jak byste tyto nevýhody obhájila před voliči, kterých se to může týkat?