Čeští vojáci se zatím do projektu polní nemocnice u Gazy nezapojí. Ochota pomoct ale trvá

Českou armádu zatím nikdo nepožádal o pomoc s projektem polní nemocnice u Gazy. Na dotaz Radiožurnálu a webu iROZHLAS.cz to uvedla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Že by se Česko mohlo zapojit do péče o zraněné Palestince, řekla po únorové návštěvě Izraele ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Ochota pomoci a komunikace se spojenci podle mluvčího jejího resortu Davida Poláka ale dál pokračuje. Praha 13:52 10. března 2024

„Armáda České republiky zatím neeviduje žádné konkrétní požadavky na zapojení do polní nemocnice u Gazy,“ napsala Radiožurnálu a webu iROZHLAS.cz mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková.

O tom, že by Česko mohlo případně poslat vojenské zdravotníky, aby pomáhali s ošetřováním zraněných Palestinců, mluvila poprvé ministryně obrany Jana Černochová (ODS) po návratu z Izraele na začátku února.

„Nemocnice by byla v režimu ať už Izraelců, nebo Egypťanů. To se týká jejího právního postavení vlastně i v zákoně, který se týká námořního práva, protože by ta nemocnice zřejmě byla v Rudém moři,“ řekla tehdy Černochová Radiožurnálu s tím, že o tom bude jednat se svým italským i francouzským protějškem.

Právě tyto dvě země měly několik týdnů kolem přelomu roku poblíž Gazy lodní polní nemocnice. Paříž tu svou stáhla po dvou měsících, na konci letošního ledna, „z logistických a bezpečnostních důvodů“.

Zatím se tedy české zapojení nerýsuje. Podle mluvčího ministerstva obrany Davida Poláka ale jednání pokračují.

„Naše ochota nasadit zdravotníky za účelem zdravotnické podpory obyvatel Gazy trvá. Ministerstvo obrany pokračuje ve shromažďování informací, komunikuje se spojenci a zjišťuje možnosti případného nasazení,“ napsal Českému rozhlasu Polák.

Pokud by k nějaké dohodě nakonec došlo, vyslání vojenských zdravotníků by ještě muselo projít přes vládu a případně i Parlament.

V Pásmu Gazy už šestým měsícem probíhají boje mezi izraelskou armádou a teroristickým hnutím Hamás. Ty odstartoval útok Hamásu na Izrael z loňského 7. října, kdy jeho ozbrojenci zavraždili 1200 Izraelců a 240 dalších vzali jako rukojmí.

Podle palestinského ministerstva zdravotnictví, které ale ovládá právě Hamás, zemřelo během necelého půlroku izraelské ofenzivy 30 tisíc Palestinců.

Organizace spojených národů opakovaně varuje, že humanitární situace v pásmu je katastrofální a požaduje zastavení bojů, kvůli kterým je obtížné, nebo dokonce nemožné dopravit k Palestincům potraviny nebo léky.