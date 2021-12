Ředitelé škol mají mít větší pravomoci. Lokální řešení je lepší než celostátní, tvrdí Gazdík

Kdo může za to, že případy nákazy koronavirem mezi školní mládeží se trasují s několikadenním zpožděním? K čemu by bylo prodloužení vánočních prázdnin? A jak to dopadne s inkluzí ve školství? Hostem Vladimíra Kroce byl Petr Gazdík, kandidát na ministra školství v nové vládě (za STAN). Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:10 7. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Gazdík | Foto: Petr Horník | Zdroj: Právo / Profimedia

Ve čtvrtek jste o svých vizích na resortu školství mluvil s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech. Po schůzce jste řekl, že na většině témat jste se shodli. Na čem jste se neshodli?

Nebylo tam nic tak zásadního, na čem bychom se neshodli. Ve školství panuje obecně, ať si vezmeme koalici nebo opozici, celkem velká shoda na tom, že je potřeba změna, že děti připravujeme více méně na minulost, ne na budoucnost, že se musí změnit jak systém vzdělávání, tak jeho obsah. Ten ďábel se bude skrývat v detailu, protože každý z nás chodil do školy, každý chce dát dětem to nejlepší a každý si myslí, že tak, jak se učil on, se musí učit i jeho děti. Ale my připravujeme děti na svět, o kterém toho zatím mnoho nevíme.

Jak jste sám řekl, chcete navázat na práci vašeho předchůdce, současného ministra školství v demisi Roberta Plagy. Dá se říct v čem?

V kontinuitě. Jeden z největších problémů českého školství je, že průměrný ministr školství vydržel od revoluce v průměru 21 měsíců. I když tam byly skvělé figury. Třeba současný premiér Petr Fiala byl krátce rok ministr školství a určitě měl mnoho pozitivních vizí, ale žádné nedotáhl. A dokonce se stávalo to, že následovníci všechno to, co jejich předchůdci připravili, hodili pod stůl a začali znovu. A proto se školství příliš neposunulo. A Robert Plaga jednak vydržel celé čtyři roky a jednak připravil skvělou Strategii 2030+ české vzdělávací soustavy. A já bych chtěl na jeho práci navázat, protože mým úkolem bude právě tuto strategii začít realizovat.

Panuje v příští vládě shoda v tom, že celoplošný lockdown škol považujete za nejhorší a rozhodně nejzazší řešení?

Byl bych rád, kdyby tomu tak bylo. A je to strategie obecně Starostů, vyzýváme subsidiaritu, rozhodování co nejblíže k občanům. Covid je toho příkladem, celostátní lockdown skutečně musí být to nejzazší řešení. I kdyby mělo mít pár okresů otevřeno školy, tak to pořád stojí za to. Přál bych si, aby ředitelé měli větší pravomoci rozhodovat, aby se řešení snažili dělat lokálně, nikoliv celoplošně, protože každá škola má jiné podmínky, jiné počty očkovaných, jiné počty nemocných, jiné technické zázemí. A zřizovatel, ředitel, místní krajská hygienická stanice, když společně rozhodnou, tak rozhodnou lépe než stát celostátně.

Osobně preferujete používání PCR testů ve školách, s Robertem Plagou jste se ale shodli na nutnosti nákupu 14 milionů antigenních testů do konce roku. Proč?

Protože situace je úplně zoufalá, ještě před třemi týdny hlavní hygienička říkala, že se nebude testovat vůbec. To je úplně nejhorší, co by se mohlo stát. A proč antigenní testy? Protože bohužel vláda Andreje Babiše nebyla schopná za dva roky, kdy řeší covidovou epidemii, navýšit kapacity PCR testování tak, aby tady byla síť, kterou považuji dokonce za krizovou infrastrukturu. Covid nezmizí touto vlnou, měli bychom mít síť testovacích center, které budou schopny v případě jakékoliv lokální nebo celoplošné epidemie covidu testovat v dostatečné kapacitě. Vláda Andreje Babiše toho nebyla schopná, místo toho řeší nesmysly.