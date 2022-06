Gazdíka na ministerstvu školství nejspíš nahradí ústavní právník Balaš, v pondělí se setká s Fialou

Ministrem školství po Petru Gazdíkovi (STAN) se od července zřejmě stane poslanec STAN a ústavní právník Vladimír Balaš. Hnutí v pátek po zasedání svého celostátního výboru oznámilo, že navrhne Balaše do čela ministerstva školství. Se svým kandidátem už lídři strany seznámili Piráty, s nimiž kandidovali v loňským sněmovních volbách, a také premiéra Petra Fialu (ODS). V pondělí se Fiala s Balašem osobně sejde, uvedlo STAN v tiskové zprávě. Praha 19:30 24. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimír Balaš | Foto: Martin Štěrba | Zdroj: ČTK

V pondělí večer se pak Fiala setká na zámku v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem, který podle ústavy členy kabinetu jmenuje na návrh premiéra. Premiér v pátek v Bruselu novinářům řekl, že zná jména kandidátů a chce znát konečné rozhodnutí STAN do pondělí, kdy má o Gazdíkově nástupci mluvit s prezidentem.

Předsednictvo STAN ve čtvrtek podle informací ČTK vybíralo ze tří osobností. V pátek odpoledne Balaš ČTK potvrdil, že je v úzkém výběru. Po oficiálním oznámení, že je kandidátem, uvedl, že nominace na ministra školství je pro něj velká profesní výzva.

‚Čekají nás reformy‘

„Máme před sebou nutné reformy školství, které nastartovali moji dva předchůdci a které jsou klíčové pro následující desetiletí. České národní bohatství je ve schopnostech a dovednostech našich lidí,“ sdělil Balaš.

„Proto bychom měli naše děti dobře připravit na to, co budou v životě dělat, co budou skutečně potřebovat, a zejména na změny, s nimiž se budou muset vypořádat,“ dodal. Česko by si podle něj mohlo vzít příklad třeba v systému vzdělávání v severských zemích.

Vicepremiér a šéf STAN Vít Rakušan uvedl, že vzdělávání je pro Starosty a nezávislé dlouhodobě strategickou oblastí.

„Jsem proto rád, že jsme po Petru Gazdíkovi našli dalšího vysoce kompetentního kandidáta pro tento resort. Pan profesor Balaš má kromě profesního vhledu do problematiky vzdělávání také bohaté mezinárodní zkušenosti, které jemu i nám budou bezpochyby velmi užitečné při nadcházejícím evropském předsednictví,“ soudí Rakušan.

Gazdíkův odchod

Gazdík ministerstvo opustí po půl roce. Demisi oznámil v neděli poté, co vyšly najevo jeho dřívější kontakty s obviněným lobbistou Michalem Redlem.

Vládní úřad v době výměny ministrů řeší kapacity škol ve spojitosti s příchodem uprchlíků z Ukrajiny či úpravy učebních plánů škol. Balaš by měl také rozhodovat, kdo povede Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Ředitelku organizace, která má na starosti zejména přípravu a hodnocení maturitních a jednotných přijímacích zkoušek, Michaelu Kleňhovou odvolal Gazdík před měsícem kvůli nespokojenosti s fungováním organizace.

Redlovo jméno se objevilo v kauze údajné korupce v pražském dopravním podnikům, jejímž hlavním aktérem je podle informací uniklých do médií z policejních spisů právě on.

Policie tvrdí, že organizovaná skupina systematicky obsadila klíčové pozice v dopravním podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat různá výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky. Jedním z nich je dnes již bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček z hnutí STAN, který stejně jako Redl skončil ve vazbě.