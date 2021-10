Je třeba zrušit tuto podobu státních maturit, platy učitelů udržíme, věří kandidát na ministra Gazdík

Pětice stran, která chce sestavit vládu, od voleb jedná o společném programu. V oblasti školství prý mezi stranami panuje shoda, podle kandidáta na premiéra Petra Fialy (ODS) by součástí programového prohlášení měly být i měřitelné cíle ke zlepšení českého školství. „To první, co se v takovém případě musí změnit, jsou státní testování a maturity,“ říká pro Český rozhlas Plus jeden z možných adeptů na ministra školství Petr Gazdík (STAN). Praha 0:10 20. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý předseda hnutí STAN Petr Gazdík | Zdroj: ČTK

Ve školství podle něj nejde jen o to, aby nadaní studenti dosahovali skvělých výsledků. Důležité je měřit pokrok, kterého žáci dosáhnou.

„Když máte skvěle vybavenou školu s nejnadanějšími dětmi, tak dosažení skvělých výsledků je skoro povinnost. Ale když máte školu s podprůměrnými žáky a vy je někam posunete, tak to je ten správný výsledek, který bychom měli měřit. To by mělo být cílem školství,“ uvádí.

Podle Gazdíka, který poukazuje na svou zkušenost z pozice učitele i radního Zlínského kraje pro školství, by se měly zrušit státní maturity v jejich současné podobě. Státní zkouška by nově měla představovat jakési středoškolské minimum znalostí z českého a cizího jazyka, matematiky a případně i dalších předmětů. Splnění této zkoušky by pak bylo vstupenkou ke školní maturitní zkoušce, kterou by si každá škola dělala po svém.

Strany vznikající koalice se zatím neshodly v otázce posledního povinného roku předškolního vzdělání. Předmětem jednání také bude to, jak změnit systém inkluzivního vzdělávání, který v minulosti kritizovala zejména ODS.

V čem navázat na Plagu

Pětice stran chce platy učitelů udržet na úrovni 130 procent průměrné mzdy, na kterou se dostaly za vlády Andreje Babiše (ANO).

Gazdík oceňuje Strategii 2030+ současného ministra školství Roberta Plagy (za ANO) a chválí také připravovaný zákon o pedagogických pracovnících, který vedle příplatků zavádí i možnost, aby ve školství působili i lidé bez pedagogického vzdělání.

„Už v minulém volebním programu jsme měli, že chceme odborníky do škol, zejména na odborná učiliště. Kde dnes najdete mistra, který umí řemeslo a zároveň má předepsané pedagogické vzdělání? To se nestává úplně často,“ podotýká Gazdík.

„Pedagogické fakulty potřebují revoluci a potřebují, aby se i ony více přizpůsobily požadavkům, které ve školách jsou.“ Petr Gazdík

Poukazuje na to, že v příštích osmi letech dosáhne až polovina učitelů důchodového věku a bude třeba je někým nahradit. Ani všichni absolventi pedagogických fakult ovšem nebudou stačit. Navíc platí, že i učitelé přicházející z odborné praxe by si měli do tří let začít vzdělání doplňovat.

„Pedagogické fakulty potřebují revoluci a potřebují, aby se i ony více přizpůsobily požadavkům, které v těch školách jsou,“ uzavírá s tím, že změnit je třeba vzdělávání nově nastupujících učitelů i další vzdělávání stávajících pedagogických pracovníků.

