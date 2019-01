Primátor Hřib navrhuje, aby Praha pojmenovala ulici po zavražděném gdaňském primátorovi

V Praze by brzy jedna z ulic mohla nést jméno zavražděného primátora polského Gdaňsku Pawła Adamowitze. Ve čtvrtek na to upozornil Pražský deník. S návrhem po jeho dotazu přišel pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Praha 6:22 17. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pawel Adamowicz byl starostou Gdaňsku od roku 1998, pošesté byl do této funkce zvolen loni v listopadu. V 80. letech byl součástí protikomunistického odborového svazu Solidarita. | Foto: Ondřej Turek

„Pověřím místopisnou komisi magistrátu přednostním požadavkem, aby v příštích týdnech vytipovala ulici, která ponese jméno zesnulého primátora Gdaňsku. Praha tím vyjádří úctu jeho osobě,“ sdělil Pražskému deníku primátor Hřib.

Na to, že by jedna z ulic mohla nést Adamowitzovo jméno, upozornil už dříve na facebooku bývalý tajemník Václava Havla Vladimír Hanzel. Napsal, že to byl právě gdaňský primátor, kdo před lety nechal po Havlově smrti v Gdaňsku otevřít Havlovu alej.

Atentát na primátora

Třiapadesátiletý Paweł Adamowicz byl primátorem téměř půlmilionového Gdaňsku od roku 1998. Dříve byl, jak sám uvedl, velmi konzervativní, v roce 2017 už ale šel v čele gdaňského Průvodu rovnosti LGBTI. Opakovaně říkal, že jako katolík podporuje kosmopolitní Gdaňsk.

Primátor v pondělí podlehl vážným zraněním, která mu v neděli způsobil útočník během charitativního večera v centru města. Atentátník zasáhl Adamowicze několikrát patnácticentimetrovým nožem do oblasti srdce a břicha poté, co vtrhl na pódium. Primátora na místě půl hodiny oživovali, pak podstoupil několikahodinovou operaci.