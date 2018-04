Děti můžou přijít o e-mail či profil na sociální síti. Kvůli GDPR budou potřebovat souhlas rodičů

Děti do šestnácti let můžou brzy přijít o svůj e-mail nebo účet na sociálních sítích. Provozovatel služby by je měl smazat, pokud nezíská souhlas rodičů se zpracováním osobních údajů. Počítá s tím evropské nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, které začne v praxi platit 25. května. Jeden z největších tuzemských poskytovatelů e-mailových služeb ale věk uživatelů řešit nehodlá.

