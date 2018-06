Výkresy bez podpisu, obrázky beze jmen. Takto zareagovaly některé školy na nová pravidla o ochraně osobních údajů zvané GDPR, která začala platit v květnu. Chrudimský městský úřad ale uklidňuje, že nic takového není nutné. A autogram na nástěnce není jediný problém, který musí ředitelé řešit. Chrudim 21:10 15. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Děti v některých školách kvůli GDPR přestaly podepisovat výkresy | Zdroj: Fotobanka Pixabay

„Ze začátku samozřejmě vypukla panika, nikdo nevěděl, co má dělat, jestli fotit děti, nefotit nebo podepisovat výkresy,“ popisuje pro Radiožurnál počáteční problémy ředitelka chrudimské mateřské školy Svatopluka Čecha Radka Melicherová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 GDPR v praxi. Školy řeší podpisy na výkresech nebo jména dětí v šatnách. Natáčel Josef Kopecký

„Dokonce i některé školy začaly dělat to, že odstraňovaly jména dětí z šatny a nechají jen značku,“ doplňuje.

V některých školách jména z chodeb zmizela, Melicherová ale podobné nařízení nevydala. „Dítě, které kreslí obrázek, ho pak chce mít vystavený a je to dobře jako zpětná vazba pro dítě i pro rodiče.“

A takový postup je v pořádku i podle Lenky Šiklové z Městského úřadu v Chrudimi, která má ochranu osobních údajů na starost.

„Je to uzavřená budova, přístup je tam monitorovaný, takže v tomhle ohledu nevidím žádný problém a nařízení Evropské unie nic takového neříká, že by se děti nemohly podepisovat na obrázky,“ říká.

ŠIFRA GDPR V 15 MINUTÁCH: mýty, marketingové triky, fotky ze školních akcí či lékařská mlčenlivost Číst článek

Pokud by se ale obrázek mimořádně povedl, už by to mohl být problém. „Už jsme se setkali se situacemi, kdy pořadatelé soutěží chtějí po školách, aby se zákonný zástupce podepsal z druhé strany obrázku, že toto výtvarné dílo může být v rámci soutěže zveřejněno,“ dodává Šiklová.

Autogramy ale nejsou jediný problém. Nová pravidla něco stojí, upozorňuje Melicherová.

„Teď necháváme od všech místností a skříněk dva až tři klíče udělat, vznikají velké náklady s pořizováním archivačních materiálů, skříní a dalších věcí. Co se týká počítačů, musíte poptat člověka, který zabezpečí sí,“ popisuje ředitelka chrudimské mateřské školy Svatopluka Čecha. Jen její škola už takhle utratila několik tisíc korun.