Občanský průkaz, rodný list, rodné číslo. Praha sbírá osobní údaje, ale už nevysvětluje, co s nimi dělá

O vyřízení dětské lítačky přes internet rodiče v Praze zájem mají. Od srpna o ni takhle zažádalo skoro 1000 lidí. Diví se ale, jaké údaje a dokumenty sou po nich požadovány.

„Scan rodného listu dítěte nahrazuje v "digitálním světě" předložení rodného listu jako identifikátoru osoby na kterou bude vydána karta Lítačka,“ vysvětlil serveru iROZHLAS.cz mluvčí Vladimír Antonin Bláha z městské firmy Operátor ICT, která má výdej městských tramvajenek na starosti. Podle Bláhy je sken občanského průkazu rodiče vyžadovaný ze stejného důvodu, pro ověření totožnosti rodiče.



Co se s požadovanými údaji - tedy fotografií občanského průkazu a rodného listu dítěte - děje dál, ale rodiče nezjistí. Operátor ICT to totiž na svém webu neuvádí. Zmínka o rodném listu, a nebo třeba o rodném čísle, chybí jak v sekci osobní údaje, tak i bodě III. takzvaného záznamu o činnostech zpracování. A to i přesto, že to podle unijního nařízení o ochraně osobních údajů známého jako GDPR to operátor udělat musí

záznam o činnostech zpracování osobních údajů v souvislosti s kartou Lítačka - Operátor ICT | Foto: Jan Cibulka

C hyby napravíme

„To že nejsou v bodě III zmíněny je naše opomenutí, které velice rychle napravíme,“ uvedl Bláha s tím, že Operátor v blízké době plánuje doplnění některých informací na web, „aby se v této problematice (ochrany osobních údajů, pozn. red.) cestující a uživatelé Lítačky snadněji orientovali.“

Podle advokáta Jana Vobořila, který se věnuje ochraně soukromí se sdružení Iuridicum Remedium, je důležité, že se nahrávání fotek rodného listu a občanského průkazu dá vyhnout. „Můžete přijít na pobočku, tam ověří vaši totožnost, kartu vám vystaví na počkání,“ řekl Radiožurnálu.



Myslí se ale, že ani v případě založení tramvajenky přes internet není nahrávání dokladů nezbytné. „Tu kartu můžete vydat komukoli, pokud nastanou pochybnosti během přepravní kontroly, tak je možné totožnost ověřit jiným způsobem,“ vysvětluje s tím, že každé pořizování a zasílání kopií důležitých dokumentů představuje riziko.

Na otázku, zda Operátor ICT zaslané dokumenty ve svých systémech šifruje, uvedl mluvčí Bláha pouze to, že „jsou uloženy zabezpečené důvěryhodné výpočetní základně – datovém centru.“ Při samotném nahrávání pak stránky Lítačky používají standardní webové šifrování.

„Oba scany jsou v systému uchovány pouze do momentu, kdy naši pověření zaměstnanci schválí v systému žádost o vydání,“ doplnil Bláha, podle kterého jsou fotografie následně vymazané a nijak se dál nezpracovávají. „Tento proces trvá běžně 10 minut (v pracovní době). Nejdéle se tedy scany uchovají, pokud je do systému zašlete večer před víkendem nebo pracovním svátkem a to do následujícího pracovního dne,“ vysvětlil.

Zbytečná rodná čísla

Operátor ICT ale rozhodně není jedinou městskou firmou, která zpracovává osobní údaje občanů. Například Technická správa komunikací (TSK) eviduje držitele parkovacích karet. Ti při podávání žádosti o parkovací povolení skrze web Parkujvklidu.cz musí vyplnit své rodné číslo, bez něj není možné žádost podat.

požadavek na rodné číslo na portále Parkujvklidu.cz; TSK Praha | Foto: Jan Cibulka

Není přitom jasné, proč městská firma tento údaj vyžaduje. Neodpovídají na to ani ze zákona povinné dokumenty: ty hovoří o řadě jiných informací, jako jméno nebo datum narození, rodné číslo ale nezmiňují.

„Využívat rodná čísla lze jen v případech, které zákon vymezuje. Například když to vyžaduje státní orgán nebo to vyplývá z jiného zákona,“ napsal Radiožurnálu mluvčí Úřadu pro ochranu osobních údajů Tomáš Paták.

Co prozradí občanka nebo rodný list Občanský průkaz obsahuje jméno, rodné číslo, a adresu trvalého bydliště. Na rodném listu dítěte jsou kromě jeho rodného čísla i rodná čísla a místa narození obou rodičů.

„O daném člověku mohu zjistit, kde bydlí, zda pobírá sociální dávky, v nemocnici jeho chorobopis. Můžu se podívat, zda nemá nedoplatky na plyn, a tak dále. V podstatě o tom člověku mohu zjistit úplně kompletně všechno,“ řekl pro iDNES.cz náměstek ministerstva vnitra Petr Mlsna.

„Rodné číslo není databázově zpracováváno, je generováno pouze do PDF dokumentu Čestné prohlášení. Nikde jinde v systému se údaj neobjevuje, tj. není snadno dostupný v databázi,“ napsala pověřenkyně pro ochranu osobních údajů v Technické správě služeb Magda Kohoutková.

Podle ní ale po upozornění serveru iROZHLAS.cz proběhla mezi TSK a hlavním městem debata, v rámci které město schválilo „odstranění rodného čísla z dosud uložených Čestných prohlášení a změnu formuláře. Tyto kroky budou uskutečněny ihned počátkem týdne,“ doplnila. Město také co nejdříve aktualizuje příslušné dokumenty na svém webu.

Jak se serveru iROZHLAS.cz podařilo už dříve ověřit, rodné číslo ve formuláři TSK žádné praktické využití nemá. Pokud žadatel zadá například nesmyslné 123456/7890, formulář se podaří odeslat a parkovací oprávnění pak město bez problémů vydá.

