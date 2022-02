ONLINE: Svět nebude bezpečný, reaguje náčelník generálního štábu na ruské tanky na Ukrajině

Česká republika se nemůže tvářit, že se jí krize na Ukrajině netýká. Tamní události náčelník generálního štábu Aleš Opata považuje za důkaz, že svět nebude bezpečné místo. Česko proto potřebuje NATO a modernizovanou armádu. Za největší nedostatek, které NATO vyčítá české armádě, je podle něj zpoždění budování těžké armády, tedy pořízení nových bojových vozidel pěchoty. Sledujeme online Praha 11:32 22. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká republika by se podle náčelníka generálního štábu armády České republiky Aleše Opaty neměla tvářit, že se jí konflikt na východě Ukrajiny netýká | Foto: Alexander Ermochenko | Zdroj: Reuters

Opata toto Severoatlantickou aliancí kritizované zaostávání armády označil za hazard. Podle něj jsou poslední události na Ukrajině jasným důkazem, že svět už nebude bezpečné místo. Řekl to na úterním velitelském shromáždění armády.

Náčelník generálního štábu, který by podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) měl v příštích měsících ve své funkci skončit, řekl, že si je jist, že „naše letadlová loď pluje správně“. Poukázal na to, že se podařilo splnit většinu priorit, které si stanovil při nástupu do funkce, jako byly například projekty rychlého dopadu nebo dokončení strategických modernizačních projektů.

Podle Opaty se nepodařilo dokončit pouze pořízení pásových bojových vozidel pěchoty (BVP). Poukázal na to, že i na Ukrajině se ukazuje důležitost těžkých zbraní, kvality zbraní nebo počet vojáků.

Nákup BVP označil za dluh, který bude muset dotáhnout jeho následovník. Opatu to mrzí, vedení armády podle něj do tendru vložilo spoustu energie. Kritizoval také rozhodnutí, které v poslední době omezilo nábor.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) uvedla, že práce na modernizaci vybavení armády byla za některých předchozích ministrů pomalejší a někdy i v době konjunktury prakticky žádná.

„Je už jedno, zda to byla neschopnost, strach, alibismus nebo lenost. Ztratilo se hodně času a ujel nám vlak,“ řekla. Do budoucna nesmí být armáda první na řadě, když vláda šetří.

Zopakovala závazek dosáhnout výdajů na obranu ve výši dvou procent HDP do roku 2025. „Premiér, ministr financí i koaliční partneři to berou jako vážnou prioritu,“ uvedla Černochová.

Dalším cílem je vytvoření těžké brigády. „Bohužel minulé vedení resortu projekt bojových vozidel pěchoty předalo ve stavu, že letos při sebelepší vůli nás všech zahájit nešel,“ řekla. Černochová chce pracovat i na obnově nadzvukového letectva a dalších strategických akvizicích. Přistoupit chce mimo jiné k moderním metodám náboru a udržovat vztah s civilními obyvateli.