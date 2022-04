Hrdina nacistického odboje se vrací domů. Ostatky generála Moravce byly naloženy do vládního speciálu

Slavnostní ceremonie naložení ostatků se uskutečnila na letišti Andrewsovy vojenské základny jihovýchodně od Washingtonu. Piety se kromě ministryně obrany Jany Černochové, dalších představitelů ministerstva obrany a poslanců zúčastnili například zástupci amerických zpravodajských služeb. Urnu po krátkém ceremoniálu převzal od čestné jednotky ředitel Vojenského historického ústavu Aleš Knížek, který ji odnesl do vojenského speciálu.

Na jeho palubě jsou kromě členů delegace Černochové, která cestu do USA využila i k jednání například s americkým protějškem Lloydem Austinem, i potomci generála Moravce včetně vnučky Anity Moravcové Gardové a vnuka Alana Moravce Garda.

V Čáslavi speciál přistane během dopoledne, následovat bude vynesení ostatků vojákem čestné stráže armády, převoz k velitelství čáslavské letecké základny a asi třičtvrtěhodinový pietní ceremoniál za účasti vysokých představitelů státu, ministerstva obrany, armády nebo města. Urna s popelem poté bude uložena v kolumbáriu.

Černochová Moravce označila za obrovského hrdinu a Čechoslováka tělem i duší a připomněla jeho podíl na operaci Anthropoid. „Jsem velice ráda, že ostatky pana generála Moravce budou v České republice pár týdnů před tím, než si připomeneme 80. výročí od toho hrdinského aktu a od hrdinské smrti parašutistů,“ řekla ve Washingtonu českým novinářům.

Výročí atentátu

Vnučka způsob repatriace ocenila, pro rodinu je podle ní ohromující, jakého přijetí se jejímu dědečkovi v původní vlasti dostane. Nápad na převoz do České republiky podle ní vzešel tři roky zpátky od její sestřenice. Důvodem bylo, že celá rodina žije daleko od Washingtonu, kde byl Moravec pohřben. Že se ostatky podaří do Česka přepravit v době výročí 80 let od atentátu na Heydricha označila po všech zpožděních za prapodivnou shodu okolností. „Je to obrovská náhoda a má to pro naši rodinu obrovský význam,“ poznamenala.

Moravec v první světové válce bojoval jako legionář, v Československu pokračoval ve vojenské kariéře a sloužil u rozvědky, které nakonec velel. S nejbližšími spolupracovníky jen krátce před německou okupací Československa odletěl do Velké Británie, kde řídil československou exilovou zpravodajskou službu. Po únoru 1948 opět odešel do exilu, zemřel v roce 1966 ve Washingtonu, kde pracoval pro americkou vládu.

K odkazu Moravce se hlásí zpravodajská služba Vojenské zpravodajství (VZ), od roku 1999 nese jeho jméno 601. skupina speciálních sil Armády České republiky. „Zpátky do České republiky, do rodné země, se nám vrací národní hrdina,“ řekl ve Washingtonu k převozu ředitel VZ Jan Beroun. I v souvislosti s událostmi na Ukrajině považuje odkaz generála Moravce za naprosto jasný. „Je potřeba vždy a za každé okolnosti hájit svobodu a nezávislost země a to pan generál Moravec dělal celý svůj život,“ zdůraznil.