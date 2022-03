Generál Šedivý: Rusové používají brutální, absurdní a nevybíravý způsob boje. Ničí celé obytné čtvrti

Ruská válečná operace na Ukrajině vstoupila do sedmého dne svého trvání. Co všechno se dá vyčíst z její celkové dynamiky i z toho, jaké terče si zatím vybírá? I o tom mluvil ve speciálním vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR Jiří Šedivý, který vede katedru bezpečnostních studií na vysoké škole CEVRO. Rozhovor Praha 11:02 2. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky Jiří Šedivý | Foto: Michal Šula/MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Agentura Reuters v úterý citovala nejmenovaného vysoce postaveného amerického bezpečnostního činitele, který řekl, že postup ruské armády na Kyjev se v podstatě zastavil zřejmě kvůli logistickým problémům a že některé jednotky se potýkají mimo jiné s nedostatkem jídla. Je to pravděpodobné?

Nevím, do jaké míry je to pravděpodobné. Byl stoprocentní, že například nemají potraviny. To bych považoval za obrovskou chybu. Ale pravdou je to, že posun nebo přísun vojsk, zejména druhých sledů ke Kyjevu je podle mého názoru poměrně špatně organizován.

Herec, boxer i ostřílený diplomat. Kdo dodává Ukrajincům naději, kdo reprezentuje navenek? Číst článek

Snímky, které se dostávají na veřejnost ze satelitů, ukazují dlouhé kolony, které ale jsou de facto neřízené, jsou nenormálně organizované, to znamená, že tam dochází k nějakým problémům při řízení přesunů a skutečně k tomu, že může třeba některé z vozidel zastavit, protože nemá pohonné hmoty apod. Ten přesun jako takový je skutečně, alespoň podle informací, které máme, velmi chaotický.

To jsme si i včera (v úterý, pozn. red.) kladli otázku, když jsme mluvili o koloně, která měla čítat podle satelitních snímků až 64 km a svůj postup zpomalila, respektive leckdy i zastavila. Proč na ně Ukrajinci nezaútočili?

To je dáno tím, do jaké míry mají volné síly na to, aby ještě mohli provést takovéto operace. Ale pokud vím, tak teď přišla zpráva o tom, že například Ukrajinci zlikvidovali kolonu asi 800 vozidel.

Musíme také chápat to, že ten manévr, který mohou Ukrajinci provádět na svém území, je poměrně obtížný vzhledem k tomu, že vzdušnou nadvládu tam mají Rusové a přesun většího počtu bojových vozidel je pravděpodobně i tak nebezpečný. V tomto si myslím, že musíme být poněkud shovívaví, protože situace, ve které jsou ukrajinské ozbrojené síly, je velmi svízelná.

Pytlují písek, rozdělují materiál. Ukrajinci pomáhají vojákům s přípravami na střet s Rusy Číst článek

Když už vlastně týden sledujete situaci na Ukrajině a její dynamiku, řekl byste, že ta invaze trvá už týden, anebo teprve týden?

Myslím, že to je teprve týden a že se bude bojovat dlouho. Vidíme úspěch, který mají Rusové v jižním směru, to znamená na propojení Krymu s Doněckou oblastí. Tam je vidět, že asi budou probíhat poslední boje o Mariupol, tím pádem Rusové tento koridor vytvoří.

Zároveň z Krymu směrem na Oděsu, tam jsou podle posledních informací skutečně také relativně úspěšní, i když snímky z prostorů bojů jsou skutečně tragické. Používají opravdu dnes už brutální, absurdní, nevybíravý způsob boje, kdy ničí celé obytné čtvrti apod.

Na severu je, jak už jste zmínil, postup velmi pomalý a myslím si, že bude pro Rusy velmi obtížné v nejbližší době Kyjev dobýt. Podobně to vypadá i na severu v Charkově. Takže že bychom si mysleli, že do několika dnů válka skončí, to by muselo dojít k nějakému politickému rozhodnutí a dohodě při jednání, které by se mělo, pokud vím, dnes znovu zahájit.

Ministry of Defence 🇬🇧

@DefenceHQ The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 01 March 2022



Find out more about the the UK Government's response: gov.uk/government/top…



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 4000 11218

Stíhačky, nebo vrtulníky?

Řada evropských zemí včetně Česka už Ukrajince otevřeně zásobuje vojenským materiálem. Uvažuje se dokonce i o poskytnutí stíhaček. Může to nějak změnit vývoj konfliktu, anebo by ty dodávky musely být násobně vyšší a zahrnovat také těžkou bojovou techniku?

Zaprvé musí být skutečně násobně vyšší. To je jedna věc. Druhá věc, zmínil jste ty stíhačky. Otázka je, jak je mohou použít. Myslím si, že dnes ukrajinské vzdušné síly nemají kontrolu nad vlastním územím. Tu mají samozřejmě Rusové a pokud zjistí, že odněkud odstartovala nějaká letadla, tak budou velmi rychle schopni reagovat a sestřelit je.

Myslím si, že bylo účelnější spíš poskytnout vrtulníky, pokud nějaké máme. Například armáda se chystá vyřadit vrtulníky Mi-24. Myslím si, že to by byla třeba jedna z možností, ale nadzvuková letadla, myslím, budou mít velmi krátké trvání jejich používání.