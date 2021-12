Generál Pavel: Zemanovo mlčení je tichý souhlas s ruskými provokacemi. Připravuji se na kandidaturu

Rusko podle americké rozvědky plánuje vojenskou ofenzivu proti Ukrajině. Ta by mohla začít počátkem příštího roku a účastnit by se jí mělo asi 175 tisíců vojáků. „Z čistě vojenského pohledu to je znepokojivé. Taková koncentrace sil, navíc v tak vysokém stupni pohotovosti může být nejen výrazem odstrašení nebo silového nátlaku, ale může být skutečně přípravou na ofenzivu,“ vysvětlil bývalý předseda vojenského výboru NATO generál Petr Pavel. Interview Plus Plus 23:06 7. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Rusko podle Pavla nelze podceňovat, ať už jde o vojenskou sílu, diplomacii nebo špionáž. A silné je prý i v jedné další disciplíně, a to jsou šachy. „Ruská federace hraje velice odvážnou až riskantní šachovou partii s celým světem,“ uvedl v Interview Plus.

Cílem je, aby Západ neusiloval o začlenění Ukrajiny do západního společenství, a naopak udržet ji ve své sféře vlivu, do které řadí nejen státy bývalého Sovětského svazu, ale také dřívější Varšavské smlouvy.

„Poukazují na legitimní bezpečnostní zájmy Ruské federace a na to, že měl existovat nějaký příslib nerozšiřování NATO na Východ. Opomíjí, že země bývalé Varšavské smlouvy a bývalého Sovětského svazu jsou dnes suverénními zeměmi, které mají plné právo rozhodnout se o vlastní budoucnosti,“ zdůraznil generál Pavel.

Země jako Ukrajina nebo Gruzie mají stejné právo určit svou budoucnost, jako to před 30 lety měla Česká republika. „Neodmítám, že bychom se měli s Ruskem bavit o bezpečnostních hrozbách. Ale poskytnou Rusku garance lze jiným způsobem než tak, že upřeme některá základní práva jeho sousedům,“ dodal.

Rusko má co skrývat

Za červenou linii, po jejímž překročení by přetekl pohár ruské trpělivosti, prý ruský prezident Vladimir Putin považuje nejen členství Ukrajiny v NATO, ale například i rozmístění řízených střel na jejím území. Rusko přitom má na území Kaliningradu rozmístěno tolik raket, že se mu případné rozmístění řízených střel na Ukrajině nemůže vyrovnat.

Generál Pavel dál poznamenává, že ruská zahraniční a bezpečnostní politika má vždy i výrazný vnitřní rozměr. Jde o zprávu pro domácí publikum, že Rusko je silná země, která si dokáže vynutit respekt ostatních i podmínky, jaké si stanoví.

Ukrajina tvrdí, že Rusko posílá na Donbas ostřelovače, aby vyvolávali provokace. To ale ruská strana odmítá. Pravdu by podle Pavla mohla zjistit například mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, jejímž členem je i Rusko.

S jejím vysláním Rusko souhlasilo už na počátku konfliktu, ovšem s podmínkou, že bude působit jen na linii dotyku, nikoli na celém území Donbasu.

„Mise by mohla velice zodpovědně a objektivně říct, ze které strany jdou útoky a provokace. Pokud to Rusko neumožní, tak asi zřejmě má co skrývat. Protože jinak by s misí vedenou organizací, které je samo členem, nemělo mít problém,“ upozorňuje.

Připravuji se na kandidaturu

Ukrajinská armáda podle Pavla učinila od roku 2014 obrovský pokrok v bojeschopnosti, technice i výcviku, a pro Rusko by byla velice tvrdým oříškem. Ze strany Západu by navíc v případě konfliktu přišla další pomoc, ať už ve formě sankcí proti Rusku nebo dodávek vojenského materiálu.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg nedávno řekl, že pokud Rusko znovu použije sílu proti nezávislosti Ukrajiny, zaplatí vysokou cenu. Naproti tomu Pavel kritizuje prezidenta Miloše Zemana za to, že se k dění na Ukrajině nevyjádřil.

„Mlčení je vlastně tichý souhlas nebo dokonce podpora. To, že od našeho prezidenta neslyšíme jediné slovo, kterým by se vyjádřil kriticky k provokativnímu chování Ruska, znamená, že toto chování přinejmenším toleruje, nebo ho dokonce považuje za správné,“ uvažuje generál Pavel.

V Interview Plus pak potvrzuje, že se na prezidentskou kandidaturu opravdu připravuje. „Cestuji po republice a snažím se při tom dělat něco užitečného pro zvládání covidové krize. Seznamuji se se situací v regionech, bavím se s lidmi o tom, co je tíží, snažím se jim prezentovat svůj názor na věc. Myslím, že to je jistý druh přípravy,“ uzavírá.

