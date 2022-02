Generál Pavel: Přímá vojenská pomoc NATO Ukrajině by znamenala vědomý konflikt s Ruskem

„Do poslední chvíle jsem doufal, že na straně ruského vedení existuje aspoň zbytek soudnosti a že se nepustí do konfliktu, který přinese tolik utrpení na všech stranách,“ shrnuje své rozčarování z ruské invaze generál Petr Pavel, bývalý náčelník generálního štábu a v letech 2015 až 2018 také předseda vojenského výboru NATO. Jaký typ války Rusko na Ukrajině vede a jak pravděpodobný je vojenský zásah ze strany NATO? Praha 17:28 24. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Generál Petr Pavel | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Stejně jako mnoho dalších i já jsem očekával, že prezident Vladimir Putin zvolí cestu kombinovaného působení – částečně vojenských opatření na již odtržených částech Donbasu a hybridních opatření proti Ukrajině. Plnohodnotnou válku asi očekával málokdo,“ přiznává Petr Pavel.

„Na jedné straně je to typ klasického válčení, který známe z minulého století – s veškerou brutalitou a nasazením všech ničivých zbraní, navíc je ale doplněný moderním stylem válčení, který umožnily nové technologie,“ vysvětluje Pavel.

„Rusko se na konflikt připravovalo měsíce dopředu nejenom ekonomicky, ale především propagandisticky. Byla tu i rozsáhlá vlna kybernetických útoků a celá řada dalších opatření, která směřovala k tomu, že konflikt v nějaké podobě propukne.“

Boje budou těžké

V oblasti pozemních sil jsou podle Pavla obě armády početně vyrovnané, ovšem Rusko má modernější techniku a má jí zřejmě i víc.

„Pokud jde o vzdušné a raketové síly a námořnictvo, je ruská převaha mnohonásobná, a pokud ji Rusko uplatní v plné míře, nemá Ukrajina příliš možností se bránit,“ shrnuje.

„Rusko je vzhledem k převaze, kterou má, schopné postupovat relativně rychle. Na druhou stranu ukrajinská armáda je dnes v úplně jiném stavu, než byla v roce 2014. Z toho lze očekávat, že boje budou opravdu velice těžké a že přinesou množství ztrát na obou stranách.“

Ruská ujištění, že nedojde ke zbytečným obětem na životech, považuje Pavel za další ze série lží režimu Vladimira Putina.

Lze tedy předpokládat, že Putinovým prvotním cílem je úplné obsazení Ukrajiny. Další však mohou následovat. Víme s jistotou, na čem Putinovi nezáleží - na lidských životech. Ukrajina bude potřebovat rychlou a maximální podporu. — Petr Pavel (@general_pavel) February 24, 2022

Pomoc NATO

Severoatlantická aliance by měla pokračovat ve formě pomoci, kterou Ukrajině poskytovala i doposud – dodávat jí zbraně, munici, technické prostředky nebo zpravodajské informace.

„Přímá vojenská pomoc ze strany NATO Ukrajině teď možná není, protože Ukrajina není členem NATO. A pokud by NATO vstoupilo do situace bojovými jednotkami, tak naprosto vědomě vstupuje do konfliktu s Ruskem. Proto si myslím, že nasazení bojových jednotek se očekávat nedá,“ uzavírá.