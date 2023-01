Pavel: Nechci být na poštovní známce. Víc se mi líbí motivy našich hradů a přírodních krás

Nově zvolený prezident Petr Pavel chce rozptýlit obavy, které se rozšířily během kampaně, a chce dát jasně najevo, že je připraven naslouchat všem včetně opozice. „Dám opozičním politikům, kteří zdůrazňovali, že s nimi vláda nekomunikuje, jasně najevo, že jsem připraven s nimi komunikovat. Chci jim dát prostor, aby mi vysvětlili v čem. Mají za to, že je vláda nevyslyšela a podle jejich názoru měla,“ řekl Pavel v rozhovoru pro Radiožurnál. Praha 16:01 29. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Když jste se v neděli probudil, poprvé jako zvolený prezident, neměl jste strach, jestli se vám včerejšek nezdál? Nedíval jste se například na mobil, jestli tam opravdu jsou gratulace? Nebo na internet, jestli opravdu všude píší, že novým prezidentem bude Petr Pavel?

Je to přesně tak. Myslím, že lidské vědomí je nastaveno tak, že vnímá pouze určitý objem vjemů a emocí. V okamžiku, kdy to přesáhne kapacitu, se mozek začne trochu bránit tím, že se zavře. Včera jsem vnímal samozřejmě vše, co se kolem mě dělo, ale vědomí to dochází postupně. Dnes ráno jsem se probudil a má skutečně první otázka na ženu byla, jestli se nám to všechno jen nezdálo.

Dopadá to na vás?

Samozřejmě, že dopadá, nejsem prost emocí, jak se mi někdo snaží přisoudit. Něco takového, jako jsme zažívali včera a v uplynulých dnech a týdnech, se asi nedá jen tak nevidět nebo necítit.

V posledních týdnech si rozhodně nemůžete stěžovat na nezájem médií, poskytl jste desítky rozhovorů, maraton pokračuje i po vašem zvolení. Trpělivě odpovídáte, nedáváte najevo moc emocí. Je ale nějaká otázka, která vás vyloženě štve, a říkáte si, že nechápete, proč se vás na to pořád někdo ptá?

Už asi ne, zvykl jsem si, že nejsou hloupé otázky, pouze hloupé odpovědi. Odpovídám tedy na to, na co jsem tázán, protože chápu, že to stále může někoho zajímat, i když jsem na danou konkrétní otázku odpovídal už stokrát.

Říkáte, že „už asi ne“. Znamená to, že někdy v minulých týdnech taková otázka byla?

V minulosti jsem měl pocit, že jsem už některé věci opakoval tolikrát, že to už musí být notoricky známé a spíše jsem to bral tak, že mi nevadilo, že na to musím znovu odpovídat, ale že to bude lidem, kteří to poslouchají, znít banálně, protože už to slyšeli stokrát.

Ale faktem je, že mě i odborníci na mediální komunikaci upozorňovali na to, že i když já sám už mám pocit, že mi daná informace leze i ušima, tak se možná teprve začíná dotýkat prvních lidí.

Je naopak něco, co považujete za zásadní? O čem si myslíte, že by v rozhovorech mělo zaznívat, a nikdo se na to neptal?

Ten pocit nemám. Pravda je, že v kampani toho zaznělo hodně. Mnohdy jsme se ale věnovali spíše tématům, která byla nastavována v rámci určitého strašení a vzbuzování emocí, než abychom se bavili o konkrétních možnostech, jak řešit aktuální problémy, protože na ty tak trochu nezbyl čas. Asi je to v kampaních přirozenou věcí, ale teď už ji máme za sebou a je čas se rychle odpoutat od emotivních argumentů v kampani a začít se věnovat těm věcným, které nás poté posunou při řešení problémů.

Rozptýlit obavy

Máte nějaké, které jsou na prvním místě? Na které se teď jako nově zvolený prezident budete snažit upoutat pozornost?

Tím základním asi bude to, že chci rozptýlit některé obavy, které zde byly šířeny v průběhu kampaně, to tedy znamená, že případné zvolení Petra Pavla bude znamenat, že tady nastane něco jako nová totalita, že nás to posune blíže k válce nebo že bychom zde neměli už vůbec žádné zastání pro ty, kdo měli jiné názory.

„ Chci dát svými prohlášeními, ale také prvními kroky najevo, že jsem připraven naslouchat a komunikovat s každým, kdo má skutečný zájem věci někam posunout a má racionální návrhy, jak některé problémy řešit.“ Petr Pavel

Nic takového není pravda. Chci dát svými prohlášeními, ale také prvními kroky najevo, že jsem připraven naslouchat a komunikovat s každým, kdo má skutečný zájem věci někam posunout a má racionální návrhy, jak některé problémy řešit.

A chci dát také jasně najevo, že jsem připraven naslouchat i občanům bez ohledu na to, koho volili v prezidentské volbě.

Jak to chcete dokázat?

Tím, že to začnu dělat. Jinými slovy chci se také bavit s občany možná právě těch regionů, na které krize dopadala nejvíce. O tom, jak oni sami vnímají účinnost vládních opatření, kde vidí mezery a možnosti pro zlepšení. Abych s těmito poznatky poté mohl dále pracovat, dát je dohromady s odborníky, podívat se na možnosti řešení a s těmi možnostmi poté konfrontovat vládu na nadcházejících jednáních.

Mluvil jste o jednání s opozicí, už je to 24 hodin od toho, kdy se zavřely volební místnosti, mluvil jste od té doby s Andrejem Babišem (ANO)?

Ne, zatím jsme si pouze vyměnili zprávy. Myslím, že nebude od věci, když necháme chvilku odeznít emoce a začneme se potom bavit věcně.

Uvidím, jak moc bude nakloněn nějaké racionální diskuzi, včera jsem mu v odpovědi řekl, že uvítám, když v naší další komunikaci budeme držet ten tón a atmosféru těch posledních dvou debat, která byla mnohem méně konfrontační než celý předchozí průběh kampaně a že by to bylo ku prospěchu celé země, když bychom dokázali komunikovat o faktech a ne o emocích.

Na to reagoval?

Zatím ještě ne, jenom mi poslal palec nahoru, že tomu rozumí, tak uvidíme.

Setkání s prezidentem

Když budeme mluvit o tom, s kým už jste stihl hovořit, už jste hovořil s Milošem Zemanem?

Ne, zatím ne, jenom jsem zaznamenal jeho vzkaz a jsem připraven se s ním sejít, protože si nedokážu představit, že by mohlo probíhat nějaké předávání úřadu bez vzájemného kontaktu. Ale jsem na to připraven.

Jak to vlastně je podle protokolu, podle všech zvyklostí? Měl by kontaktovat stávající prezident toho budoucího, nebo naopak ten budoucí toho stávajícího?

Protokol to nijak neupravuje. Vnímám to tak, že tady není třeba teď zrovna v této věci zdůrazňovat vlastní ego, takže jsem připraven tomu jít naproti. Na druhou stranu nevidím žádný důvod proč žádat, případně nechat si udělit audienci. Já si myslím, že to je oboustranný zájem a já tomu oboustrannému zájmu chci jít naproti.

Jak konkrétně?

Tím, že se podívám na zprávy, které jsem zatím ještě všechny neměl možnost vidět, případně si poslechnu i to, co Miloš Zeman řekl. A na základě toho se pak rozhodnu, jakým vhodným způsobem bych ho oslovil, abychom se mohli pobavit, jak konkrétně přistoupit k předávání.

Máte nějakou časovou představu, kdy byste se chtěl s panem prezidentem sejít, jestli během příštího týdne, nebo v horizontu více týdnů?

Myslím si, že by bylo žádoucí udělat to co nejdříve, abychom si nastavili alespoň nějaký základní komunikační kanál, protože bez toho, že bude stávající tým hovořit s tím novým týmem, se to moc efektivně dělat nedá.

Budete stávajícího prezidenta třeba osobně, nebo veřejně vyzývat k tomu, aby ve zbytku volebního období nedělal výrazná rozhodnutí?

Veřejně ne, v tom nevidím moc velký smysl, ale pokud se sejdeme, tak ho o to samozřejmě požádám, protože by to mohlo vyvolávat zbytečné tření.

„Na prvním místě dát dohromady složení týmu pro prezidentskou kancelář, nebo alespoň tedy toho hlavního týmu, který by přišel se mnou. “ Petr Pavel

Máte seznam věcí, které chcete stihnout do inaugurace do 9. března?

Na prvním místě dát dohromady složení týmu pro prezidentskou kancelář, nebo alespoň tedy toho hlavního týmu, který by přišel se mnou. Chci dát dohromady alespoň základní program toho, co budeme dělat nejen do inaugurace, ale samozřejmě i v několika týdnech či měsících po inauguraci včetně plánu zahraničních návštěv.

Moc rád bych také do té doby absolvoval veškerá jednání s ústavními činiteli, případně s předsedy politických stran, abychom se s těmi, se kterými se neznáme osobně, poznali a nastavili alespoň základní parametry naší budoucí komunikace. A rád bych také udělal minimálně jednu, dvě cesty do krajů tak, abych už měl údaje pro následná jednání jak s opozičními stranami, tak s těmi vládními.

Cílem těch cest, jak už jste říkal v nějakých rozhovorech, by měly být Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj, to platí?

Ano, to platí, samozřejmě ano.

Je něco, co se ještě do 9. března chcete, řekněme, doučit nebo co chcete zkonzultovat?

Byl jsem připravený a zvyklý konzultovat neustále, takže to není jenom do 9. března. Složitější věci budu s odborníky konzultovat i dál, protože v tom vidím cestu, jak přijímat kvalifikovaná a dobrá rozhodnutí. Takže to nebude věcí jenom teď toho přechodného období, ale samozřejmě i celého prezidentského období.

Portrét a známka

Portrét prezidenta bývá tradičně ve školách a na dalších veřejných místech. Už víte, kdy vás čeká oficiální fotografování a kdy začne vznikat poštovní známka?

Nevím, jestli je to někde dáno nějakým zákonem či předpisem zvyklostí.

Pokud jsem hledal, tak není, jestli se bavíme o těch portrétech.

Přesně tak. A proto si myslím, že to není vůbec nezbytně nutné, a dokonce bych byl i pro to, aby tomu tak nebylo.

Pardon, to znamená, že nebudete chtít být na poštovní známce a nebudete chtít mít oficiální portrét, který by se mohl dávat do škol?

Mně se mnohem více na známkách líbí motivy našich hradů, zámků, případně přírodních krás, než jednotlivých politiků. Myslím si, že by to tak mohlo zůstat.

„Mně se mnohem více na známkách líbí motivy našich hradů, zámků, případně přírodních krás, než jednotlivých politiků. Myslím si, že by to tak mohlo zůstat.“ Petr Pavel

V různých předvolebních debatách jste odpovídal na otázky ohledně milostí a amnestií, ale to bylo všechno teoretické. Teď, když už víte, že se máte 9. března stát prezidentem republiky, nezměníte třeba názor na amnestii? Neuvažujete o tom i vzhledem k tomu, že ekonomové upozorňují, že v Česku je daleko víc vězňů v přepočtu na 100 tisíc obyvatel než ve většině zemí Evropské unie? Neuvažujete o tom, že byste přece jenom u příležitosti vašeho nástupu do funkce nějakou amnestii připravil?

Vím, že je to jedno z opatření Národní ekonomické rady vlády, jak ušetřit státní finance. Zároveň jsem i zaznamenal podněty ve smyslu toho, že v našich věznicích je mnoho lidí, kteří tam jsou třeba pro neplacení výživného, které ne vždycky musí být způsobeno tím, že člověk tuto povinnost ignoruje, ale jsou tam i jiné důvody, které by asi stály za zvážení. Je ale ještě příliš brzo, abych o něčem takovém mohl mluvit.

Nejdřív se chci seznámit s konkrétní situací, s detaily, ale stále platí to, že amnestie považuji za něco, co by mělo být spíše výjimkou. A pokud nás k nějaké větší amnestii vyloženě nenutí katastrofická ekonomická situace nebo kapacitní důvody, tak nemyslím, že by to bylo zrovna aktuální téma.

„Pokud nás k nějaké větší amnestii vyloženě nenutí katastrofická ekonomická situace nebo kapacitní důvody, tak nemyslím, že by to bylo zrovna aktuální téma.“ Petr Pavel

Když jste před chvílí rekapituloval úkoly, které máte do 9. března, tak jste mluvil o tom, že musíte vytvořit svůj tým. Ve všech rozhovorech odpovídáte na otázky na toto téma, že máte jasné, kdo bude vedoucí kanceláře prezidenta, kdo bude vaší mluvčí. Zároveň také říkáte, že teprve budete jednat o šéfovi zahraničního odboru. Opravdu v tuto chvíli nemáte v hlavě jasné jméno, koho byste tam chtěl?

Mám jména, která jsou v diskusi, ale právě proto, že jsme to ještě neuzavřeli, tak o nich mluvit nechci.

Zároveň ale chci, aby to, konkrétně třeba v případě šéfa zahraničního odboru nebo šéfa protokolu, byli lidé, kteří mají nepopiratelnou odbornou zkušenost a kvalifikaci tuto práci dělat dobře.

A zároveň bych rád, aby to proběhlo i v konzultaci s ministerstvem zahraničí, protože bych chtěl, aby to byli lidé, kteří mají za sebou i diplomatickou dráhu a konkrétní měřitelné výsledky. Myslím si, že je dobré, když mezi kanceláří prezidenta a ministerstvem zahraničí existuje přímé pojítko, které pak zajistí koordinaci zahraniční politiky.

Platí, že ve vedoucích funkcí v kanceláři prezidenta nezůstane nikdo, kdo tyto funkce zastává teď?

Jde o to, jak velký okruh lidí považujeme za vedoucí funkce. Když se budeme bavit o těch asi třech nejdiskutovanějších jménech, tak tam samozřejmě předpokládám, že budou noví lidé.

Na nižších úrovních počítáte s tím, že někdo zůstane?

Tam je to potom věcí individuálního posouzení. Moc rád bych si udělal obrázek tím, že s těmi lidmi budeme mluvit.

A nakonec bude záležet i na jejich vlastních preferencích, kdo bude chtít, nebude chtít. Budeme se snažit o to, aby byla zajištěna kontinuita chodu kanceláře, ale zároveň, aby tam nezůstali lidé, kteří jsou nějak hluboce spojeni se současným managementem.

Před tím prvním kolem vás výrazně podpořili někteří neúspěšní kandidáti z prvního kola – především Danuše Nerudová a Pavel Fischer. Uvažujete o tom, že by byli v nějaké oficiální pozici?

Pavel Fischer je předsedou zahraničního a bezpečnostního výboru v Senátu. Myslím si, že on sám v tuto chvíli neuvažuje o tom, že by tuto pozici chtěl opustit. Budeme ale v kontaktu, protože součinnost mezi tímto výborem a Hradem by určitě měla být.

A pokud jde o Danuši Nerudovou, mluvili jsme spolu o konkrétních formách podpory během volební kampaně. Bavili jsme se o několika nosných tématech kampaně, která pro ni byla důležitá a která by chtěla, aby pokračovala dále. Řekl jsem jí v rámci těchto jednání, že i já sám je považuji za důležitá a budu rád, když se jim bude věnovat, ať už ona sama, nebo lidé, kteří se těmto tématům věnovali v rámci její kampaně.

Jsem tedy připraven to od ní převzít jako štafetový kolík. Její preference a plány do budoucna jsme spolu ale nijak nediskutovali. A už vůbec ne v nějaké konkrétní podobě při zapojení do práce v rámci prezidentské kanceláře nebo v jiné pozici.

Povinnosti prezidenta

Čeká vás krátce po nástupu do funkce výběr soudců Ústavního soudu. Protože do konce prázdnin jich má skončit hned šest. Máte konkrétní představu, z koho budete vybírat?

Konkrétní jména v hlavě mám. Diskutoval jsem je i s kolegy. Mám za to, že to teď bude velmi aktuální, třeba i proto, jestli se Miloš Zeman rozhodne nakonec jmenovat s velkým předstihem předsedu Ústavního soudu.

Zároveň jsem ale říkal, že jsem připraven zahájit konzultace k tomuto tématu v co nejkratší době tak, aby se co nejdříve dostal mezi lidi okruh osob, se kterými bych rád konzultoval, kdo budou mí rádci nebo, kdo budou ti, kdo budou adepti.

Jejich jména budeme také zveřejňovat – a budeme je konfrontovat s odbornými otázkami v rámci nějakého veřejného slyšení. Myslím si, že celý proces by si zasloužil více transparentnosti tak, aby bylo vidět, že opravdu vybíráme ty nejlepší z nejlepších.

Už včera přímo ve vašem volebním štábu jste mluvil s premiérem Petrem Fialou (ODS). Mluvili jste už o nějakém rozdělení rolí? Předpokládám, že budete chtít třeba zastupovat Česko na summitech Severoatlantické aliance.

Ne, včera jsme se bavili pouze velice zhruba. Petr Fiala mi přišel pogratulovat, cenil jsem si toho. Předseda vlády řekl, že vítá, že část věcí, ve kterých doteď zastupoval prezidenta, přejde zpět na hlavu státu, protože toho měl evidentně hodně. Tradiční dělba rolí, kterou jsem vnímal i v minulosti, že prezident zastupoval Českou republiku v OSN a NATO, tak věřím, že se na tomto velice rychle s premiérem dohodneme.

Pokud jde o zahraniční cesty, které vykonáte – mluvil jste o tom, že první povede už tradičně na Slovensko, další do Polska. Že se chcete vydat společně se Zuzanou Čaputovou na Ukrajinu. Máte už nějakou jasnější představu o termínu, kdy k tomu dojde?

Termíny zatím nemáme. Včera (v sobotu, pozn. red.) jsem o tom mluvil s prezidentkou Čaputovou. Telefonicky i s prezidentem (Andrzejem) Dudou.

Teď bude na našich týmech, aby dohodly nějaká konkrétní data k diskusi, protože nemá smysl takové akce uspěchat – měly by totiž mít reálný obsah. Budeme krátce po inauguraci v období velice intenzivní přípravy na summit NATO v létě tohoto roku.

„Budeme krátce po inauguraci v období velice intenzivní přípravy na summit NATO v létě tohoto roku.“ Petr Pavel

S našimi sousedy, samozřejmě s těmi se kterými sdílíme ten iniciativní přístup k podpoře Ukrajiny, tak bychom měli mít naprosto jasno, jaká stanoviska na tom summitu budeme podporovat.

V předvolební kampani padaly otázky na vztahy vás možných prezidentů k Číně a Tchaj-wanu. Už se objevila informace, že byste měl s představiteli z Tchaj-wanu v dohledné době mluvit. Zvažujete, že byste během svého funkčního období na na Tchaj-wan jel?

Jako člověku je mi to samozřejmě blízko. Jako zvolenému prezidentovi si uvědomuji, že jsou s tím spojeny i další ohledy, které je třeba brát v ohledu.

Já bych určitě nechtěl svým krokem způsobit více škody než užitku. Na druhou stranu jsem vždycky zdůrazňoval, a budu zdůrazňovat, že princip jedné Číny, který Čína, tedy kontinentální Čína zdůrazňuje jako jediný, je také potřeba doplnit o tu druhou část a sice jedna Čína ale dva systémy.

Z toho pro mě plyne, že není nic špatného na tom, když máme specifické vztahy s Tchaj-wanem. To je právě ta druhá část toho systému- tedy dvě Číny.

„Budu zdůrazňovat, že princip jedné Číny, který Čína, tedy kontinentální Čína zdůrazňuje jako jediný, je také potřeba doplnit o tu druhou část a sice jedna Čína ale dva systémy. “ Petr Pavel

My máme s Tchaj-wanem velice čilou obchodní technologickou výměnu.

Tchaj-wan je dnes naprosto majoritní výrobcem některých technologii, například čipů. Je určitě v našem zájmu abychom s Tchaj-wanem udržovali nadále velice čilé obchodní, a možná i vědecké vztahy.

Takže cokoliv co budu moct udělat, pro podporu těchto vztahů a jejich zachováni, tak udělám. Zároveň bych byl velice nerad slonem v porcelánu, který způsobí nejenom České republice, ale i našim spojencům potom nějaké mrzení.

Symbolika inaugurace

Vraťme se ze zahraničí do Česka. 9. března je plánovaná vaše inaugurace. Plánujete při této příležitosti nějakou větší veřejnou akci?

Tak daleko jsme ještě nedošli. Musím říct, že pokud jde o přípravu inaugurace, tak to jediné, co zatím víme, je datum a to, že je to událost, která může mít nebo má velký symbolický význam.

Takže se budeme věnovat i tomu, abychom tuto symboliku co nejvhodněji naplnili, jak ji propojit s prioritami, o kterých jsem hovořil v době kampaně, ale zároveň dát také jasné najevo, že jedním z těch základních motivů kampaně byl návrat důstojnosti. Takže i na to se zaměříme, aby celá ta akce dala jasně najevo, že nastává nová éra důstojnosti ve výkonu prezidentského úřadu.



V předvolebním duelu jste mluvil o tom, že byste na úpravách Pražského hradu chtěl spolupracovat s architektem Josefem Pleskotem. Už jste na tom domluveni a máte oba nějakou představu o tom, jak by se v průběhu těch pěti let Pražský hrad mohl proměnit?

Předběžná debata o tom proběhla. Já jsme moc rád, že pan architekt Pleskot takovou vůli spolupracovat má. O konkrétních projektech jsme se bavili opravdu velice obecně. Jeden se týká zrovna areálu Pražského hradu.

Ani naznačit nemůžete?

Naznačovat bych zatím nechtěl. Já bych to rád nechal na něm, aby s tím případně potom přišel. Viděl bych to i jako jedno z takových pěkných gest nového přístupu dát více podpory některým odvážnějším architektonickým projektům, protože Česká republika má v této oblasti co nabídnout.

A je škoda, že někdy tím, že se držíme příliš zpátky, tak vlastně nedáváme prostor nejen k tomu, aby k nám jezdilo třeba více lidí nebo aby k nám jezdili odborníci a uznávali i naší architekturu, ale zároveň abychom mohli být hrdi na nějakou odvážnou architektonickou stavbu.

Máte jasno v tom, kde budete jako prezident bydlet?

Rád bych bydlel doma, pokud to jenom půjde. My nebydlíme zas tak daleko od Prahy, aby se nedalo dojíždět. Nakonec dojížděl jsem ze současného bydliště do Prahy dlouhé roky, ale zároveň také vnímám, že pracovní povinnosti mi ne vždycky umožní, abych mohl jezdit domů každý den, takže to budeme určitě střídat. Když to nepůjde jinak, tak budeme asi i přespávat v areálu Hradu, ale když to jen trochu půjde, tak se budeme snažit být ve svém.

Na co se v prezidentské funkci těšíte?

Na prvním místě asi na setkáváni s lidmi, protože to je to, co mě na tom asi baví nejvíc, že člověk má možnost nejen s lidmi mluvit, ale pak taky to, co lidi trápí, pomoci zrealizovat. To si myslím, že je na tom asi to nejhezčí.