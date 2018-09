Konec bezvládí. Dragoun se ujímá funkce ředitele GIBS, podle ODS ovlivnili výběrové řízení ‚Babišovi‘ lidé

Generální inspekce bezpečnostních sborů má od soboty nového ředitele. V její centrále na pražském Břevnově zasedne dosavadní šéf Okresního státního zastupitelství v Lounech a bývalý policista Radim Dragoun. Je prvním šéfem GIBS, který vzešel z výběrového řízení - dostal přednost před 11 dalšími kandidáty. Část poslanců bezpečnostního výboru ale jeho volbu kritizuje. Výběrové řízení podle nich proběhlo v režii premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Praha 14:05 1. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radim Dragoun (vlevo) s premiérem Andrejem Babišem | Foto: Vondrouš Roman | Zdroj: ČTK

„Já bych byl rád, aby Generální inspekce byla důvěryhodný partner a důvěryhodný subjekt. Aby působila důvěryhodně jak vůči státním zástupcům, tak vůči veřejnosti. A aby i vztahy uvnitř byly korektní,“ vysvětloval Radim Dragoun ve středu při svém příchodu na jednání vlády, která definitivně posvětila jeho nástup do čela GIBS.

Už o týden dříve představil poslancům bezpečnostního výboru svoje představy, jak by chtěl inspekci řídit. Prosadit chce větší specializaci pracovníků inspekce. A rád by intenzivněji komunikoval se státními zástupci.

„Mělo by se jednat samozřejmě o spolupráci, která probíhá zcela věcně, zcela odborně. Týká se to samozřejmě konkrétních kauz, a jednak se to týká nějakého dalšího vzdělávání, metodických postupů a doporučení ze státního zastupitelství ke GIBS.“

Právě nedostatečná komunikace se státními zástupci byla jedna z výtek premiéra Babiše vůči bývalému řediteli GIBS Michalu Murínovi, což si Dragoun uvědomuje.

„Ty výtky, tak jak jsou adresovány, tak mi připadají jako výtky přiléhavé. Je potřeba mít na paměti, že samozřejmě státní zástupce je ten, kdo je pánem přípravného řízení.“

Kritika výběrového řízení

Výběr Dragouna na jednání bezpečnostního výboru kritizovali zástupci ODS. Podle poslance Pavla Žáčka bylo řízení netransparentní.

„Myslím si, že to výběrové řízení už od volby členů nebylo příliš transparentní. Byli v ní všechno šéfové institucí, kteří byli buď jmenováni premiérem Babišem, nebo byli zodpovědní jemu nebo ministrům jeho vlády. Nebyla tam žádná nezávislá osobnost, dejme tomu z akademické sféry. A hlavně tam nebyl zástupce Policie České republiky na rozdíl od ostatních bezpečnostních sborů,“ řekl Radiožurnálu Žáček.

Nástup Dragouna do čela GIBS naopak vítá prezident Unie státních zástupců Jan Lata.

„Znám ho jako schopného státního zástupce, který se proslavil stíháním úplatných soudců. Myslím si, že pro funkci šéfa GIBS má i ten předpoklad, že začínal jako řadový policista a vypracoval se až na elitního příslušníka celostátního útvaru a teprve poté se stal státním zástupcem. Má pro tu funkci všechny předpoklady. Zná jak policii, tak státní zastupitelství,“ myslí si Lata.

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka z ČSSD je hlavním úkolem Dragouna stabilizovat úřad, který od květnového odchodu Murína nemá řádné vedení.

„To bezvládí nebo ta nestabilita už trvá nějakou dobu a to první, co já od něj očekávám, je, že stabilizuje inspekci a dá jí nějaký řád,“ přeje si Hamáček.

Spor Babiše s Murínem

Murínovým odchodem z čela GIBS vyvrcholily jeho dlouhodobé spory s Babišem. Premiér Murína údajně vyzval, aby funkci opustil do konce února, aby se obešel „bez skandálu“. Babiš to popřel, ale následně začal šéfa GIBS veřejně kritizovat a zahájil s ním kázeňské řízení.

„Ten člověk místo toho, aby pomáhal rozkrývat trestnou činnost policistů, tak ji zakrýval a pan premiér ho kryl,“ říkal tehdy Babiš.

Babišův postup ostře kritizovala opozice nebo expremiér Bohuslav Sobotka z ČSSD, za jehož vlády Murín do funkce nastoupil.

„Vláda, v jejímž čele je člověk, který je sám trestně stíhaný, tak se v tuto chvíli snaží dehonestovat šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů a dosáhnout změny ve vedení jedné z důležitých institucí státu,“ řekl Sobotka.

Murín nakonec z čela inspekce odešel sám. Svůj odchod zdůvodnil tím, že pokud by zůstal ve funkci, mohlo by to vést ke zpochybňování výsledků práce GIBS.