Šéf bezpečnostní inspekce Dragoun vyměnil pět krajských ředitelů, vysvětluje to reorganizací úřadu

Generální inspekce bezpečnostních sborů prošla velkou personální obměnou. Její šéf Radim Dragoun vyměnil pět z třinácti krajských ředitelů inspekce. Řekl to v rozhovoru pro Radiožurnál. Důvodem je celková reorganizace úřadu, ale i nespokojenost s prací některých příslušníků inspekce. Praha 6:15 20. února 2019

Díky reorganizaci Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) se rozšířily kompetence ředitelů krajských oddělení. Podle ředitele Radima Dragouna proto bylo nutné na jejich posty vypsat nová výběrová řízení.

„Všichni vedoucí na pracovištích byli odvoláni, prostě proto, že jim byla změněna náplň jejich činnosti, kdy došlo k rozšíření jejich pravomocí. A na základě těchto výběrových řízení se někteří přihlásili, obhájili své posty, někteří své posty neobhájili a někteří přímo odešli a vůbec se do výběrového řízení nepřihlásili,“ řekl Dragoun Radiožurnálu.

‚Byla tam nedůvěra‘

Zároveň připouští, že s prací některých vedoucích nebyl spokojený: „Byly určité informace, které jsem považoval za závažné, proto jsem s těmi vedoucími komunikoval a někteří seznali, že ty argumenty jsou natolik závažné, že se rozhodli, že nebudou pokračovat na generální inspekci. Mohla tam být určitá nedůvěra v rámci generální inspekce, nedůvěra partnerských policejních sborů,“ vysvětluje Dragoun.

Plán reorganizace generální inspekce na konci loňského roku podepsal premiér Andrej Babiš (ANO) a seznámila se s ním i komise pro kontrolu GIBS. „My jsme k tomu měli připomínky, které se týkaly decentralizace úřadu. Ale v zásadě to, co pan ředitel prezentoval, tak to má hlavu a patu,“ řekl poslanec KDU-ČSL Marek Výborný, který je členem sněmovní komise.

Mašek je spokojený

Reorganizaci generální inspekce pak vítá předseda poslanecké komise Jiří Mašek z hnutí ANO: „Myslím, že je dobré, když vždycky za určitou oblast zodpovídá jeden konkrétní člověk a když ta odpovědnost není dělená. Je to asi rozumné, dát možnost lidem, jestli chtějí v tom duchu, v trochu změněném systému, dál pracovat nebo ne,“ myslí si.

Dragoun nastoupil do čela GIBS loni v září. V té době v úřadu chybělo zhruba padesát policistů. V rozhovoru pro Radiožurnál ředitel inspekce řekl, že volná místa postupně zaplňuje. Zároveň udělal několik změn v nejvyšším vedení: na posty náměstků nastoupili Pavlína Foglar Marušincová a Vít Hendrych.

Příchod Dragouna provázely bouřlivé politické diskuze. Části poslanců vadil odchod Dragounova předchůdce Michala Murína, kterého dlouhodobě kritizoval premiér Babiš.