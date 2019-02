Chci být garantem férového přístupu GIBS. Kvůli Čapímu hnízdu nepociťuju žádné tlaky, říká Dragoun

Za necelý půlrok v čele Generální inspekce bezpečnostních sborů provedl velkou reorganizaci, nabral nové policisty a propustil ty, které považoval za nedůvěryhodné. Cílem Radima Dragouna je obnovit důvěru v inspekci, která v minulosti neměla příliš dobrou pověst. „Chtěl bych být garantem solidnosti a férového přístupu inspekce,“ říká Dragoun v rozhovoru pro Radiožurnál. U svých kritiků má však stále nálepku „Babišova muže“. Praha 10:55 21. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf GIBS Radim Dragoun | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

V lednu inspekce začala prověřovat kvůli kauze Neograph vyšetřovatele Pavla Nevtípila. Toho Nevtípila, který má zároveň na starosti kauzu kolem Čapího hnízda premiéra Andreje Babiše. To vás staví do choulostivé pozice, protože jste od začátku některými kritiky označován za Babišova člověka…

On není prověřován, my pouze analyzujeme došlé informace, které se ho týkají. Tou novou informací je zprošťující rozsudek v kauze Neograph, který konstatuje, že mohlo dojít k účelovému ovlivňování této kauzy. Tuto informaci analyzujeme, dáváme jí do kontextu s informacemi, a které jsme už získali v minulosti.

Inspekce prověřuje vyšetřovatele Čapího hnízda. Kvůli závažným podezřením ji kontaktovali jeho nadřízení Číst článek

Cítíte se pod tlakem právě proto, že jde o policistu vyšetřujícího Čapí hnízdo?

Absolutně se necítím pod tlakem. Nikdo z okolí pana premiéra, ani premiér, ani opozice se mnou o tom nehovořil, nekontaktovali mě a na nic se neptali v souvislosti s kauzami, které probíhají okolo nich.

Co byste udělal, kdyby k tomu došlo?

Tak bych se velmi důrazně ohradil. Já o tom s nikým mluvit nebudu. My jsme prostě vázáni trestním řádem a v těchto intencích budeme konat.

K čemu jste už v této kauze dospěli?

Žádný definitivní závěr ještě nepadl. Řekl bych, že to bude v řádu měsíců.

Podnět na Nevtípila dali generální inspekci jeho nadřízení z pražské policie. Není to neobvyklé?

Rozsudek byl od soudu doručen původnímu zpracovateli věci, tedy krajskému ředitelství policie. Pokud ředitelství cítilo potřebu nám ho postoupit, tak tomu rozumím. My jsme ale nečekali, až nám pošlou rozsudek. Věděli jsme, že tato kauza probíhá, a že tam mohou být informace, které pro nás budou zajímavé. Pro nás to tedy nebyla žádná novinka.

Je běžné, že GIBS sleduje práci soudů a připomínky soudců k práci policistů?

Obecně to běžné není. Ale v situaci, kdy od začátku té kauzy zaznívaly informace, které se týkaly možného ovlivňování ze strany policistů, tak poté je legitimní a žádoucí, aby generální inspekce takto postupovala.

Schůzka s Babišem? Třikrát, čtyřikrát

O Nevtípila se GIBS nezajímá jen kvůli kauze Neograph ale také kvůli únikům z kauzy Čapí hnízdo na twitterovém účtu Julius Šuman. Už jste k něčemu dospěli?

V této záležitosti prověřujeme řadu podání. Většina těch kauz není pravomocně skončena – mělo by to být v řádu měsíců. Na druhou stranu je třeba říct, že nikdo v této souvislosti zatím není trestně stíhán.

„Já to nepočítám, ale myslím, že od té doby, co jsem ve funkci, tak jsme se sešli třikrát nebo čtyřikrát, vždy tak na patnáct minut.“ Radim Dragoun (šéf GIBS o schůzkách s premiérem)

Podal některý z těchto podnětů na Nevtípila přímo premiér Babiš?

Pokud dobře vím, tak nikoli.

Jak často s premiérem komunikujete?

Já to nepočítám, ale myslím, že od té doby, co jsem ve funkci, tak jsme se sešli třikrát nebo čtyřikrát, vždy tak na patnáct minut. Na poslední schůzce jsem ho informoval o záměru reorganizace. Na základě toho premiér ten organizační plán schválil.

Když jste v září nastupoval, měla inspekce v počtu zaměstnanců výrazný podstav. Podařilo se už nabrat nové lidi?

V loňském roce opustilo inspekci nějakých 45 lidí, což je procentuálně poměrně vysoké číslo. Postupně se nám daří nové příslušníky nabírat, zejména pokud jde o vrcholný a střední management. Nově jsme obsadili místa dvou koordinátorů pro trestní řízení. A v současné době obsazujeme místa řadových příslušníků. Je to proces složitý a dlouhodobý, protože se jedná většinou o příslušníky jiných bezpečnostních sborů, zejména z policie. Jsou to lidé, kteří jsou vázáni určitými kauzami, to znamená, že ten jejich přechod na generální inspekci se může táhnout několik měsíců.

A zároveň došlo k obměně zhruba poloviny (pěti z třinácti, pozn. red.) vedoucích na jednotlivých teritoriích. Střední manažerský článek na linii trestních řízení je tedy kompletně obměněn, nebo spíš nově ustanoven.

Šéf bezpečnostní inspekce Dragoun vyměnil pět krajských ředitelů, vysvětluje to reorganizací úřadu Číst článek

Vyměnili jste skoro polovinu krajských vedoucích? To jsou významné personální změny. Co vás k tomu vedlo?

Všichni vedoucí na pracovištích byli na základě reorganizace odvoláni, protože to jinak udělat nešlo – byla změněna náplň jejich činnosti – došlo k rozšíření jejich pravomocí. Na všechna místa jsme vypsali výběrová řízení. Někteří původní vedoucí se přihlásili a obhájili své posty, někteří své posty neobhájili a někteří přímo odešli a vůbec se do toho výběrového řízení nepřihlásili. Ale nezastírám, že jsem některým vedoucím říkal, že zcela s jejich prací nejsem spokojený.

S čím konkrétně jste nebyl spokojený?

Byl bych rád, aby to, co jsme si mezi sebou řekli, zůstalo uvnitř generální inspekce. Byly určité informace, které jsem považoval za poměrně závažné a s vedoucími jsem o tom komunikoval. Někteří uznali, že ty argumenty jsou natolik závažné, že se rozhodli na Generální inspekci nepokračovat.

Můžete své výtky k těmto krajským vedoucím shrnout aspoň obecně?

Mohl tam být určitý únik informací, určitá nedůvěra v rámci generální inspekce a nedůvěra partnerských policejních a dozorových státních zastupitelství sborů k inspekci.

To jste stihl za těch několik měsíců ve funkci poznat, jak fungují všechna krajská pracoviště?

To bylo hlavní, co jsem chtěl do konce roku zvládnout. Poznat ty lidi a všechna pracoviště. Všechna jsem navštívil a viděl jsem ten propastný rozdíl mezi výkonností těch oddělení i rozdíly v atmosféře, která na nich panovala.

Nový ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů Radim Dragoun | Foto: David Neff / Mafra | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Ten, kdo přichází, je srdcař

Vrátím se k náboru nových lidí do GIBS. Z povahy úřadu by to měli být nejelitnější policisté. Odkud tyto lidi čerpáte?

To je různé. Podařilo se mi přesvědčit některé bývalé příslušníky generální inspekce, aby se vrátili buď z civilu, nebo z jiných bezpečnostních sborů zpátky k nám. Někteří lidé, které se mi podařilo zaujmout, jsou bývalí policisté, kteří nastoupili úplně z civilu, dále jsou to příslušníci z NCOZ (Národní centrála proti organizovanému zločinu, pozn. red.), což je útvar, který se nám svojí náplní blíží nejvíc. Ale jedná se i o příslušníky krajských policejních ředitelství, případně územních odborů.

Na co tyto zkušené policisty a policistky lákáte? Zvyšovala GIBS platy?

Pokud jde o platy, tak tady nemáme úplně co nabídnout, abychom někoho mohli horentně přeplácet. Myslím, že policisté, kteří přicházejí, jsou většinou takoví srdcaři. Jdou za prací, která by podle nich mohla mít smysl. Já se samozřejmě snažím, aby když k nám přichází policista ze stejné třídy, tak aby jeho plat zůstal minimálně zachován. Řada lidí do GIBS přechází také proto, že se mnou mají osobní nebo pracovní zkušenost z doby, kdy jsem působil u policie nebo jako státní zástupce. Další policisté přicházejí za mými náměstky nebo za vedoucími, které znají z osobní zkušenosti.

Vláda přidala příslušníkům bezpečnostních sborů. Platy jim vzrostou o dvě procenta, zvláštní příplatky o šest Číst článek

Už jste zmiňoval velkou reorganizaci úřadu. To byl váš hlavní cíl, se kterým jste do čela inspekce nastupoval. Jaké další změny už jste provedl kromě výměny pěti krajských vedoucích?

Na krajských odděleních se sloučila problematika vyšetřování a prověřování. Tam totiž předtím seděli vedle sebe pracovníci, kteří měli vedoucího přímo na tom teritoriu, a další pracovníci, kteří měli vedoucího v Praze. Takže vzájemná komunikace a činnost byla poměrně složitá. To sloučení bylo velmi kvitováno všemi vedoucími pracovníky, v tom jsme byli zajedno. A na základě tohoto sloučení jsme pak vypsali ta výběrová řízení, o kterých už jsme mluvili. Vedoucím oddělení se totiž rozšířily pravomoci. Teď je tedy jednoznačně dané, kdo za co odpovídá.

Dalším změnou je, že jsem se rozhodl znovu postavit oddělení pro nejzávažnější trestnou činnost, kde je potřeba operativní práce a nasazení značného množství prostředků a sil. Tito policisté jsou oproštěni od náporu běžné trestné činnosti, aby měli čas na dlouhodobé sledování a vyhledávání kauz. To oddělení jsem personálně posílil, protože mělo jen asi šest členů, což bylo velmi nedostatečné.

Na co se bude zaměřovat?

Budou to případy, kde je potřeba nasazení operativních prostředků, jako jsou odposlechy, sledování, agenti nebo předstírané převody. To jsou případy, kdy si policista řekne o úplatek, občan nám to oznámí, my ho vybavíme dostatečným počtem bankovek, on za tím policistou jde a předá mu je…

V minulosti jste plánoval také možné zrušení některých technických a specializovaných pracovišť inspekce.

Já jsem jen řekl, že se nad tím budu zamýšlet. Do konce minulého roku jsem si dal za úkol zreorganizovat část trestního řízení. A tento rok máme na to, abychom hovořili s těmi specializovanými pracovišti a řekli si, co umíme, co potřebujeme a co ne. Toto je tedy můj úkol na tento rok.

Při svém nástupu jste se pozastavoval nad tím, že mezi členy GIBS za poslední roky nebyl skoro nikdo trestně stíhán. V rozhovoru jste nám říkal, že chcete udělat pořádek v oddělení vnitřní kontroly. Rozpohybovalo se tedy od vašeho příchodu toto oddělení?

Na místo vedoucího oddělení vnitřní kontroly, které bylo neobsazené, nastoupil bývalý příslušník NCOZ, plukovník Zavřel. Já lidem z tohoto oddělení říkám, že mají ruce rozvázané, a že budu velmi rád, pokud budou velmi aktivně vyhledávat trestnou činnost, ke které by mohlo v inspekci docházet. V současné době není stíhán žádný policista GIBS. Ale máme jeden případ civilního zaměstnance GIBS, který zřejmě skončí trestním stíháním.

O co jde?

Jedná se o majetkovou trestnou činnost.

Únos Babiše mladšího?

Ještě jednou se vrátím k premiéru Babišovi, tedy k jeho synovi. Generální inspekce se zabývá tím, že se loni policie odmítla zabývat únosem Babiše mladšího. K čemu jste dospěli?

My jsme se po dohodě s městským státním zástupcem rozhodli, že necháme na rozhodnutí toho příslušného státního zastupitelství, které v tom případu mělo vykonávat dozor, jestli nám tuto věc postoupí. To se stalo. Takže v současné době prověřujeme možnou trestnou činnost policistů, kteří takto konali. Prověřování nadále probíhá, nechci předjímat.

Přehled tisku: zájem inspekce o případ údajného únosu Babiše mladšího, černé stavby a porážky krav Číst článek

Nechcete předjímat. Nicméně už na první pohled je poněkud zvláštní, že se policie nezabývá oznámeným únosem…

Ono je to vždycky o vyhodnocení kontextu a věrohodnosti informace. Po roce je vždycky člověk hodně chytrý, ale je otázka, jak by se zachoval v té chvíli a v té situaci. Já proto skutečně nechci předjímat, jestli to byl postup správný, nedbalý nebo účelový. To bude věcí prověřování.

Koncem minulého roku v médiích také rezonoval případ sebevraždy jihočeského policisty, který byl obviněný z mučení podezřelého. Jak velký problém je policejní agrese nebo přímo mučení zadržených pachatelů?

Pokud vím, tak od mého nástupu je to jediný případ. Ono zaznívá slovo mučení, ale ten trestný čin se jmenuje „mučení a jiné nelidské zacházení“. Když se potom objeví v titulcích „policisté mučili“ tak je to taková zkratka. I když tam došlo k určitému násilí a výhrůžkám pachateli. Chci věřit tomu, že to byl ojedinělý jev. Ale zároveň chci, aby bylo jasně signalizováno, že i v případě, kdy je poškozeným recidivista, který se opakovaně dopouští majetkové trestné činnosti a užívá drogy, tak bude mít u GIBS zastání proti nefér jednání policistů.

Minulý rok se o GIBS mluvilo i v souvislosti s velmi napjatým vztahem mezi inspekcí a státními zastupitelstvími. Jaký ten vztah je v současnosti?

Nevím, jak to hodnotí státní zastupitelství. Já se snažím o absolutní transparentnost, důvěryhodnost a musím říct, že řadu těch justičních funkcionářů osobně znám ze svého působení v justici. Chtěl bych být garantem solidnosti a férového přístupu GIBS – aby to byl signál jak policii, tak do justice. A chci, aby lidi, které vybírám do GIBS, byli stejně důvěryhodní. Ty obavy, které zaznívaly z úst justičních špiček, se týkaly hlavně bývalého vedení generální inspekce, případně jednotlivých pracovišť. Myslím si, že dnes je ta komunikace standardní, možná nadstandardní. Už jsme společně řešili řadu věcí a velmi kvalitně. Vidím tam tedy snahu a vstřícnost z obou stran.

A jaká je atmosféra uvnitř samotné GIBS? Když jste nastupoval, říkal jste, že vás překvapila určitá nevraživost mezi různými skupinami v úřadu.

Chci věřit, že tato nedůvěra tam už není. Doufám, že i noví pracovníci zapadnou, a že si jednotliví vedoucí budou vyměňovat informace na základě důvěry a kolegiality, což tak v minulosti nebylo.