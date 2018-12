Balouna nahradí na postu zástupce generálního štábu Zůna. Změna bude i na postu inspektora armády

Novým prvním zástupcem náčelníka generálního štábu se stane od ledna generálmajor Jaromír Zůna (58 let). Nahradí generálporučíka Jiřího Balouna (57 let), který v armádě po 40 letech končí. Sdělilo to v pátek tiskové oddělení ministerstva obrany.

