Generálská hvězda pro ‚Čuňase‘. BIS navrhuje povýšit chartistu a svého bývalého příslušníka Stárka
Bezpečnostní informační služba žádá udělit hodnost brigádního generála bývalému příslušníkovi Františku Stárkovi zvanému Čuňas. Plyne to z dokumentu, jejž iROZHLAS.cz získal. Stárek se podílel na budování kontrarozvědky hned po jejím vzniku roku 1990. Materiál v příštích týdnech projedná vláda Petra Fialy (ODS, ve volbách kandiduje za Spolu), pak ho musí podepsat ještě prezident Petr Pavel. Stárek se má stát generálem na státní svátek 28. října.
Bezpečnostní informační služba byla tehdy ještě federální tajnou službou a měla název, jenž ten současný ničím nepřipomíná. Zvala se Úřad pro ochranu ústavy a demokracie Federálního ministerstva vnitra.
Právě k němu se 5. května 1990 přidal tehdy osmatřicetiletý František Stárek. A protože doba to byla dynamická, stal se rovnou náměstkem ředitele.
„Začalo to tím, že jsme propouštěli estébáky. A snažili jsme se zachytit nástup ruských zpravodajských služeb, které bývalou komunistickou střední Evropu začaly masivně infiltrovat. Bylo to učení za pochodu. Nutno říct, že nám dost pomáhali Britové a Američáné,“ vzpomíná pro iROZHLAS.cz na nástup do služby Stárek.
Za sebou měl dekády odporu proti komunistickému režimu. Náležel k disentu, byl jedním z mluvčích Charty 77 a za svou opoziční činnost skončil několikrát ve vězení.
S touto životní zkušeností nastoupil do kontrarozvědky, kterou pomáhal dalších 17 let budovat. A jak zjistila redakce, BIS ho za to chce nyní ocenit.
‚Dlouhodobě vynikající výsledky‘
„Navrhuje (se) prezidentu republiky, aby (…) u příležitosti státního svátku Den vzniku samostatného československého státu jmenoval Bc. Františka Stárka, (…), vzhledem k jeho vysokým profesním a osobním kvalitám a vzhledem k velmi dobrým výsledkům dosahovaným též jeho zásluhou Bezpečnostní informační službou, do hodnosti brigádního generála,“ stojí v materiálu Úřadu vlády, jenž vznikl na podnět BIS.
Dokument Stárkovi přiznává významné zásluhy na tom, že se v čerstvě demokratických poměrech povedlo ustavit standardní kontrarozvědnou zpravodajskou službu. Chartista, který si z disentu přinesl přízvisko Čuňas, se během kariéry u BIS, tento název získala v srpnu 1994, pohyboval neustále v řídících pozicích.
„Svůj služební poměr ukončil v hodnostním označení plukovník a při výkonu služby dosahoval dlouhodobě vynikajících výsledků,“ uvádí materiál Úřadu vlády. Současně připomíná, že Stárek už roku 2002 převzal od tehdejšího prezidenta Václava Havla Medaili za zásluhy o bezpečnost České republiky.
‚Dát cihlu k cihle‘
Stárkova první pozice v kontrarozvědce obnášela i funkci tiskového mluvčího. Ostatně jak stojí výše, měl s tím zkušenosti z období Charty 77.
Vůbec nejdelší čas, téměř devět let, působil coby šéf odboru servisních útvarů. Jedná se o jednu z nejdůležitějších složek BIS. „Byly to útvary zpravodajské techniky, sledování nebo krycích dokladů,“ popisuje.
Do kontrarozvědky nastupoval s vědomím, že může vrátit komunistům jejich nepřátelskou rétoriku vůči němu.
Zatímco před rokem 1989 poslouchal, jak coby disident prý neustále něco „bourá a je rozbíječem“, po sametové revoluci mohl být u vzniku něčeho nového. Jak sám říká, „dát někde cihlu k cihle“.
„Myslím, že se to nám, týmu, který začal pracovat od roku 1990 na výstavbě kontrarozvědky, podařilo. Že jsme byli v první řadě bývalých východních států, které vstupovaly do NATO, tak na to velký vliv měla skutečnost, že naše tajné služby byly s těmi starými evropskými v kontaktu a měly u nich dobrý zvuk,“ míní.
Z BIS odešel na vlastní žádost. Myšlenka rozluky s kontrarozvědkou v něm začala klíčit poté, co policie v červenci 2005 násilně rozehnala taneční akci CzechTek na Tachovsku v Plzeňském kraji.
„Zjistil jsem, že pokud budu v tajné službě pokračovat, možná bych se musel postavit proti lidem, které mám rád,“ vysvětluje muž, který nyní pracuje v Ústavu pro studium totalitních režimů.
Koudelka a jeho tým bez výtky
Právě proto, že vybudování kontrarozvědky západního střihu věnoval tolik úsilí, mluví o chystaném generálském povýšení pro svou osobu jako o velkém ocenění.
Zvlášť když má k tajným službám stále blízko, protože je už více než rok členem nejvyššího kontrolního orgánu, jenž na činnost tuzemských zpravodajců dohlíží.
„Panu (Michalu) Koudelkovi a jeho týmu nemám, co bych vytkl,“ poznamenává Stárek.
Současný ředitel BIS do kontrarozvědky nastoupil až necelé dva roky po Stárkovi. Když na konci roku 2007 „Čuňas“ službu opouštěl, Koudelka už se pohyboval v nejvyšších patrech BIS. Měl za sebou rok řízení odboru kontrašpionáže.
Stárek se stane teprve druhým příslušníkem BIS ve výslužbě, který se dočká generálského povýšení. Brigádním generálem se stal předloni v říjnu náměstek pro zpravodajské složky z let 2004 až 2016 Petr Špaček, pod kterého spadaly všechny operace služby vedoucí k získání poznatků. Šéfoval tehdy i samotnému Koudelkovi.