Promenáda na železnici. Geofyzici v Brně hledají starý zasypaný viadukt

Geofyzici na hlavním vlakovém nádraží v Brně zjišťují, v jakém stavu je zasypaný viadukt z 30. let 19. století, tedy z dob císaře Ferdinanda I. Zhruba 700 metrů dlouhý most vede od nádraží k řece Svratce podél Uhelné ulice. Víc než sto let je ale zasypaný a skrytý v náspu. Kancelář architekta města Brna chce viadukt v souvislosti s přesunem hlavního nádraží obnovit a koleje nahradit cyklostezkou. Brno 22:46 1. prosince 2020

Vypadá to jako sněžné boby, které mají vzadu připevněné kolečko, a na nich se veze bílá bedna s nářadím. „Vypadá to dost srandovně, když takhle tři lidi taháme kačera,“ usmívá se geofyzik Jan Kocáb, který přístroj tahá po štěrku podél kolejí.

Jde o georadar, který ukazuje, co se skrývá pod zemí. „V krabici je vysílací i přijímací zařízení, které vysílá elektromagnetický signál dolů. A údaje se posílají do počítače, co má na krku kolega. Nejčastěji se s tím vyhledávají inženýrské sítě, třeba když máte asfaltové parkoviště a pod ním potřebujete najít potrubí. Dál to často využívají archeologové, když hledáme zasypané základy nebo v kostelech měříme krypty,“ objasňuje Kocáb.

Jeho kolega už první údaje z měření vidí na přenosném počítači. „Ty čáry, to je řez tím profilem. Tady je metráž a tady je předběžná hloubka. A tady to oblouky, to je ten viadukt,“ ukazují geofyzici, že první výsledky skutečně napovídají tomu, že klenby viaduktu jsou v zemi stále zachované.

Plány na obnovu

„Když jsme tady v letech 2018 a 2019 dělali rekonstrukci nádraží, tak jsme při měření zjistili údaje, které by mohly napovídat tomu, že jsme opravdu v lokalitě zasypaného viaduktu z roku 1838. Výplně oblouků musely být zasypány. Kdyby tam totiž byly dutiny, tak by to bylo provozu nevyhovující a to už bychom dávno poznali,“ naznačuje oblastní ředitel Správy železnic pro Brno Libor Tkáč, že železničáři tuší, že viadukt pod zemí skutečně je.

Kancelář architekta města Brna má s historickým viaduktem plány na jeho obnovu. A to v souvislosti jak s přesunem hlavního nádraží k řece Svratce, tak se vznikem nové čtvrti v okolí.

„Doufáme, že když dojde k odstranění kolejiště, tak by se povedlo ten viadukt odkrýt a vytvořit krásnou pěší cyklistickou zónu po zachovaném mostě od nádraží k řece. Přirovnal bych to třeba ke zprofanované High Line v New Yorku,“ naráží ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček na visutý park, který vznikl na bývalém kolejišti na Manhattanu.

Přesnější výsledky měření prvních 50 metrů skrytého viaduktu by měly být známé na přelomu roku. Podle toho se Brno rozhodne, jestli v průzkumu bude pokračovat dál.