Soutěsky Kamenice u Hřenska jsou ohněm téměř netknuté. Geologové ale musí prozkoumat skály

V soutěskách nenajdete spáleniště. Cestou k přístavišti lodiček v Edmundově soutěsce jsou vidět hlavně vypálená místa uprostřed zeleně anebo popadané stromy, kterým oheň zlikvidoval kořeny, a kmeny zůstaly netknuté.

Oheň řádil zejména ve vyšších polohách soutěsky. Tam už jsou k vidění větší plochy spálené požárem, celé ohořelé stromy a spálená půda, která vypadá, jako by do soutěsky k cestě stekla tak, jak to dělá voda.

‚Buky jsme vysázeli s babičkou, zachránily nám barák.‘ Obyvatelé Českého Švýcarska se vracejí domů Číst článek

Pracovníci obce musí přístupovou cestu proklestit, uklidit a opravit polámané zábradlí. Obec najala i specialisty, kteří umí pracovat ve velmi nepřístupném terénu a mohou tam kácet a odstraňovat stromy. Lodičkám ani historickým objektům mezi dvěma soutěskami naštěstí oheň nijak neuškodil a podle odhadu Roberta Drnovce by mohly být ty nejhrubší práce hotové během dvou až tří týdnů.

Skály nad cestou do soutěsek a nad plavební dráhou ještě musí prohlédnout skalní četa národního parku. Vedení obce ale doufá, že by mohlo atrakci pro turisty zpřístupnit v září.

Park hlídají hasiči i drony

Podle zpráv od mluvčího hasičů Lukáše Marvana našly drony s termokamerami šest míst se zvýšenou teplotou okolo Pravčické brány, Gabrieliny stezky a Borového dolu. Na celou oblast národního parku dohlíží přes 70 dobrovolných a 40 profesionálních hasičů. Na několika místech parku jsou rozmístěné nádrže na vodu a jednotlivé sektory už mají na starosti revírníci.

Podle prvních odhadů hlavního geologa národního parku Jakuba Šafránka budou ocelové záchytné sítě, které chrání obec před padajícími kameny, na několika místech poškozené a je potřeba je co nejdříve zrevidovat a nechat opravit.

Skalní četa s pomocí geologické služby začne s průzkumem celé oblasti národního parku co nejdříve. Bude se soustředit hlavně na stabilitu skal v pěti lokalitách na Gabrielině stezce, Dlouhém a Hlubokém dole a v soutěskách.