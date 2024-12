Geomet bourá nádražní budovu Lesní brána u Teplic. Plánuje tam seřadiště vlaků pro odvoz lithia

Nádraží Lesní brána na Teplicku za pár týdnů zmizí. Nový majitel roky opuštěnou a zničenou budovu bourá. V posledních letech tam přebývali bezdomovci a hromadily se odpadky. Původně přitom nádraží sloužilo železniční dopravě na někdejší významné uhelné trase z Duchcova do Podmokel, která vznikla v roce 1871. Praha 10:37 18. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demolice nádraží Lesní brána | Foto: Jana Vitásková | Zdroj: Český rozhlas

Dělníci postupně nádražní budovu ve stanici Lesní brána mezi Teplicemi a Dubím rozebírají a bourají.

Majitelem je firma Geomet, která připravuje těžbu lithia v Krušných horách. Patří do skupiny ČEZ, a podle mluvčího společnosti Romana Gazdíka Geomet koupil budovu od Správy železnic už s demoličním výměrem.

Prostor by chtěl využít jako seřadiště vlaků, které by vozily lithiovou rudu do zpracovatelského závodu. Ten by mohl stát u elektrárny v Prunéřově u Kadaně na Chomutovsku.

S původně plánovanou lokalitou u Újezdečku na Teplicku nesouhlasili tamní obyvatelé. Mělo by tam být tedy jenom překladiště. ČEZ proto aktualizuje studii proveditelnosti a prověřuje především dopady přesunu závodu na zpracování lithia.

„Počítá se s tím, že bude dokončena v polovině příštího roku. Potom se začne pevněji plánovat, jaký bude ten další postup ohledně otevření toho dolu. Teď tedy bude v následujících týdnech ta budova zbořena – byla v dezolátním stavu,“ vysvětlil Roman Gazdík.

Bourání nádraží Lesní Brána | Foto: Jana Vitásková | Zdroj: Český rozhlas

Nádraží fungovalo do roku 2007, kdy skončil provoz na zdejší trati, která byla součástí tak zvané Kozí dráhy. Podle starosty Dubí Jiřího Kašpara z ODS tady v posledních letech přebývali zejména bezdomovci.

„Bylo jich tam zhruba 30, kteří se tam stáhli. Je velká pravděpodobnost, že někteří sem chodili pro drogy, ale musím říct, že jsme nikdy nezaznamenali, že by tu byl nějaký problém ve chvíli, kdy se to tam začalo uzavírat a bourat,“ shrnul Kašpar.

Ruda s obsahem lithia se má těžit hlubinným způsobem v katastru Dubí, u krušnohorského Cínovce.

Pak by ji speciální lanovka měla dopravit do překládací stanice Dukla u Újezdečku. „Tam by mělo být to lithium nakládáno na vlaky a právě přes Lesní bránu prostřednictvím výhybek by se mělo přesměrovat na tu hlavní trať Ústí – Teplice- Chomutov, po které by směřovalo do Prunéřova – do toho zpracovatelského závodu,“ dodává Jiří Kašpar.