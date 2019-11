Když nastupoval neprávem do vězení, onemocněla mu dcera rakovinou. Policisté ale zůstanou bez trestu

Šnajdr byl odsouzený na deset let za únos, nedávno se ale přišlo na to, že pachatelem je podle všeho někdo jiný - únosci byli nedávno obviněni.

„V průběhu přípravného trestního řízení došlo k některým pochybením, které policejní orgán GIBS (Generální inspekce bezpečnostních sborů, pozn. red.) spatřuje především v nedostatečném ohledání místa činu, nedostatečném prvotním vytěžení poškozené,“ píše inspekce ve třináctistránkovém prohlášení, které má Radiožurnál k dispozici.

„Nicméně ve vztahu k příslušníkům policie, kteří nějakým způsobem participovali na prověřování či vyšetřování skutku, nezjistil policejní orgán GIBS žádné úmyslné jednání… Případné neúmyslné zavinění či kázeňské provinění je ve vztahu k promlčecí době irelevantní,“ píše se dále v dokumentu.

Série nepřímých důkazů

Šnajdr strávil za mřížemi rok a dva měsíce. Byl odsouzen na deset let za to, že se podílel na únosu dcery kroměřížského podnikatele Zuzany V. Jenže letos v lednu ho soud z vězení pustil a následně povolil obnovu řízení. Zjistilo se totiž, že k jeho odsouzení vedla jen série nepřímých důkazů. Radiožurnál nedávno upozornil, že jsou ale při podrobnějším zkoumání lehce zpochybnitelné.

Tak třeba: policista, který se podílel na vyšetřování, měl se Šnajdrem osobní spory. V minulosti proti němu vypovídal. Nebo: proti Šnajdrovi svědčili dva muži, s jejichž ženami měl Šnajdr intimní poměr. A za třetí: dcera podnikatele byla zřejmě unesena v jiném autě, než původně označila policie. Co ale hlavní - policie nedávno dopadla jiné pachatele.

Kriminalisté, kteří kauzu původně vyšetřovali, ale mohou být v klidu. Inspekce neprokázala, že by chtěli Šnajdra účelově obvinit.

„Já nejsem spokojený s tím výsledkem, už jsem podal stížnost. Myslím si, že je to výsměch pro ty, kteří očekávají nějakou spravedlnost. To, že se nenašel úmysl, je taková klička, aby nemusel nikdo poukázat na polovinu oddělení,“ míní Šnajdr.

Zlínská policie se k výsledkům šetření nechtěla vyjadřovat. „Co se týká závěru šetření GIBS, toto jsme prozatím oficiální cestou neobdrželi, tudíž se nemáme k čemu vyjádřit,“ uvedla tamní policejní mluvčí Lenka Javorková.

Oficiálně nechtěla nic komentovat ani mluvčí generální inspekce Linda Nguyenová.

,Bojovala ona, budu i já‘

Paradoxní na celé věci je, že nové únosce policie vypátrala hlavně díky Šnajdrově iniciativě a snaze jeho advokáta. Motivaci měl velkou. Těsně před nástupem do vězení se totiž Michal Šnajdr dozvěděl, že má jeho malá dcera rakovinu krve.

„Viděl jsem, jaká je bojovnice. A když bojovala ona, řekl jsem si, že budu bojovat i já,“ vzpomíná Šnajdr na krušné chvíle. Ve vězení tak procházel spis pořád dokola. Stejně tak jeho advokát Robert Cholenský.

Zásadní roli při původním vyšetřování sehrál policista Jan Ovčáček. Ten sice neměl na starosti samotné vyšetřování (to vedl policista, který s ním seděl v kanceláři), ale Ovčáček kolegovi do spisu dával informace a poznatky k únosu. A byl to právě Ovčáček, kdo jako první označil Šnajdra za možného pachatele.

Radiožurnál aktuálně zjistil, že třeba 16. ledna 2014, tedy den po únosu, do úředního záznamu pro vnitřní potřebu napsal Ovčáček následující: „Tento únos měli provést 4 pachatelé, pravděpodobně muži, a k tomu bylo užito osobní motorové vozidlo tovární značky BMW… Dále bylo zjištěno, že ve velmi podobném vozidle, po městě Kroměříž i v jeho okolí byl opakovaně spatřen právě Michal Šnajdr. Poškozená také uvedla, že v předmětném vozidle cítila jeho parfém, který Michal Šnajdr užíval,“ napsal Ovčáček do policejního dokumentu.

Jenže Zuzana V. nedávno na policii řekla, že s policistou Ovčáčkem ani s nikým jiným o takových věcech tehdy nemluvila.

,Nevím kde to vzal‘

„Myslím si, že kdybych někoho poznala podle parfému, tak bych to uvedla ve své výpovědi,“ říká. A na otázku, jestli policistovi Ovčáčkovi někdy takové informace o pachatelích řekla, uvedla, že „neví, kde to vzal pan Ovčáček“, a že si to nedovede vysvětlit.

Policista Jan Ovčáček nechtěl rozpor komentovat. Radiožurnálu hned položil telefon. Do protokolu ale generální inspekci řekl, že sepisování úředních záznamů „vnímal jako svou služební povinnost a je stále přesvědčen o určité roli M. Šnajdra během únosu i přes aktuální vývoj trestního řízení.“

Zároveň ale připustil, že jeho zdrojem mohl být zprvu jeho bratr Tomáš. Mimochodem muž, s jehož manželkou měl Šnajdr poměr.

Tomáš Ovčáček odmítl, že by se tak chtěl Šnajdrovi pomstít. „Já jsem si díky Šnajdrovi uvědomil nějaké věci, které jsem nedělal dobře, a svým způsobem mu mohu být vděčný, zachránil mé manželství, já osobně jsem žádost o rozvod stáhl,“ tvrdil Tomáš Ovčáček.

Nevyřízené účty se Šnajdrem měl ale i sám policista Jan Ovčáček. Už v minulosti Radiožurnál zjistil, že Šnajdr proti Janu Ovčáčkovi v minulosti svědčil. Podle něj policista na zakázku svého bratra Tomáše „lustroval“ podnikatele za peníze. Jinak řečeno, vytahoval informace z policejních databází.

Generální inspekce tehdy případ odložila. Nepodařilo se podle ní prokázat, že by šlo o trestný čin. Tehdejšímu vedení policie ale dala na zvážení, zda se nejedná o kázeňský přestupek. Jenže ten byl v té době už promlčený, takže Jan Ovčáček nakonec zůstal bez potrestání.