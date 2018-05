Šéf pro kontrolu GIBS: Pořád se točíme kolem Čapího hnízda, jsou tu i jiné stavby

Princip vyšetřování a následně trestního stíhání je v Česku nastaven standardním způsobem, ale některé osoby v něm mohou zafungovat nestandardně. Taková jsou slova šéfa komise pro kontrolu GIBS Jiřího Maška z hnutí ANO, který zároveň připomíná, že toto se děje v každém systému. „Nic nepojistíte stoprocentně,“ říká. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 6:22 15. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Farma Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Pořád se točíme kolem Čapího hnízda,“ upozorňuje s tím, že vznikla řada staveb pro Českou republiku, a přitom nemá informace o tom, že by někdo řešil nějakou jinou tohoto typu. „Řeší se jen ta jedna,“ dodává.

Rozhovor se šéfem komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů Jiřím Maškem nejenom o kauze Čapí hnízdo. Moderuje Marie Bastlová.

Evropské dotace pak nepovažuje za správné – kazí systém fungování stavebních firem nebo kotlíkových dotací v rámci České republiky.

Podpora SPD je akceptovatelná

Hnutí ANO půl roku od voleb nesestavilo plnohodnotnou vládu s důvěrou, z takové situace ale Mašek nervózní není, věří ale, že lidé jsou otrávení. „Už je to nebaví, dívají se na nás, politiky, se stále větším despektem,“ říká s tím, že i to se zobrazuje na práci Poslanecké sněmovny, která by mohla pracovat efektivněji.

Vláda postavená na spolupráci s hnutím SPD by pro něj byla „posledním“ možným řešení patové situace, ale preferoval by, když by dopadl model, který se v současné době připravuje. Zároveň by ale akceptoval i model s podporou SPD.