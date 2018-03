Souvislost s kauzou Čapí hnízdo vidím, tvrdí Žáček o Babišově tlaku na odvolání šéfa GIBS

Premiér v demisi Andrej Babiš zahájil s ředitelem Generální inspekce bezpečnostních sborů Michalem Murínem kázeňské řízení. K těm, kteří kritizují Babišův postup, patří opoziční poslanci. S důraznou kritikou se ve 20 minutách Radiožurnálu ozval Pavel Žáček z ODS. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 6:00 20. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec ODS Pavel Žáček v rozhovoru pro Český rozhlas Plus | Foto: Luboš Vedral | Zdroj: Český rozhlas

Minulý čtvrtek se s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO) sešel poslanecký bezpečnostní výbor (více v boxu). Předmětem jednání měl být Babišův tlak na odvolání ředitele GIBS Michala Murína.

Kauza Murín: Bývalý premiér měl konat. Co je v dokumentu, je skandální, řekl Babiš Číst článek

Podle místopředsedy bezpečnostního výboru Pavla Žáčka z ODS se však na zasedání řešily jiné otázky. V rozhovoru pro Radiožurnál Žáček řekl, že vidí přímou souvislost mezi snahou o odvolání Murína a vyšetřováním kauzy Čapí hnízdo.

Redakce serveru iROZHLAS.cz se Babiše i jeho mluvčí Lucii Kubovičovou pokusila telefonicky v pondělí večer kontaktovat, ale neúspěšně. Odpověď zatím nedorazila ani na zaslanou SMS. Už dříve však Babiš souvislost mezi dotační kauzou a tlakem na šéfa GIBS odmítl.

Premiér v demisi Andrej Babiš odmítá, že by odvolání ředitele GIBS Michala Murína souviselo s kauzou Čapí hnízdo. Vy tam nějakou souvislost vidíte, pane poslanče?

Tam se souvislost přímo nabízí. Během jednání ve čtvrtek otázky na Čapí hnízdo padly, nicméně díky tomu zmatku, kdy jsme odešli, to nebylo dostatečně zodpovězeno. Otázka je, zda by státní zástupci nebo ředitel GIBS byli schopni odpovědět tak, aby neporušili něco, co se týká probíhajícího šetření. Já tam vzájemnou souvislost vidím, a právě proto výbor musí postupovat tak, aby ji případně potvrdil či vyloučil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dvacet minut Radiožurnálu s místopředsedou bezpečnostního výboru Pavlem Žáčkem z ODS

Do dneška z úst premiéra Babiše nebylo zodpovězeno, proč na pana Murína tlačil tak, aby skončil do konce února ve své funkci. On mu řekl: „Nemáme čas“. Na co nemáme čas? Myslím si, že opravdu jsou důležitější věci, např. sestavování vlády, získávání důvěry, ale premiér v nedůvěře vyhlašuje nedůvěru jednomu z nejdůležitějších policejních útvarů v republice. To je nebezpečný precedens a my se tím zabýváme, abychom za 14 dní neřešili nějaký další policejní útvar nebo dokonce policejního prezidenta.

Premiér Babiš několikrát zpochybnil policistu, který Čapí hnízdo vyšetřuje. Řekl, že je napojen na Ivo Rittiga, že tu kauzu zorganizovala nějaká mafie. Myslíte si, že se rýsuje pokus vyšetřující kriminalizovat právě prostřednictvím GIBS?

Myslím si, že toto je cesta, jak by premiér Babiš mohl řešit celou situaci okolo Čapího hnízda a mohlo by to vést až k uzavření celé kauzy. Dovedu si to představit a povinností celého bezpečnostního výboru či Poslanecké sněmovny je toto objasnit a případně to vyloučit.

Jsme v úplně nestandartní situaci, kdy máme v čele vlády trestně stíhaného premiéra, který nemá důvěru a kritizuje nejen samotného ředitele GIBS, ale on na tom výboru napadl celý GIBS, všech 300 příslušníků tohoto velmi důležitého útvaru, dehonestoval jejich činnost. To by si neměl dovolit ani premiér, který má důvěru a který si je vědom zodpovědnosti, kterou má vůči institucím jako je Policie ČR.

Co přesně jim vyčetl?

On to řekl obecně. Stejně jako kritizuje ředitele GIBS, tak se vyjádřil i vůči celé instituci. Myslím, že je to jeho souboj o ředitele GIBS. Jsem rád, že ten souboj můžeme řešit, protože kdyby to proběhlo tak, že by již v únoru během těch dvou jednání na úřadu vlády mezi čtyřma očima nebo před nějakým dalším svědkem se pan plk. Murín podvolil a odstoupil, tak by sice dneska neměl problémy, že se na něj vrhnou média. Ale ta kauza by skončila a nevěděli bychom o tom nic a myslím si, že bychom brzy řešili dalšího ředitele bezpečnostních složek. Z tohohle pohledu je to důležité a musíme to objasnit, ať pan premiér chce, nebo nechce.

V GIBS také v únoru začala rozsáhlá kontrola hospodaření poslaná z ministerstva financí. Je to podle vás náhoda?

Rozhodně to náhoda není. Pokud jsem analyzoval ve zpravodajské zprávě ten fakt, že 20. února pan plk. Murín definitivně odmítl odstoupit, tak hned 21. února začala tato kontrola. Jsou zde určité otázky, které už dokonce prošly sněmovnou. Jestli ta kontrola byla zahájena v souladu se zákonem, tzn. jestli dostala mandát od vlády? Nebo jestli byla poslaná přímo premiérem Babišem, resp. ministryní financí? Dále jaký je rozsah zadání této kontroly?

Pokud vím, tak tyto kontroly se plánují dopředu. Musí mít jasně stanovený plán, musí být vybrány osoby, které těm problémům rozumí, musí mít prověrku, aby se mohly seznamovat s utajovanými informacemi. Tady je řada pochybností, zdali bylo ministerstvo financí schopno takto rychle vytvořit takový tým a pak je otázka, o co se zajímali. Jestli se zajímali o všechny příslušníky GIBS? Jestli chtěli být seznamováni i se zvláštními finančními prostředky? Je zde řada věcí, o kterých není možné mluvit, protože jsou chráněny zákonem, a proto osoby, které nemají prověrku, se s těmito informacemi (byť provádí kontrolu) nesmí seznamovat.