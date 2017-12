Inspekce zatýkala v její kanceláři. 'Nejsem obviněna, ale mluvilo se hlavně o mně,' diví se advokátka

Když minulý týden začalo zatýkání v policejních řadách, její jméno se v médiích objevilo jako první. Vyšetřovatelé v kanceláři advokátky Beáty Kolcunové na pražském Václavském náměstí sice udělali prohlídku, ale neobvinili ji. Jak Kolcunová potvrzuje v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz, detektivové ji vyslechli, zajímala je ale její zaměstnankyně a jedna z obviněných kauzy. Praha 17:30 18. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Advokátka Beáta Kolcunová | Foto: Ondřej Golis

Ve vaší kanceláři v úterý policisté udělali prohlídku. Proč k vám dorazili?

Protože podezřelá byla zaměstnankyně mé kanceláře (kriminalisté ji nakonec obvinili, pozn. red.).



Vás samotnou vyslechli?

Vyslýchali mě na úřední záznam. Ptali se mě na zaměstnankyni, abych ji charakterizovala. A na nějaká další jména.

Prvotní informace zněla, že policie k vám přišla kvůli ovlivňování trestních řízení. Týkala se ho prohlídka?

Absolutně ne, ani to nebylo v příkazu o jejím provedení.



Kde se tedy taková informace vzala?

To by mě taky zajímalo. Nevím.



Jak dlouho u vás policie byla?

Maximálně tři hodiny.



Co si od vás kriminalisté odnesli?

Nic, pouze si stahovali data z počítače.



Vy sama máte nějaký vztah ke kauze, kterou inspekce vyšetřuje? Zastupovala jste například někoho z obviněných?

Určitě. Já dělám trestní věci, takže může být, že tam je někdo, koho jsem zastupovala.



Policejní akce inspekce Policejní inspekce v úterý rozjela rozsáhlou akci se 16 zadrženými a skoro 20 domovními prohlídkami. Obvinila při ní tři současné a jednoho bývalého policistu, podřízenou Kolcunové, zaměstnance mobilního operátora a další čtyři lidi, mezi nimi i cizince. Stíhá je kvůli šesti skutkům, mezi nimi nezákonnému získávání informací o telefonních čísel, zneužívání informací z policejních databází, daňovému podvodu, falšování razítek v pasu nebo fingování vztahu s cizincem.

Máte informace, o co v kauze jde?

Nevím. Tím, že u mě provedli prohlídku a jsem svědek, nemohu v této věci obhajovat.



Co pro vás obviněná zaměstnankyně dělá?

Jednoduché právní úkony. Pokud jsem potřebovala nafotit spis, odnést plnou moc nebo na poštu. Prostě obyčejné věci. Občas zastupovala u řízení na odboru azylové a migrační politiky.



Tušila jste, že by se mohla dopouštět něčeho protizákonného?

V životě ne, vylučuji to a nevěřím tomu. Obvinění ale neznám.



Znáte jejího manžela, bývalého policistu Davida Vavrušu, jehož inspekce také obvinila?

Znám, ale nikdy jsem s ním pracovně nepřišla do styku. Ani že by vyšetřoval nějakou kauzu, kterou jsem měla na starosti. Jako policistu ho neznám.



Jak si tedy vysvětlujete, že je mimo stíhán i za to, že vaše jméno hledal v policejních databázích?

To opravdu nevím. Obvinění neznamená, že to je pravda.



Chtěla jste to po něm?

Ne, k čemu by mi to bylo?



Vadí vám, že vaše zaměstnankyně je obviněna? Budete to s ní nějak řešit?

Nebudu to řešit, nadále zůstane zaměstnankyní. Věřím tomu, že se prokáže, že se ničeho nedopustila.



Znáte se s pražským kriminalistou Markem Matůšem, jehož inspekce také stíhá?

Ne, toho opravdu neznám. Ani nikoho z dalších lidí, jejichž jména mi vyšetřovatelé předestírali.



Policie dělala prohlídku také u advokáta Jiřího Bureše. S ním se znáte?

Ano, ale jen povrchně. Viděla jsem ho asi dvakrát, normálně jsme se bavili. Ale blíže se neznáme.



A s jeho zaměstnancem Martinem Maděrou, jehož policie obvinila?

Taky jsem ho viděla, ale jednou, dvakrát. Nic společného jsme spolu neměli.



Nemáte strach, že si nakonec obvinění také vyslechnete?

Nebojím se, já nevím, jak bych do toho mohla spadnout.



„Já to vnímám jako útok na moji osobu, protože v médiích se hovořilo hlavně o mě. “ Beáta Kolcunová (advokátka)

V souvislosti s prohlídkou se objevila informace, že jste příbuzná soudce slovenského Nejvyššího soudu Jozefa Kolcuna, který rozhodoval o Andreji Babišovi. Jste s ním v příbuzenském vztahu?

Nejsem s ním žádném vztahu. To mě překvapilo a rozčílilo, že mě v médiích spojují s někým, koho ani neznám. Máme jen stejné příjmení. A i kdybychom byli příbuzní, nechápu, jakou to má souvislost s touto kauzou. V ní ale já nejsem obviněna, jen tu byla prohlídka. Já to vnímám jako útok na moji osobu, protože v médiích se hovořilo hlavně o mně.



Má někdo důvod na vás útočit?

To právě nevím, ani nevím kdo.