Trestně stíhaných policistů, hasičů a celníků loni ubylo. Podle expertů hlavně kvůli oslabené inspekci

Na první pohled je to dobrá zpráva. Počet stíhaných policistů, hasičů a celníků v loňském roce klesl o 25 procent oproti roku 2017. Vyplývá to z nových statistik Generální inspekce bezpečnostních sborů, které má Radiožurnál k dispozici. Podle vedení GIBS i sněmovního bezpečnostního výboru to ale neznamená, že by bylo méně hříšníků. Samotná inspekce byla loni oslabená a dvakrát měnila ředitele, což mohlo způsobit pokles odhalených případů. Praha 15:47 24. února 2019

Generální inspekce loni stíhala 188 lidí, což je o 63 méně než v roce 2017. Ředitel GIBS Radim Dragoun význam statistiky nechce přeceňovat.

„Pro mě obecně je statistika jen takový podpůrný argument. Můžeme se bavit o délce trestního řízení, o počtu trestních činů, můžeme se bavit, jestli je dobře, když je krátké řízení. Můžeme mít dlouhou kauzu, která bude mít tři čtyři roky, která může tu dobu trestního řízení protáhnout, ale zároveň to bude kauza velmi závažná,“ řekl Radiožurnálu Dragoun.

„Pak se můžeme bavit, jestli je dobře když má generální inspekce více nebo méně kauz. Z mého pohledu by bylo spíš lepší, kdyby kauz bylo míň a byly závažnější,“ dodal.

Většinu trestných činů páchali loni příslušníci bezpečnostních sborů v době, kdy byli mimo službu. Nejvíc případů trestních stíhání bylo v Plzeňském a Středočeském kraji nebo v Praze. V metropoli ale zároveň jejich počet oproti roku 2017 nejvíce klesl - skoro o polovinu na čtyři desítky.

Personální změny

Celkový pokles trestných činů pravděpodobně způsobila destabilizace generální inspekce v minulém roce.

„To, co se stalo v loňském roce, evidentně způsobilo tento výkyv. GIBS není schopen dovést tyto kauzy do konce, a to se odráží na tom poklesu v těch statistikách. Rozhodně bych si nemyslel, že by se v loňském roce snížila kriminalita nebo věci, které má GIBS vyšetřovat v rámci bezpečnostních sborů. To ne. Takto naivní nejsem,“ myslí si místopředseda sněmovního bezpečnostního výboru Pavel Žáček z ODS.

Podobně příčiny poklesu vnímá i předseda policejních odborů Milan Štěpánek. „V roce 2018 došlo k personálním změnám v generální inspekci a také došlo k poklesu jejích příslušníků. Vedle všech těch faktorů je tady i to, že příslušníci inspekce se mnohdy musí zabývat neodůvodněnými oznámeními, které nemají co činit v trestním řízení, takže jsou zatěžováni i tímto. Je to otázka statistických údajů, příští rok se to může zase změnit,“ říká Štěpánek.

Po kritice z úst premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO skončil loni na jaře v čele inspekce Michal Murín. Inspekci pak tři měsíce vedla dočasná ředitelka Lenka Haderková.

Úřad byl však po odchodu řady policistů personálně oslabený. Ve výběrovém řízení na nového ředitele zvítězil ve druhém kole Radim Dragoun. Ten vede GIBS od loňského září.