Obvinění inspekce: policisté špehovali bez povolení soudu telefony, umožnil jim to manažer operátora

Velký zátah policejní inspekce z minulého týdne odkryl další způsob, jak se policisté nezákonně dostávali k informacím o telefonech. Pražský kriminalista Marek Matůška a jeho někdejší kolega, nyní detektiv Národní centrály proti organizovanému zločinu Aleš P. podle obvinění nechali sledovat konkrétní čísla, aniž k tomu měli povolení od soudu. Informace jim údajně dávala přímo společnost Vodafone, konkrétně její manažer. Praha 6:00 18. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lustrace telefonů jsou pouze jedním ze šesti skutků, kvůli nimž inspekce v úterý rozjela rozsáhlou akci se 16 zadrženými a skoro 20 domovními prohlídkami | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Před šesti lety kolem toho byl velký poprask. Generální inspekce bezpečnostních sborů zjistila, že severočeský detektiv Marian Hudec se dostal k výpisům z telefonních čísel vlivných lidí: předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského či spolupracovníků tehdejšího prezidenta Václava Klause.

Proč inspekce zatýkala policisty: fingované partnerství, úniky z databází i vyhrožování vdově Číst článek

Jejich čísla nechával schválit v rámci vyšetřování obchodu s lidmi. A u soudu mu to procházelo.

'Soud vynechali'

Zjištění vyšetřovatelů v nejnovější kauze dokládají, že obvinění policisté Matůška a Aleš P. našli ještě jednodušší způsob: soudy vynechali a šli rovnou za mobilním operátorem.

Obvinění v kauze policejní inspekce Marek Matůšek - policista: zneužití pravomoci úřední osoby, neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací

David Vavruša - expolicista: napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky, zneužití pravomoci úřední osoby, neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací

Iva Stoklasová - policistka: napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky, zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby

Aleš P. - policista: zneužití pravomoci úřední osoby, neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací

Donaara Sergeevna V.G. - zaměstnankyně AK: padělání a pozměnění veřejné listiny, napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky, zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby

Martin Maděra - zaměstanec AK, napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky, zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby

Gagik T.: padělání a pozměnění veřejné listiny

Zinnaida M.: padělání a pozměnění veřejné listiny, napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky

Šimon M.: neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací

Tomáš C.: zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby

„Požádal od 22. 7. 2014 až 13. 1. 2016 nejméně ve čtyřech případech svého známého, spoluobviněného Šimona M. o poskytnutí údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu, přičemž ani v jednom případě nedisponoval příkazem soudu,“ dává Matůškovi za vinu inspekce v usnesení o zahájení trestního stíhání, s nímž se server iROZHLAS.cz seznámil. Druhý policista takto údajně jednal nejméně jednou.

Šimon M. má u telefonní společnosti lustrace telefonů pro policii na starosti. Když ho detektivové zadrželi, přiznal, že oběma kriminalistům několikrát informace o jimi vybraných telefonních číslech dával.

Policisté podle něj vždy přišli s legendou o vyšetřování vražd, naléhali a vysvětlili, že zdržení by mohlo objasnění případu zmařit. Slíbili také, že potřebné dokumenty dodají později.

Nevěděl, že dělá něco špatného

„Po celou dobu neměl nejmenší podezření, že by dělal něco špatného, policisty byl přesvědčován, že čas je to nejdůležitější. Neměl žádné tušení o tom, že informace, které policistům poskytl, by měly mít jiné využití, než je objasňování vražd,“ parafrázují vyšetřovatelé výpověď manažera. Za laskavost prý nikdy nic nechtěl, dostal jen triko a zapalovač s potiskem pražské mordparty, kde tehdy oba policisté pracovali.

Firma tvrdí, že o neoprávněných únicích ze svých databází nic neví. "V tuto chvíli si nejsme vědomi, že došlo k předání informací bez žádosti orgánů činných v trestním řízení," reagovala mluvčí Vodafonu Markéta Kuklová.

Inspekce v dokumentech popisuje celkem pět případů sledování čísel. Ve dvou skutečně příkazy od soudu dodatečně přišly, u zbytku podle obvinění nebyly nikdy vydány. Policisty inspekce obvinila kvůli zneužití pravomoci úřední osoby, společně s manažerem Vodafonu pak kvůli neoprávněnému přístupu k policejnímu systému a nosiči informací.

Detektiv obvinění odmítl

Porušení zákona u výslechu odmítl také policista Aleš P. „Prohlásil, že nikdy žádnou trestnou činnost nepáchal a vše, co vykonával v rámci plnění svých služebních povinností, bylo v souladu se zákonem, legitimně a pouze proto, aby úspěšně dopadl a usvědčil pachatele nejzávažnější trestné činnosti, kterou se zabýval. Nikomu svou činností nezpůsoboval újmu a ani z toho neměl žádný prospěch,“ reprodukuje usnesení o zahájení trestního stíhání policistovu obranu.

„V tuto chvíli si nejsme vědomi, že došlo k předání informací bez žádosti orgánů činných v trestním řízení.“ Markéta Kuklová (mluvčí společnosti Vodafone)

Obvinění ústy svého advokáta Jiřího Schüllera odmítl i detektiv Matůška. „Podali jsme stížnost, podle mého klienta se obvinění nezakládá na pravdě, jde o smyšlenou konstrukci,“ komentoval kauzu.

Lustrace telefonů jsou pouze jedním ze šesti skutků, kvůli nimž inspekce v úterý rozjela rozsáhlou akci se 16 zadrženými a skoro 20 domovními prohlídkami. Kromě dvou výše zmíněných policistů obvinila také vrchní inspektorku dopravní policie či bývalého detektiva pražské kriminálky.

Celkem je stíháno 10 lidí. Podle inspekce policisté zneužívali informace z policejních databází či nevybíravě tlačili na vdovu po zemřelém cizinci.

Obviněná policistka zase údajně za 100 tisíc korun fingovala vztah s Rusem, aby získal povolení k přechodnému pobytu v Česku, navíc se měla dopustit daňového podvodu ve výši 80 tisíc korun. Inspekce rozdávala obvinění také za falšovaní razítek v pasu.