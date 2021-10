Generální inspekce odložila možné úniky z kauzy Vrbětice. Šetřila je kvůli Zemanovi a Švejdarovi

Odloženo. S takovým výsledkem skončilo po necelém půlroce šetření Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) kolem možných úniků z kauzy Vrbětice. Věc se prověřovala na základě došlých podnětů, které se týkaly výroků prezidenta Miloše Zemana. Trestní oznámení však mířilo také na policejního prezidenta Jana Švejdara. Podle inspekce se však neprokázalo, že by citlivé informace unikly od policie. Trestní řízení navíc neohrozily. Původní zpráva Praha 5:00 28. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na generální inspekci se obrátil Radek Ondruš, právní zástupce společnosti Imex Group, která měla vrbětické sklady v pronájmu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pověřováním nebylo prokázáno, že by k nezákonným únikům informací z trestního spisu došlo konkrétním jednáním konkrétního příslušníka bezpečnostního sboru. Tedy, nebylo nijak prokázáno, že úniky způsobila osoba, jejíž nezákonné jednání by spadalo do věcné příslušnosti GIBS,“ řekla pro iROZHLAS.cz mluvčí generální inspekce Ivana Nguyenová.

Kvůli vyšetřování kauzy Vrbětice Česko požádalo o právní pomoc Rusko. To odpovědět odmítlo Číst článek

Zveřejněné informace navíc nebyly podle Nguyenová závadné. „Dále z dalších opatřených dokumentů jednoznačně vyplývá, že informace, které měly uniknout z inkriminovaného spisu a byly zveřejněny médii, nijak neohrožují probíhající trestní řízení,“ doplnila mluvčí s tím, že GIBS proto dospěla k závěru, že nedošlo ke spáchání trestného činu a tudíž celou záležitost odložila.

Na generální inspekci se obrátil Radek Ondruš, právní zástupce společnosti Imex Group, která měla vrbětické sklady v pronájmu. Nesouhlasil s tím, jak o celé kauze mluvil na veřejnosti prezident Miloš Zeman. „Ano, dávali jsme to. Konkrétně se to týká toho, kdo z policistů vyzradil z trestního spisu detaily týkající se detektoru lži,“ přiblížil Ondruš už dříve pro iROZHLAS.cz.

Detektor lži

Prezident Zeman se k Vrběticím vyjádřil poprvé až týden po zveřejnění celé kauzy. V rozhovoru pro pořad Prima Partie mimo jiné tvrdil, že pracovník firmy Imex Group odmítl výslech na detektoru lži. Podle Ondruše to ale nebyla ani pravda. „To, co jsme uvedli do spisu, a já jsem u toho seděl, byl přesný opak toho, co uvedl pan prezident,“ upřesnil právník.

Kauza Vrbětice Při výbuchu prvního ze skladů v říjnu 2014 zemřeli dva lidé, druhý explodoval v prosinci téhož roku. Obě budovy si pronajímala ostravská firma Imex Group. V době explozí areál spravoval státní podnik Vojenský technický ústav. Důvodné podezření českých bezpečnostních složek, že do ničivého výbuchu muničního areálu byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby, vyvolalo letos na jaře diplomatickou roztržku s Ruskem.

Chtěl však prý od policistů záruku, že se jejich dotazy budou vztahovat pouze k vrbětické kauze. „Měli jsme obavu, že by ty informace mohly utéct do sdělovacích prostředků. A to se nakonec skutečně stalo. Někdo to vynesl prezidentovi a pan prezident to obratem sdělil dál,“ doplnil.

Pražský hrad se tehdy nechtěl k šetření generální inspekce vyjadřovat. „Není důvod,“ napsal mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček na zaslané dotazy. Na aktuální žádost o reakci neodpověděl. Zeman už dříve prohlásil, že informace ohledně kauzy Vrbětice čerpal od policejního prezidenta a nechal si zpracovat „celou řadu analýz“.

Nešlo přitom jen o výrok týkající se detektoru lži. Zeman podle Ondruše vyřkl i další nepravdivá tvrzení. „Byla jich tam hromada. Nikdo ze zaměstnanců Imexu třeba nebyl nikdy stíhán ani obžalován,“ doplnil. Přehled sedmi nepřesností, kterým se prezident během veřejného prohlášení dopustil, server iROZHLAS.cz už dříve sesbíral a uvedl na pravou míru.

Další podnět, kterým se inspekce zabývala, se týkal policejního prezidenta Jana Švejdara. Ten sám letos v květnu na twitteru uvedl, že čelí kvůli možným únikům ohledně vyšetřování výbuchů ve Vrběticích trestnímu oznámení pro vyzrazení utajované skutečnosti. Na aktuální dotazy redakce Švejdar neodpověděl.

2/3 Přestože jsem se k věci vyjadřoval výhradně na jednáních v utajovaném režimu, čelím trestnímu oznámení pro vyzrazení utajované skutečnosti. Informace, které jsem se v této souvislosti dozvěděl, nejsem ochoten dále vůbec komentovat, tím méně jejich politické souvislosti. — Jan Švejdar (@jan_svejdar) May 5, 2021