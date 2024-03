Gigafactory na Karvinsku: Stát měl nabídnout brownfieldy, je jich dost, míní starosta Bohumína

Gigafactory nedaleko chráněné krajinné oblasti na Karvinsku má opět blíž k možné realizaci. Umožnila to dohoda, kterou se státem podepsali ochránci přírody. Obce v sousedství mají ale výhrady. „Byl to šok z čistého nebe. Je jasné, že místní vidí zejména negativa, čím blíž místa bydlí,“ řekl v Pro a proti starosta Bohumína Petr Vícha (SOCDEM). „Ohled na okolní občany je pro nás naprostá priorita,“ ujistil Petr Očko z agentury CzechInvest. Pro a proti Praha 7:45 15. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé v Dolní Lutyni se bojí o svou přírodu, kterou by mohla nová továrna na baterie do elektroaut zničit | Foto: Marta Pilařová | Zdroj: Radiožurnál

Území, na kterém vláda schválila zahájení přípravy ploch, se nachází v Dolní Lutyni a sousedí s ním i město Bohumín. Vícha v pořadu Českého rozhlasu Plus připomíná, že se zde o průmyslové zóně uvažovalo už zhruba před 18 lety, kdy měla v lokalitě stavět továrnu jihokorejská automobilka Hyundai. Vybrala si ale Nošovice a průmyslová zóna v územních plánech zanikla.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Měl by stát přehodnotit stavbu gigafactory u Dolní Lutyně na Karvinsku? Diskutují starosta Bohumína Petr Vícha (SOCDEM) a Petr Očko z agentury CzechInvest

„Lidé věděli, že tam bude příroda a ne průmysl, protože stát se po dohodě se spolky zavázal, že už nikdy nebude tuto průmyslovou zónu rozvíjet. Takže teď to byl pro ně šok z čistého nebe. Stát tady 20 let dělal kroky, které šly úplně opačným směrem,“ konstatuje starosta Bohumína.

„Je tam špatná dopravní obslužnost, velká většina pozemků je v záplavovém území a v blízkosti se nachází ptačí oblast.“ Petr Vícha (SOCDEM)

„Poprvé jsme byli pozváni na jednání zhruba před měsícem. Tam jsme byli informováni o tom, že připadá v úvahu takový záměr. Z hlediska územních plánů jsme spolu se starosty okolních obcí sdělili, proč je to velmi obtížné a komplikované. Jednak je tam špatná dopravní obslužnost, velká většina pozemků je v záplavovém území a v blízkosti se nachází ptačí oblast,“ popisuje.

Podle Víchy se měly pro investici nabídnout brownfieldové plochy, kterých je v Moravskoslezském kraji spousta.

Čas jsou peníze

Petr Očko z agentury CzechInvest upozorňuje, že od doby, kdy se o lokalitě uvažovalo v souvislosti s investicí automobilky Hyundai, se mnohé změnilo. „Dnes jsme v roce 2024 a stát i krajské instituce jsou úplně někde jinde s plánováním a přípravou investic. Přístup je dnes jiný, což je zohledněno i tím, že se nám podařilo velice rozumně domluvit s ekologickými spolky,“ poznamenává.

‚Myslíme to vážně.‘ Ochranáři podepsali se státem novou dohodu o místě pro gigafactory Číst článek

Co se týče brownfieldů, s každým investorem podle něj probíhá debata o jejich možném využití. Pokud ale jde o významného zahraničního investora, který má časový plán stavby, jednání ohledně nabídek na brownfieldech podle něj krachují.

„Pokud tady chceme mít strategického investora, který opravdu přinese obrovskou přidanou hodnotu jak regionu, tak i celé republice, musíme uvažovat o dalších plochách,“ konstatuje Očko.

Proč stavět na úrodné půdě?

Vícha podotýká, že brownfieldy v kraji nikdy nebudou splňovat pro aktuálního investora podmínky, pokud nebudou dopředu připravené.

„Jestli chce stát nabízet brownfieldy, měl je roky dopředu připravovat tak, aby splňovaly požadavky budoucích investorů. Když přijde investor a řekne, že chce do roka stavět, brownfield nikdy připraven nebude,“ kritizuje starosta.

„To je to, co asi občanům nejvíc vadí. Když máme kraj, který byl postižen průmyslem a kde je spousta brownfieldu, proč máme stavět znovu na úrodné půdě?“ ptá se.

„U takto velkých brownfieldů v okolí by byly problémy. Jsou to většinou poddolované oblasti.“ Petr Očko

Podle Očka příprava brownfieldů na zóny různého druhu probíhá. V případě zvažované továrny gigafactory by ale podle něj pravděpodobně neměly šanci uspět.

„Bavíme se o 200hektarové zóně a u takto velkých brownfieldů, které by teoreticky připadaly v okolí v úvahu, by byly problémy. Jsou to většinou poddolované oblasti. A my se bavíme o investorovi, který chce technologicky vyspělou výrobu, která musí mít stabilní podloží atd. To nejsou roky, jsou to možná desítky let,“ argumentuje zástupce CzechInvestu.

„Příprava brownfieldů běží, stát také založil novou společnost, která se tomu bude speciálně věnovat, aby posílila intenzitu přípravy,“ dodává.

Poslechněte si celou debatu ze záznamu v úvodu článku. Moderuje Karolína Koubová.