Stát pokračuje s přípravami projektu gigafactory v Líních u Plzně. Místní občané jsou stále proti

Stát připravuje půdu pro stavbu gigafactory v Líních. Hlavní součástí má být výroba baterií do elektroaut. Projekt počítá se zapojením škol, stavbou silnic a rozvojem železnice. Zástupci státu jezdí za lidmi do dotčených obcí a vysvětlují, co by jim takový projekt přinesl. Několik místních občanů projekt stále odmítá. Rozhodnutí, jestli Volkswagen bude v Česku stavět, by mělo padnout v červnu.

Plzeň 8:43 21. dubna 2023