Stát chce postavit silnici aby ulevil vesnicím u gigafacoty. Jestli v Česku továrna vznikne, jasné není

Stát s Plzeňským krajem a obcemi připravuje stavbu desetikilometrové přeložky silnice druhé třídy II/180, která uleví Dobřanům a Chlumčanům. Jde o investici minimálně za stovky milionů korun související se stavbou továrny na baterie do elektromobilů, takzvané gigafactory, kterou zvažuje vybudovat koncern Volkswagen v místě záložního armádního a nyní veřejného letiště Plzeň-Líně. Dobřany 18:29 23. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Desetikilometrová přeložka silnice druhé třídy II/180 by měla ulevit Dobřanům a Chlumčanům (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Přeložka krajské silnice se ale bude stavět jen za podmínky, že ji bude plně financovat stát, řekl náměstek hejtmana Pavel Čížek (STAN). Koncern se má rozhodnout, zda si pro gigafactory zvolí Líně, Polsko, Maďarsko či Slovensko, do několika měsíců.

Stát pokračuje s přípravami projektu gigafactory v Líních u Plzně. Místní občané jsou stále proti Číst článek

„Obce spolupracovaly a vymyslely dobrou trasu přeložky. Pomohla by Dobřanům, Chlumčanům i ostatním obcím. Ale stavba bude velmi náročná, v řádu vyšších stamilionů až miliard korun, takže by ji měl financovat stát,“ řekl Čížek.

Kraj podle něj státu i obcím s přípravou, která už začala, pomůže. Obchvat požadují obce jako jednu z podmínek pro možnou stavbu gigafactory za 120 miliard korun, kterou vláda vítá. Silnici zahrnula svým usnesením do seznamu souvisejících staveb, na něž chce vydat devět miliard korun.

Podle Davida Petra ze státní agentury CzechInvest bude do dvou měsíců hotová aktualizace cen všech souvisejících staveb, z níž vyjdou náklady a výnosy pro stát. „Primární pro nás je dostat generovanou dopravu z území strategického podnikatelského parku (SPP, jehož hlavní částí má být gigafactory) co nejrychleji na nadřazenou dopravní síť,“ uvedl Petr.

Volkswagen podle médií gigafactory v Česku zatím nepostaví. Přednost dostanou Spojené státy Číst článek

K tomu je nutné podle něj vybudovat přímý přivaděč na dálnici D5 a přeložku II/180 a její napojení v jihozápadní části parku. Dále je v přípravě nová přeložka části silnice I/26 Plzeň–Domažlice, která by odvedla tranzitní dopravu z Líní, Zbůchu a dalších obcí, modernizovaná vlečka, nové seřadiště a nová zastávka vlaku.

Díky přípravě parku se podle Petra Očka z ministerstva průmyslu urychlují některé dopravní stavby důležité pro region. „S krajem a obcemi je diskutujeme,“ řekl. Podle Očka se tato komunikace od konce října výrazně zintenzivnila.

„Veškerá doprava bateriových článků z továrny ven by byla nákladními vlaky, osmi až deseti denně. Vše co půjde, se bude vozit po elektrifikované železnici, a jen tam, kde to nebude možné, bude kamionová doprava,“ uvedl Michal Kadera ze Škody Auto.

Podle něj je výhodou, že by už žádný kamion nejezdil po současné I/26, ani přes Červený Újezd mezi Líněmi a Zbůchem. Omezená kamionová doprava by směřovala ze zóny na dálnici a pryč, řekl. Zaměstnanci by jezdili do továrny vlakem nebo MHD, o jejímž zavedení bude investor diskutovat s Plzní.