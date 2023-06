Autor filmového Vetřelce má velkou výstavu v Hluboké nad Vltavou, návštěvníci uvidí i prvky z filmu

Modely Vetřelce, vesmírných lodí, ale i obrazy plné fantaskních výjevů zaplnily zámeckou jízdárnu v Hluboké nad Vltavou. Alšova jihočeská galerie představuje dílo švýcarského umělce Hanse Rudolfa Gigera. Návštěvníci na výstavě s názvem Metamorphoses uvidí i sérii Necronomicon, díky které vznikl kultovní film. Reportáž Hluboká nad Vltavou 17:44 11. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výstava Metamorphoses potrvá v zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou do 19. listopadu | Foto: Petr Kubát | Zdroj: Český rozhlas

„Nacházíme se u plastiky Biomechanoid. Na základě této sochy oslovil režisér Ridley Scott ke spolupráci na filmu Vetřelec právě H. R. Gigera,“ ukazuje v první části expozice Paulina Skavova z Alšovy jihočeské galerie.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Díla H. R. Gigera v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou si prohlédl Petr Kubát

Následují typické výjevy biomechanického surrealismu. „V tomto dark roomu za závěsem vyprávíme příběh. Máme tady vstup – život, cestu mága a smrt. Původně Giger tento obraz zamýšlel jako takovou kostku,“ popisuje další dílo Paulina Skavova.

Hans Rudolf Giger bývá označován za největšího vizionáře mezi umělci 20. století. Stylově vyšel ze surrealismu, jehož formu naplnil postkatastrofickou skepsí i existencialismem, který přinesly obě světové války. Výstava Metamorphoses představuje jeho tvorbu v co nejširším kontextu. Vystavené jsou kresby, airbrushové obrazy a plastiky.

Nejen motivy z Vetřelce

Největším lákadlem bude pro většinu návštěvníků asi část s motivy ze slavného Vetřelce. „Máme tu jednotlivé etapy vývoje Vetřelce od líhně, záznam lodi a čtyři obrazy, jsou to téměř storyboardy k filmu. Myslím, že někteří nadšenci to v tom i rozeznají,“ dodává Paulina Skavova.

Expozice představuje třeba i nábytek, který H. R. Giger navrhl, nebo stojan na mikrofon pro zpěváka kapely Korn. Na konci dojdou návštěvníci k modelu opuštěné vesmírné lodi, která opět odkazuje k Vetřelci.

Alšova jihočeská galerie představuje díla švýcarského umělce H. R. Gigera, autora filmového Vetřelce | Foto: Petr Kubát | Zdroj: Český rozhlas

Název výstavy Metamorphoses, tedy Proměny, představuje nejen vlastní umělcovu různorodou tvorbu, ale také jeho kresby, které jako ctitel Franze Kafky vytvořil na základě slavné povídky Proměna. H. R. Giger byl velkým ctitelem českoněmecké literární scény a kromě Kafky byl fascinován magickým světem Gustava Meyrinka.

Na výstavě v Hluboké nad Vltavou se podílel i David Jahn, který s H. R. Gigerem osobně spolupracoval. „Giger by byl z této výstavy nadšený, protože je to vkusně poskládané, je to chronologický průřez jeho tvorbou a jsou tu věci, které jsem neviděl na žádné jiné výstavě,“ komentuje.

Výstava je inspirována motivy z fimu Vetřelec | Foto: Petr Kubát | Zdroj: Český rozhlas

Podle ředitele Alšovy jihočeské galerie Aleše Seiferta jde o jednu z největších výstav H. R. Gigera ve střední Evropě. „Alšovka má v letošním roce sedmdesátiny a my jsme dlouho přemýšleli, čím je oslavíme. Nechtěli jsme vytahovat věci z naší surrealistické sbírky, ale hledali jsme jiné možnosti. Tou, která se nám nabídla, byl biomechanický surrealismus,“ říká.

Výstava Metamorphoses potrvá v zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou do 19. listopadu.

Hans Rudolf Giger (na fotografii) je považován za největšího vizionáře mezi umělci 20. století | Foto: Petr Kubát | Zdroj: Český rozhlas